Ирина Стачинская (флейта) и Евгения Кривицкая (орган), 10 февраля, Усадьба Кусково

17:33 7.02.2024

10 февраля посетителей усадьбы Кусково ждет встреча с дуэтом, который объединил флейтистку Ирину Стачинскую и органистку Евгению Кривицкую

Обе исполнительницы хорошо известны столичным меломанам. Ученица самого именитого на сегодняшний день флейтиста сэра Джеймса Голвея, Ирина Стачинская сотрудничает с ведущими музыкантами и коллективами страны, является художественным руководителем нескольких фестивалей, пропагандируя флейту в первую очередь как сольный инструмент. Евгения Кривицкая – известная органистка и музыкальный критик, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь».

Совместный творческий проект музыкантов получил название «Русский сувенир». Это оригинальная программа, представляющая своего рода антологию русской музыки в необычном звучании флейты и органа. В концерте прозвучат сочинения Дмитрия Бортнянского, Максима Березовского, Михаила Глинки, Сергея Прокофьева и, конечно, произведения двух самых популярных русских классиков, без которых невозможно составить по-настоящему русскую программу – Петра Ильича Чайковского и Сергея Васильевича Рахманинова.

Концерт проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Начало концерта в 15.00



10 февраля 2024

Усадьба Кусково, Большая каменная оранжерея

Начало в 15.00



Ирина Стачинская, флейта

Евгения Кривицкая, орган



Программа:



Дмитрий Бортнянский (1751–1825)

Херувимская песнь

Максим Березовский (1745–1777)

Соната для скрипки и клавесина (переложение для флейты и органа)

Михаил Глинка (1804–1857)

Восточные танцы из оперы «Руслан и Людмила»

Николай Платонов (1894–1967)

Вариации на тему «Красный сарафан» для флейты и органа

Петр Чайковский (1840–1893)

Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» (переложение Ги Бранштейна)

Сюита из балета «Щелкунчик»

Сергей Рахманинов (1873–1943)

«Сирень»

Прелюдия до-диез минор

Сергей Прокофьев (1891–1953)

«Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта»

Сергей Рахманинов

Вокализ



