Ирина Стачинская (флейта) и Евгения Кривицкая (орган), 10 февраля, Усадьба Кусково

Ирина Стачинская (флейта) и Евгения Кривицкая (орган), 10 февраля, Усадьба Куск

10 февраля посетителей усадьбы Кусково ждет встреча с дуэтом, который объединил флейтистку Ирину Стачинскую и органистку Евгению Кривицкую

Обе исполнительницы хорошо известны столичным меломанам. Ученица самого именитого на сегодняшний день флейтиста сэра Джеймса Голвея, Ирина Стачинская сотрудничает  с ведущими музыкантами и коллективами страны, является художественным руководителем нескольких фестивалей, пропагандируя флейту в первую очередь как сольный инструмент. Евгения Кривицкая – известная органистка и музыкальный критик, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь».

Совместный творческий проект музыкантов получил название «Русский сувенир». Это оригинальная программа, представляющая своего рода антологию русской музыки в необычном звучании флейты и органа. В концерте прозвучат сочинения Дмитрия Бортнянского, Максима Березовского, Михаила Глинки, Сергея Прокофьева и, конечно, произведения двух самых популярных русских классиков, без которых невозможно составить по-настоящему русскую программу – Петра Ильича Чайковского и Сергея Васильевича Рахманинова.

Концерт проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
Начало концерта в 15.00
 
10 февраля 2024
Усадьба Кусково, Большая каменная оранжерея
Начало в 15.00
 
Ирина Стачинская, флейта  
Евгения Кривицкая, орган
 
Программа:
 
Дмитрий Бортнянский (1751–1825)
Херувимская песнь
Максим Березовский (1745–1777)
Соната для скрипки и клавесина (переложение для флейты и органа)
Михаил Глинка (1804–1857)
Восточные танцы из оперы «Руслан и Людмила»
Николай Платонов (1894–1967)
Вариации на тему «Красный сарафан» для флейты и органа
Петр Чайковский (1840–1893)
Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» (переложение Ги Бранштейна)
Сюита из балета «Щелкунчик»
Сергей Рахманинов (1873–1943)
«Сирень»
Прелюдия до-диез минор
Сергей Прокофьев (1891–1953)
«Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта»
Сергей Рахманинов
Вокализ
 
 

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