12:24 8.12.2020

Цвет лунной породы на китайских и советских фотографиях не совпадает с американскими снимками

В Сети появились новые доказательства того, что в 1969 году американцы летали не на Луну, а «немного» ближе - в Голливуд.

В частности, блогер Photo-vlad, занимающийся анализом «американской фальсификации полетов на Луну со строго научной позиции», опубликовал коллаж, на котором он сравнил китайский и американский снимок лунной поверхности.



Оба кадра цветные. Фото с сайта photo-vlad.livejournal.com.

Как можно видеть на фотографиях, у китайцев поверхность коричневая (снимок сделан «Чанъэ-5»), в то время как у американцев - серая.

Серый цвет поверхности Луны также виден и на других американских фотографиях.

Стоит отметить, что и на советских снимках, которые были сделаны, например, с «Зонда-7» (представлен выше), облетевшим и сфотографировавшим Луну в 1969 году, поверхность Луны также коричнево-бурая.

По мнению блогера, это означает, что китайцы и советский корабль летали на какую-то другую, в отличие от серой американской, Луну - коричневую. Но на самом деле, в 1969 году ни на какую Луну Америка не летала. Этому существует уже множество доказательств, ознакомиться с которыми можно в нашем спецпроекте «Американцы никогда не летали на Луну!».