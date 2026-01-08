Танго «Венесуэла»

Трамп уже публично заявил, что следующей должна пасть именно Куба. Но достигнув тактического успеха в Венесуэле, американцы могут потерпеть тяжелейшее стратегическое геополитическое поражение во всем Западном полушарии, если мы грамотно воспользуемся моментом

О том, что на самом деле произошло в Каракасе, мы решили узнать у нашего постоянного колумниста Игоря Моисеева. Излагаем читателям его версии развития событий.

– Игорь Николаевич, что все-таки произошло в Венесуэле? Госпереворот?

– Прокси-переворот. Операция «Танго «Каракас» (для ширнармасс названная в чисто американском стиле – «Абсолютная решимость») задумано была в недрах ЦРУ довольно изящно. Использовалась классическая триада: шпионаж, подкуп, техническая поддержка.

Нападать на Венесуэлу и бомбить Каракас никто не собирался – себе дороже. Они решили обойтись малой кровью. Сначала раззвонили во все колокола, что выплатят предателям из ближнего окружения Мадуро 50 миллионов долларов за сдачу хозяина. Судя по всему, означенная сумма произвела впечатление на «узкий круг ограниченных людей». Затем начались поиски местных иуд. Они шли довольно долго – месяца четыре. Все было непросто. «Иуды в погонах» из Минобороны требовали каких-то гарантий аванса, обсуждали детали похищения. Всех напрягала личная охрана Мадуро из числа российских «вагнеровцев». Во-первых, было самоочевидно, что они не сдадутся и дадут бой. Во-вторых, в процессе схватки мог погибнуть и сам Мадуро. В-третьих, это был бы личный вызов Путину, Трамп не хотел так рисковать. Поэтому придумали гениальную схему: «иуды в погонах» погасят свое ПВО, выведут русских с территории базы «Фуэрте Тиуна», заменят их кубинцами (этих не жалко), бункер на территории базы обработают авиацией, а потом туда высадится десант «Дельты».

Поэтому такая тихоходная и сладкая для ПВО цель, как вертолеты, спокойно долетели до «Фуэрте Тиуна». Выжившие после бомбежки кубинцы дали бой. По официальным данным, погибло тридцать два человека. Сколько погибло американцев – не сообщается. Но свои трупы у них наверняка тоже были. Иначе просто не бывает. Десант – это не воскресная прогулка. А кубинцы – не тростниковый сахар.

– А почему личный состав военной базы не вступил в бой?

– Значительная часть личного состава была в предпраздничных увольнительных. Оставались те, кто был в нарядах. Они и не знали, что президент находится рядом с территорией части. Все произошло достаточно быстро. Те солдаты, которые рванули на помощь, были подавлены огнем – все-таки американцы действовали в режиме обороны, а это всегда легче. Тем более что подробные чертежи форта у них уже были, и пулеметные гнезда и снайперские пары они расположили грамотно. Кроме того, по территории части непрерывно долбали сотни беспилотников с «Иводзимы» (авианосец возле берегов Венесуэлы). В общем, организованно подобраться к бункеру они так и не смогли. Тем более что вся операция заняла не более пятнадцати минут. А по всему городу и его окрестностям шел хаотичный отвлекающий огонь. Мадуро с женой вместе с живыми и мертвыми спецназерами на спусковых фалах поднялись в вертолеты и улетели к «Иводзиме».

– А был ли в курсе предательства сам Мадуро?

– Это самый интересный вопрос дня. Судя по его спокойному выражению лица, допускаю, что он был в теме.

– И как развивались события дальше?

– А вот потом началось самое интересное. Американцы рассчитывали, наверное, на всенародное восстание, ликование, захват «иудами в погонах» власти в стране, триумфальное шествие американских морпехов по площадям Каракаса, к ногам которых полетят орхидеи, каттлеи и пурпурные альпинии.

Но тут внезапно вышли из комы находящиеся здесь наши военные советники. Оторвавшись от местных красоток, рома и кокуя, они резко захмелились и вступили в игру. В здания «Циркулло милитар де Каракас» на гасиенде Конехо Бланка (здание Минобороны), резиденции вице-президента «Ла-Виньета» ворвались сотни «вагнеровецв», кипящих жаждой мести. И началось отрывание генеральских голов и погон.

– А как вы объясните сначала пропажу, а потом внезапное появление и выступление по телевидению министра обороны страны?

– Я полагаю, он хотел последовать за Мадуро. Но его «прикололи как бабочку». Хук в печень и пара апперкотов в голову заставили его мгновенно пересмотреть свои мировоззренческие ориентиры. И его специально заставили продемонстрировать свой фейс по телевизору, чтобы показать американцам, что их игра обломалась.

– И что будет дальше?

