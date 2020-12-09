Вячеслав Рудников: «Московский судья Евгений Пахомов вольно или невольно сыграл решающую роль в хищении группой Александра Клячина активов стоимостью почти 3 миллиарда рублей». Подробная схема

Криминальное банкротство ООО «Белкофорте». Преступление в реальном времени

Говорят, сейчас не 90-е годы. Тогда стреляли, угрожали, использовали бандитов для передела рынков и отъема бизнеса. Говорят, что сегодня все цивилизованно, спокойно и нет того беспредела.

Вячеслав Рудников: «Как предприниматель с 30-летним стажем, создавший первую свою компанию в 1988 году, утверждаю- сегодня все намного хуже. Бандитов с кастетами стало меньше или не стало совсем. Зато в бандиты превратилась огромная армия тех, кто призван защищать закон и тем более его соблюдать. Следователи, прокуроры, судьи - сегодня это прослойка очень не бедных людей. Сегодня это и есть тот "средний класс", на который опирается нынешний режим. Богатый, ни в чем себе не отказывающий, чувствующий себя неприкосновенным: изданы многочисленные законы, которые не просто ограждают их от всякого наказания от проступков и преступлений, но и даже запрещают их критиковать».

Действительно, отстранить, например, судью за коррупцию, за неправовые и даже абсурдные решения практически невозможно. Безнаказанность порождает ещё большее ощущение вседозволенности.

Стали обыденными случаи, когда судьи выдают белое за чёрное и наоборот, как говорят в народе - «превращают воду в вино».

Расскажем лишь одну историю, в которой собственника - русского предпринимателя Вячеслава Рудникова - лишили 4 зданий в Москве, которые его компания построила с нуля в течение последних лет.

Его недвижимость приглянулась отвязным ребятам из группы Александра Клячина, известного своими рейдерским похождениями и скандалами, которые, связавшись с миноритарным акционером Рудникова Васиным Василием, отжали за последние 7 лет весь бизнес Рудникова в области высоких технологий (более 15 компаний) и, наконец, овладели последним активом - этой самой недвижимостью в Москве.

Предприниматель Вячеслав Рудников. Фото из архива

Схема хищений проста:

Против собственника Рудникова незаконно возбудили уголовное дело, пытались сфабриковать, но за 7 лет так и не смогли (трижды суды возвращали дело обратно прокурорам, вышли все сроки «преступления», но дело до сих пор не закрыто). В рамках этого дела с помощью нечестных судей сменили управляющего компании «Белкофорте» на подконтрольного директора Игоря Сундукова. Тот заключил несколько фальшивых (притворных) договоров за якобы оказанные услуги. Потом эти компании, афиллированные с группой Клячина, подали на банкротство, выставив претензии на почти 650 млн рублей, назначив подконтрольного структурам Клячина управляющего Александра Серговского. Судьи вынесли нужное решение, признав все фейковые договора. Недвижимость оценили в 5 раз ниже рыночной и продали на торгах своей же компании, примерно по 340 долларов за квадратный метр. А реальный собственник ООО «Белкофорте» - Вячеслав Рудников - получил дулю, при этом был измазан подельниками Клячина в СМИ как недобросовестный предприниматель.

Главную роль в хищении активов на сумму почти 3 млрд рублей сыграли судьи, вынесшие решения о назначении подконтрольного группе Клячина директора Сундукова и включении в реестр кредиторов фальшивых кредиторов.

Вёл дело о банкротстве судья московского арбитражного суда Пахомов Евгений Александрович. И здесь есть две версии - либо он не очень профессионально разбирается в этих вопросах, либо у него есть какой- то свой интерес. Невозможно обьяснить системные и многочисленные его решения в пользу очевидных мошенников.

Вопрос квалификации Пахомова Евгения требует дальнейшего исследования, между тем все-таки одного кредитора (фирму-однодневку) вышестоящий суд исключил из кредиторов, а ООО «Ботовское», прямо аффилированное с Клячиным, Верховный суд снова вернул на рассмотрение в первую инстанцию, к тому же Пахомову Евгению. В эти дни у него, вероятно, сильно болит голова - надо думать, как и рыбку съесть, и ... - дальше все знают продолжение.

