Пятиэтажка «Безотцовщина» (интернет-сингл)

Исполнитель: Пятиэтажка, Название: «Безотцовщина», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Проблема неполных семей в России остра, как никогда. Духовно незрелые отцы сплошь и рядом бросают своих жен и детей в поисках «лучшей жизни», забывая простую истину: «Мы в ответе за тех, кого приручили». К счастью, у нас по-прежнему есть неравнодушные рок-музыканты, которые не устают напоминать об этих вещах. Ведь отцы, бросая свои семьи, оставляют за собой поломанные судьбы и исковерканное детство.

Именно так и происходит в новой песне группы «Пятиэтажка» «Безотцовщина». Герой — маленький мальчик, которого в жизни не радует ничего, потому что в его жизни нет главного — отца. Даже чай на уютной старой кухне в той самой пятиэтажке так и остается недопитым. Не происходит даже новогоднего чуда, потому что, вопреки ожиданиям сорванца, папа не появляется раз за разом даже в эти волшебные дни. С одной стороны, озлобленный на весь мир мальчишка пускается во все тяжкие, мстя несуществующему отцу за свою неустроенность. С другой, он все же остепеняется и сам становиться тем, кем не стал для него самый близкий человек, поэтому в песне есть свет, несмотря ни на что.

