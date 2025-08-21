Антитентура «На три чатла дешевле»

Антитентура «На три чатла дешевле»

Исполнитель: Антитентура, Название: «На три чатла дешевле», Стиль: психоделический авангард; Год: 2023

Перефразируя известное высказывание: вывезти девушку из Караганды можно, но вот Караганду из девушки — вряд ли. Лидер группы карагандинской группы «Антитентура» Сергей Стрелцьов уезжать оттуда, вроде как, не собирается. Благодаря альбому «На три чатла дешевле» мы теперь имеем исчерпывающее представление об этом городе святых и уголовников. Ведь в Караганду ссылали не только преступников, но и своего рода элиту. Чего только стоит преподобноисповедник Севастиан Карагандинский...

Слушая альбом «На три чатла дешевле», не можешь отделаться от ощущения, что «Антитентура» прочувствовала эти смыслы кожи. Чего только стоит упоминание о монастырском Андронике из первой же песни «Дубравка» - видимо, рокировка составных частей словосочетания Андроников монастырь. Или «Сом» где маленькая невзрачная рыба затыкает за пояс искусственный интеллект и устанавливает свои правила игры. Ну а если уж у простых карагандинских пацанов вдруг спросят, за счет чего они поднялись, то они в «3 чатла» ответят так, что мама не горюй.

Диск «На три чатла дешевле» звучит ровно так, как если бы его записывали не просто в Караганде, а на планете Плюк из фильма Георгия Данелии «Кин-Дза-Дза». В альбоме вообще донельзя много цитат из советского кино — тут вам и «принять ванну, выпить кофе», и «аппаратура при нем», и даже «мы домой летим» из «Брата 2». Обрамление соответствующее: дарк джаз, хтонический эмбиент, инфернальное ска с повешенной на гробовой гвоздь архангельской трубой Сергея Стрельцова… Апофеоз — восьмисполовинойминутный «Dusty Road Dub», который в адекватном состоянии слушать совершенно невозможно.

В такую своеобразную атмосферу намертво вписался кавер «Некролога» из трибьюта группы «Зазеркалье» и забубенный вестерн «Это говорит Джордж» на стихи Юлии Фридман. Классифицировать как-то все эти изыски изданного «Выргородом» CD не представляется возможным — да и надо ли? «Карагандинское — слишком карагандинское», - пробормочет в одной из песен Сергей Стрельцов, явно держа в уме Фридриха Ницше. И нам не останется ничего, кроме как, поверить ему на слово.  