Нарушения в процессе этого поистине эталонного криминального банкротства настолько ярки и очевидны, что мы просто прилагаем небольшую презентацию - как все это происходило. Поистине, символ Фемиды с весами и закрытыми глазами приобретает в России зловещий смысл: судья отказывается видеть очевидное и создаёт виртуальные миры, заверяя их печатью и своей подписью.

Долларовый миллиардер А.И.Клячин. Фото с сайта hotelier.pro

ИЗ ПРИЛОЖЕННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ материалов о банкротстве ООО «Белкофорте» ВИДНО, ЧТО АБСОЛЮТНО ПОВСЮДУ по ходу мнимого, криминального банкротства расставлены люди Клячина. Связь между ними прослеживается либо напрямую, либо косвенно через другие структуры, через совместное владение его активами, через конкурсного управляющего, дочерние компании и т.д. ЛЮДИ КЛЯЧИНА ВЕЗДЕ! При этом Клячин не имеет никакого отношения ни к «КС-Траст», ни к ООО «Белкофорте». Просто он, очевидно, очень хотел получить эту собственность в свои руки.

Итак, пьеса с условным названием «Криминальное банкротство ООО "Белкофорте" с хищением почти 3 млрд рублей в режиме реального времени».

Уверены, читатель сам сделает правильные выводы и оценит профессионализм действующих должностных лиц, в том числе и в первую очередь московского судьи Евгения Александровича Пахомова.

Судья Евгений Пахомов. Фото из открытых источников

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1. ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЧЕРЕЗ ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО

ООО «Белкофорте» владеет объектами коммерческой недвижимости в Москве стоимостью более 2,7 млрд руб. (в т.ч. 4 офисных здания в Москве общей площадью 21 420 кв.м.)

С момента создания в 2013 г. и до 2018 г. компания вела прибыльную деятельность по сдаче в аренду собственных площадей.

Группа лиц, вступив в сговор с единоличным исполнительным органом ООО «Белкофорте» Сундуковым И.Б. и арбитражным управляющим Серговским А.А.: Зафиксировала полномочия директора ООО «Белкофорте» с помощью заказного уголовного дела. Сфальсифицировала права требования к ООО «Белкофорте» на 625 млн руб. Осуществила контролируемое банкротство ООО «Белкофорте». Провела торги по продаже имущества ООО «Белкофорте» самим себе (предположительно, покупатель связан с организаторами преднамеренного банкротства ООО «Белкофорте»). 26.10.2020 продали имущество на торгах за 540 млн руб. 17.11.2020 заключен договор купли-продажи недвижимости. Деньги от продажи будут распределены мнимым кредиторам (ОПС).



Таким образом, имущество стоимостью 2,7 млрд руб. безвозмездно, если не считать коррупционных затрат, перейдет в руки мошенников.

Собственник активов не получит ничего. Таким образом завершится кража 100% имущества ООО «Белкофортем.

2. ООО «БЕЛКОФОРТЕ»

Единственный вид деятельности: сдача в аренду собственных площадей.

Учредителями ООО «Белкофорте» на 2017 г. являлись: ООО «КС-Траст» (99,999%) и Сундуков И.Б. (0,001%)

Сундуков И.Б. получил свою долю в ООО «Белкофорте» безвозмездно и 30.03.2017 заключил предварительный договор, в соответствии с которым Сундуков И.Б. обязался в срок до 29.03.2018 года продать ООО «КС-Траст» за 1 рубль принадлежащую ему долю в ООО «Белкофорте» в размере 0,001 %, т.е. восстановить предыдущую структуру собственности.

3. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОТИВ СОБСТВЕННИКА

31 октября 2012 года УВД по СВАО г. Москвы было возбуждено уголовное дело №148360 по ст. 159 ч.3 по факту преступления в отношении ООО «КС–Траст». Дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц и было приостановлено в августе 2013 за отсутствием потерпевших. Было доказано в судах, что действовали рейдеры, пытающиеся захватить дорогостоящие активы ООО «КС-Траст».

В 2013 году дело было искусственно реанимировано. «Потерпевшим» был назначен следствием нигерийский гражданин Рилван Бамгбала Адетунжи, не имеющий никаких на это оснований.

