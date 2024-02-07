Ирина Стачинская (флейта) и Евгения Кривицкая (орган), 10 февраля, Усадьба Кусково
Обе исполнительницы хорошо известны столичным меломанам. Ученица самого именитого на сегодняшний день флейтиста сэра Джеймса Голвея, Ирина Стачинская сотрудничает с ведущими музыкантами и коллективами страны, является художественным руководителем нескольких фестивалей, пропагандируя флейту в первую очередь как сольный инструмент. Евгения Кривицкая – известная органистка и музыкальный критик, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь».
Совместный творческий проект музыкантов получил название «Русский сувенир». Это оригинальная программа, представляющая своего рода антологию русской музыки в необычном звучании флейты и органа. В концерте прозвучат сочинения Дмитрия Бортнянского, Максима Березовского, Михаила Глинки, Сергея Прокофьева и, конечно, произведения двух самых популярных русских классиков, без которых невозможно составить по-настоящему русскую программу – Петра Ильича Чайковского и Сергея Васильевича Рахманинова.
Концерт проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Начало концерта в 15.00
10 февраля 2024
Усадьба Кусково, Большая каменная оранжерея
Начало в 15.00
Ирина Стачинская, флейта
Евгения Кривицкая, орган
Программа:
Дмитрий Бортнянский (1751–1825)
Херувимская песнь
Максим Березовский (1745–1777)
Соната для скрипки и клавесина (переложение для флейты и органа)
Михаил Глинка (1804–1857)
Восточные танцы из оперы «Руслан и Людмила»
Николай Платонов (1894–1967)
Вариации на тему «Красный сарафан» для флейты и органа
Петр Чайковский (1840–1893)
Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» (переложение Ги Бранштейна)
Сюита из балета «Щелкунчик»
Сергей Рахманинов (1873–1943)
«Сирень»
Прелюдия до-диез минор
Сергей Прокофьев (1891–1953)
«Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта»
Сергей Рахманинов
Вокализ
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