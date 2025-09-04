MOSKWITCH «Чернобелый» (интернет-релиз)

Исполнитель: MOSKWITCH, Название: « Чернобелый », Стиль: рок; Год: 2025

Все усиливающаяся поляризация общества не ускользает от внимательных взглядов чутких рок-музыкантов. Можно объяснять растущую нетерпимость происками мифических внешних врагов, но всегда продуктивнее искать первопричину внутри себя. Чем и занимается группа MOSKWITCH, попутно привлекая к записи баяниста Александра Корюковца («Аффинаж»), Леху Никонова («ПТВП»), Гогенатора, Полину Гильдину, балалаечника Георгия Нефедова и многих других.

Черно-белые полосы мы носим в себе сами — недаром с обложки альбома на нас недобро щерится наглый монохромный котяра. Собственно, об этом и речь в первой песне «Напополам»: человек лелеет в себе порок, но лицемерно ратует за нравственность, и в этом двоедушие и следует искать приметы приближения Судного дня и причину печали небесных Серафимов.

Отсюда же — и привычка видеть жизнь в черном цвете. В песне «Черно-белый» мрак сгущается, не выигрывает. Возможность выхода намечена в цитате из «Все идет по плану» «Гражданской обороны». Философ Александр Дугин писал в свое время об алхимической «работе в черном» в черном Егора Летова, вот и у группы MOSKWITCH погружение во тьму означает возможность преодоления ее.

Тем не менее, герой альбома продолжает падать. Причина — в малодушной жалости к себе («Я несчастней всех») и падкости на разрушительные соблазны массовой культуры («Амфитрита»). В какой-то момент в альбоме вдруг возникает тема полного освобождения от всех пороков в «Высоте», написанной лидером коллектива Романом Хомутским в самолете. Но такие инсайты бывают редко — и уже в следующей песне «Клольца» ощутима попытка объяснить внутренний деструктив пристрастием к старым песням, а точнее — к застывшим во времени эмоциям, которые только тормозят внутреннее развитие человека, который даже старея («Диссонанс») остается все тем же инфантильным мальчишкой.

Не лучше и незрелый современный молодняк, описанный в «Незаметно». Причины душевного стопора Роман Хомутский видит в формальности покаяния («Экзистенция»). Но все же финальной песне «От а(да) до (ра)я» путь к небесам удается одолеть — пусть и с помощью кавера «Психеи».