5 декабря 2017 года Постановление о возбуждении уголовного дела от 31 октября 2012 года было признано незаконным.

Однако в тот же день 5 декабря 2017 года было возбуждено новое уголовное дело (№11702450017000065) по тем же основаниям, без заявления потерпевшего, что в принципе недопустимо по статье 159 УПК РФ. В качестве повода для его возбуждения назван рапорт следователя Блинова от 05.12.2017 г. об обнаружении им «возможных» признаков преступления, а также материалы проверки, зарегистрированные в КРСоП Бабушкинского МРСО СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве за №495пр-17, которые представляют собой все то же незаконно возбужденное уголовное дело №148360.

С 2014 года по настоящее время обвинение предъявлялось Рудникову В.А. 5 раз.

Уголовное дело трижды возвращалось из судов в прокуратуру: 14 июля 2015 года Бутырским судом, 23 декабря 2016 года и 12 августа 2019 года Тушинским судом. Тушинский суд в своём последнем постановлении написал: «В формулировке предъявленного обвинения не отражено, в чем конкретно заключается противоправность действий Рудникова В.А., не указано, какое конкретно имущество либо право на долю имущества приобрёл путём мошеннических действий Рудников В.А. и обратил его в свою пользу».

В рамках уголовного дела было необоснованно арестовано все имущество ООО «Белкофорте» на сумму более 2,7 млрд рублей, а также наложен судебный запрет на смену директора ООО «Белкофорте».

4. ЗАХВАТ УПРАВЛЕНИЯ ООО «БЕЛКОФОРТЕ»

На основании уголовного дела № 11702450017000065 следователь Блинов Т.Б. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на 99% долей ООО «Белкофорте» и запрете внесений любых изменений в ЕГРЮЛ. Таким образом, Сундуков получил возможность оставаться директором ООО «Белкофорте» после истечения его полномочий 7 ноября 2017 г. (в соответствии с протоколом и решением о его назначении от 7 ноября 2016 г.).

Этим запретом судьи фактически нарушили ст.115 ч.1 УПК РФ, вынося неправовые решения в пользу мошенников, целью которых было сохранить контроль над ООО для последующего захвата имущества.

Список судей, нарушивших ст. 115 ч.1 УПК РФ: Судья Бабушкинского суда Костюнина Л.Ю. Судьи Останкинского суда г Москвы Соколова Т.В. , Петухов Д.В. (был пойман на подлоге - расшил готовое дело и заменил документ. На обращение в Квалификационную коллегию судей в ответ пришла отписка).

Предпринятые действия по защите законных прав собственника Обжалование решений - безрезультатно. Судьи: Гусенкова Е.А., Рыжова А.В., Лобочкина В.И. И ряд других оставили в силе эти решения, чем помогли рейдерам, вылполнив самую важную функцию- захват управления ООО «Белкофорте». Обращения в Квалификационную коллегию судей - безрезультатно.



5. СМЕНА СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ООО «БЕЛКОФОРТЕ» (I)

В период с сентября 2011 г. по февраль 2013 г. в отношении ООО «КС-ТРАСТ» неоднократно предпринимались попытки рейдерских захватов. В ООО «КС-ТРАСТ» дважды незаконно менялся участник общества и 7 раз исполнительный орган (данные факты подтверждены в рамках дела № А40-184731/13)

В 2013 с целью защиты от рейдерских атак имущество было передано в ООО «Белкофорте» в качестве вклада в уставный капитал (ОГРН 1137746029871, ИНН 7715949022, адрес: 127549, город Москва, улица Пришвина, дом 8, корпус 1, этаж 1, комната 107, далее - Общество).