– Яростная борьба за Венесуэлу. Сдать амерам страну – это в перспективе сдать им всю Латинскую Америку. Фактически – все Западное полушарие. Полмира. Половину земного шара. То есть в половине мира они будут гегемонами. Навсегда. А ведь это еще и БРИКС (Бразилия). Плюс мировые запасы нефти. Прикидываете цену вопроса? А они нам после этого стопудово включат «точку отсечения» стоимости барреля в 70 долларов. А это смертельно опасно для нашей экономики.

Теоретически сдать Венесуэлу можно было бы за БЕЗУСЛОВНОЕ поражение Украины в СВО. Но этого сейчас при поддержке Украины Европой добиться невозможно. Даже если бы Трамп арестовал и похитил Зеленского, как Мадуро, на Украине реально ничего бы не изменилось. Ситуация ушла слишком далеко. Плюс таким образом мы подставим еще и Китай, который только в Венесуэлу закачал 700 миллиардов долларов (порты, нефтяная инфраструктура).

Теоретически кремлевцы могли бы отдать амерам страну за гарантии невмешательства Америки в войну – когда мы начнем кошмарить Европу «ядеркой».

Но тут есть масса нюансов. Первое. На это «кремлевцы» не пойдут никогда. Они боятся и Европы, и ядерной войны. Второе. Это будет опять кидалово. В свое время мы отдали им весь Варшавский блок за гарантии нераспространения НАТО на Восток. После чего они расширились на восток пять раз. Мы отдали им Аляску и норвежский шельф, базы во Вьетнаме. Взамен – пустые обещания. Воздух. Мы отдали Саакашвили Аджарию за какие-то дурацкие устные гарантии. После чего Саакашвили смешал свои же обещания с грязью и в Южной Осетии вступил в войну с Россией.

Так что в эту игру наши политики играть не умеют. И я надеюсь, что они это поняли сами. Отмазки типа «нас опять водили за нос» уже никого не возбуждают. А «шаги доброй воли в политике» – это вообще частичная капитуляция. Именно поэтому нам их в свое время и навязали. Нельзя отдавать реальные территории ни за устные, ни за письменные гарантии. В МГИМО эту нехитрую мысль вбивают в головы студентам пять лет.

И еще принципиальнейший момент: зайдя в Западное полушарие через венесуэльскую дверь, Трамп тут же заявил о своих претензиях на полушарие Восточное – Гренландию. Он не остановится.

– А как вам спектакль с захватом российского танкера американским спецназом?

– Это месть Трампа за то, что спектакль в Каракасе со второго действия пошел не по его плану. Украв Мадуро, они не смогли украсть Венесуэлу.

– И какой будет наша реакция?

– Думаю, что никакой. Просто будут разорваны очередные красные линии. Но наша власть в этом смысле предпочитает бесконечно отступать – как на Украине.

– И кому сейчас принадлежит реальная власть в Каракасе?

– Формально – вице-президенту. Там сейчас в этой должности Делси Родригес. Судя по всему, она следит за ситуацией, как кролик за пассами удава. По моему мненю, на деле реальный и единственный хозяин ситуации в Венесуэле – ЧВК «Вагнер» и кубинские спецназовцы.

Уникальность момента состоит в том, что и у Кубы, и у России после похищения Мадуро и убийства кубинских спецназовцев появился уникальный исторический шанс закрепиться в Латинской Америке если не навсегда, то на десятилетия вперед. Для этого кубинцам надо ввести в Венесуэлу свой ограниченный войсковой контингент (разумеется, исключительно по просьбе вице-президента страны). И спецназ «Ахмат» явно желает ознакомиться с достопримечательностями далекой экзотической Венесуэлы. А нашим советникам вместе с кубинцами необходимо радикально перетряхнуть Министерство обороны страны сверху донизу и поставить там на ключевые посты своих людей – граждан России и Кубы.

Мало того. Как бы фантастически это не звучало, следующим президентом Венесуэлы вполне может стать гражданин России или Кубы. Если местная Конституция это запрещает, ее вполне можно оперативно подправить. По-мому, в Перу президентом страны был в свое время японец. Чем Вкнесуэла хуже?

Кроме того, Россия и Куба получили уникальный шанс максимального геополитического сближения, который вполне может привести к Карибскому кризису в новом изводе. На Кубе снова могут появиться наши «Цирконии», «Орешники», «Сарматы» и т.д. Это, кстати, станет гарантией того, что Америка не рискнет вторгаться в эту страну

А ведь Трамп уже публично заявил, что следующей должна пасть именно Куба. Достигнув тактического успеха в Венесуэле, американцы могут потерпеть тяжелейшее стратегическое геополитическое поражение во всем Западном полушарии, если мы грамотно воспользуемся моментом. Так что запасаемся попкорном и ждем продолжения танго. В Венесуэле все только начинается.

