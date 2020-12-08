Представлено новое доказательство того, что США не были на Луне
В Сети появились новые доказательства того, что в 1969 году американцы летали не на Луну, а «немного» ближе - в Голливуд.
В частности, блогер Photo-vlad, занимающийся анализом «американской фальсификации полетов на Луну со строго научной позиции», опубликовал коллаж, на котором он сравнил китайский и американский снимок лунной поверхности.
Оба кадра цветные. Фото с сайта photo-vlad.livejournal.com.
Как можно видеть на фотографиях, у китайцев поверхность коричневая (снимок сделан «Чанъэ-5»), в то время как у американцев - серая.
Серый цвет поверхности Луны также виден и на других американских фотографиях.
Стоит отметить, что и на советских снимках, которые были сделаны, например, с «Зонда-7» (представлен выше), облетевшим и сфотографировавшим Луну в 1969 году, поверхность Луны также коричнево-бурая.
По мнению блогера, это означает, что китайцы и советский корабль летали на какую-то другую, в отличие от серой американской, Луну - коричневую. Но на самом деле, в 1969 году ни на какую Луну Америка не летала. Этому существует уже множество доказательств, ознакомиться с которыми можно в нашем спецпроекте «Американцы никогда не летали на Луну!».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очень необъективно ведут себя критики высадки.
Конечно, была. Неважно, где.
Вот показал же госсекретарь США в ООН пробирку с иракским ядерным оружием. И действительно, независимые эксперты нашли там и плутоний, и уран, и нептун. А также следы новичка и 100 вирусов ковида.
США никогда не врут! Все сомнения - результат неправильного перевода. Ведь в английском языке пишется одно, читается другое, и, аналогично, подразумевается вообще третье.
Вы лучше объясните "наивным", почему на фото НАСА и тайконавты и их "железо" цветное, студийного качества, а Луна везде монохромная, чёрно белая!
Да врут китайцы, на квантовом супер компьюторе создали и полет и снимки. А США чтобы даже повторить о что сделал Китай, как до Пекина раком.
Китайский зонд "Чанъэ-2" запечатлел места высадок американских астронавтов на Луне. Широкой публике эти снимки стали доступны благодаря книге популяризатора космонавтики Виталия Егорова "Люди на Луне. Главные ответы".
Отмечается, что на полученных снимках можно различить объекты до семи метров в диаметре. Это значит, что лунные модули программы "Аполлон" на них тоже можно заметить — их нижние ступени в поперечнике достигают девяти метров. По опубликованным данным, отчётливее всего видны следы миссии "Аполлон-16", а именно сам модуль и место стоянки лунохода Lunar Roving Vehicle. Кроме того, при максимальном увеличении удаётся обнаружить даже истоптанный лунный грунт в тех местах, где устанавливали научное оборудование.
их просто "свистнули" и кучу лапши навешали на уши!