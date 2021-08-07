«Казнить нельзя помиловать»: убийство семьи в Хакасии и выход на свободу приговоренных к смертной казни

В ближайшее время на свободу должны выйти 11 человек, приговоренных в 1990-е годы к смертной казни за особо тяжкие преступления, а затем, после введения моратория, добившиеся замены приговора на 25-летние сроки лишения свободы

Чудовищное убийство в Хакасии буквально всколыхнуло страну. 35-летний подозреваемый уже сознался в совершении преступления. Он зверски убил семью не пожелавшей встречаться с ним девушки. Его жертвами стали ее мать, муж матери, брат мужа матери и брат самой девушки, а также ее восьмилетняя дочь.

Подозреваемый был ранее судим за убийство женщины с дочерью и провел в местах лишения свободы 18 лет. После освобождения он должен был отправиться в Омск и находиться под надзором, но вместо этого отправился в Хакасию и выпал из поля зрения правоохранительных органов. Впрочем, все, наверное, прекрасно понимают, что даже наличие надзора вряд ли стало бы панацеей от рецидива.

В принципе, огромная доля преступлений в России совершается именно рецидивистами. Например, за 9 месяцев 2017 года почти 58% уголовных правонарушений были совершены людьми, уже нарушавшими нормы УК РФ ранее. В абсолютных величинах – это сотни тысяч преступлений каждый год.

И речь идет далеко не только о кражах шоколадок и печенья в магазинах. Например, в феврале текущего года стало известно о том, что ранее судимый за убийство и изнасилование мужчина изнасиловал школьника в Долгопрудном. На днях стало известно о том, что ранее судимый за изнасилование и угрозу убийством гражданин заманил в лес под предлогом поиска сбежавшего кота, а затем изнасиловал девочку в Омской области. В 2019 году всю страну потрясло изнасилование и убийство 9-летней девочки в Саратове. Изувер, отобравший у нее жизнь, также был ранее судим за изнасилование и разбой.

Как мы видим, к сожалению, такое происходит сплошь и рядом. Подобных случаев – огромное количество.

Несмотря на это, в 1997—1999 годах применение смертной казни в России было приостановлено путем введения на приведение ее в исполнение моратория. Однако в этом решении с моральной точки зрения содержалась известная доза лицемерия. Россия 1990-х старалась выглядеть «рукопожатно» в глазах «западных партнеров».

И в итоге все вылилось в банальное «умывание рук». Государство не берет на себя ответственность за казнь убийцы из соображений гуманизма. Убийца выходит на свободу и убивает снова. У него-то никаких моральных ограничений нет, и взять с него нечего. Вот только вопрос о том, как были созданы условия для нового убийства (или убийств), остается за скобками. Формально кроме убийцы, действия которого были ожидаемы, никто ни в чем не виноват. Вот только жертвам, а также их родным и близким — от этого не легче.

Как пишут «Известия», уже в ближайшее время на свободу должны выйти 11 человек, приговоренных в 1990-е годы к смертной казни за особо тяжкие преступления, а затем, после введения моратория, добившиеся замены приговора на 25-летние сроки лишения свободы. Это преимущественно люди, осужденные за убийства. Готов ли кто-то гарантировать, что они не убьют снова? Естественно, нет. И если что-то случится, никто снова не будет виноват…

Ситуация с многочисленными рецидивами особо тяжких преступлений заставляет задуматься над отменой моратория на смертную казнь. Согласно данным социологических исследований, такую возможность допускают 69% россиян. А 45% уверенно называют введение моратория ошибкой. Категорически против смертной казни настроен лишь 21% наших соотечественников.

Однако все ли из этого 21% готовы будут посмотреть в глаза родителям, чьего ребенка убил освобожденный из соображений псевдогуманизма монстр, и снова подтвердить, что они протии смертной казни? И не являются ли детские жизни «избыточной» ценой за долгоиграющий социальный эксперимент по выяснению того, сколько насильников и убийц готовы встать на путь исправления?

