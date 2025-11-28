MORDOR «Пиратский гимн» (интернет-сингл)

MORDOR «Пиратский гимн» (интернет-сингл)

Исполнитель: MORDOR, Название: «Пиратский гимн», Стиль: индастириал-метал, Год: 2025

Несмотря на безвременную кончину полтора назад музыкального руководителя группы MORDOR – гитариста Сергея «Вольфгана» Левитина — коллектив продолжает жить и творить. Некоторые премьеры основатель и вокалист команды Михаил «Оркус» Рябов делал по его наработкам. Но сейчас увидел свет «Пиратский гимн», в которой он является полноправным автором музыки и слов.

Рок-музыканты нередко чувствуют себя пиратами, но не историческими — кровожадными и корыстными, а героями советских экранизаций, вроде «Острова сокровищ», где месть место и взаимовыручки, и сентиментальности. Именно таким получился «Пиратский гимн» с насыщенными фирменным «мордорским» куражом куплетами и величественным припевом, который цепляет на раз и надолго оседает в подсознании. Посыл новинки схож с другим синглом группы MORDOR «Порох», где герой чает спокойной стпрости после всех безумств. Только в «Пиратском гимне» приходит осознание, что по-другому уже не получится потому что страшным крюкам реальности можно противопоставить лишь разудалое веселье и наивность котят!