На 2017 г. ООО «КС-Траст» принадлежало 99,999% долей ООО «Белкофорте», 0,001% был безвозмездно передан Сундукову И.Б. Указанная структура владения была избрана для предупреждения попыток захвата недвижимого имущества и ООО «Белкофорте», так как устав общества предусматривал необходимость единогласного принятия решений по вопросам смены органов управления. Сундуков И.Б. с 7.11.2016 по 7.11.2017 был номинальным директором ООО «Белкофорте», фактически все управление имущество ООО «Белкофорте» осуществлялось силами и средствами мажоритарного участника – ООО «КС-Траст». Между ООО «КС-Траст» и Сундуковым И.Б. 30.03.2017 года был заключен предварительный договор купли-продажи 0,001% в уставном капитале ООО «Белкофорте» , в соответствии с которым Сундуков И.Б. обязался в срок до 29.03.2018 года продать ООО «КС-Траст» за 1 рубль принадлежащую ему долю в ООО «Белкофорте». Заключение данного договора имело своей целью восстановление предыдущей структуры владения ООО «КС-Траст» недвижимым имуществом (после снятия риска рейдерских атак).

В августе 2017 года была предпринята очередная попытка незаконной смены генерального директора ООО «КС-Траст» (через кипрскую компанию Capenda Limited). 10.08.2017 года заявление о смене директора ООО «КС-Траст» по форме Р14001 подано нотариусом в ИФНС №46 в электронном виде, входящий №375327А, ожидаемый срок завершения регистрации – 18.08.2017 года.

6. СМЕНА СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ООО «БЕЛКОФОРТЕ» (II)

16.08.2017 года в целях предупреждения захвата контроля над недвижимым имуществом ООО «КС-Траст» нотариально оформило заявление о выходе из ООО «Белкофорте». При этом оригинал заявления о выходе генеральному директору ООО «Белкофорте» не передавался. Реальная цель оформления заявления о выходе из Общества - предупреждение захвата контроля над недвижимым имуществом.

заявление о выходе из ООО «Белкофорте». При этом оригинал заявления о выходе генеральному директору ООО «Белкофорте» не передавался. Реальная цель оформления заявления о выходе из Общества - предупреждение захвата контроля над недвижимым имуществом. В тот же день было составлено и нотариально удостоверено заявление ООО «Белкофорте» (подписано Сундуковым И.Б.), содержащее обязанность после снятия угрозы рейдерской атаки возвратить долю в размере 99,999 процента в уставном капитале Общества обратно ООО «КС-Траст».

Заявление ООО «КС-Траст» о выходе из ООО «Белкофорте»: Не передавалось в Общество Не направлялось в ФНС для внесения изменений в ЕГРЮЛ Не повлекло за собой оценку реальной стоимости доли в ООО «Белкофорте» и выплату действительной стоимости доли ООО «КС-Траст»

В течение более чем трех месяцев с даты составления заявления о выходе из Общества никаких претензий/исков в связи с неосуществлением вышеуказанных действий не предъявлялось, никаких предложений о совершении данных действий не направлялось.

23.10.2017 состоялось общее собрание участников ООО «Белкофорте», в котором приняли участие ООО «КС-ТРАСТ» с долей в размере 99,999% в уставном капитале и Сундуков Игорь Борисович с долей в размере 0,001% в уставном капитале. Никаких возражений в связи с участием обоих участников заявлено не было, никаких действий по оспариванию результатов собрания не совершалось;

15.11.2017 года ООО «КС-Траст» в нотариальном порядке оформило отказ от выхода из ООО «Белкофорте», который был передан в ООО «Белкофорте».

7. НЕЗАКОННАЯ СМЕНА СОБСТВЕННИКА ООО «БЕЛКОФОРТЕ»

1.03.2018 г. ООО «КС-Траст» был исключен из числа участников ООО «Белкофорте» по решению суда, на основании заявления директора ООО «Белкофорте» Сундукова И.Б. и ксерокопий документов, якобы подтверждающих выход. Оригиналы документов в суд не предоставлялись . (исковое заявление Сундуков подал 07.12.2017, после того, как судебным решением были зафиксированы его полномочия).

. (исковое заявление Сундуков подал 07.12.2017, после того, как судебным решением были зафиксированы его полномочия). Затем Сундуков И.Б. в нарушение предварительного договора от 30.03.2017 г. (в соответствии с которым Сундуков И.Б. обязался в срок до 29.03.2018 года продать ООО «КС-Траст» за 1 рубль принадлежащую ему долю в ООО «Белкофорте» в размере 0,001 %) передал принадлежавшие ему 0,001% в уставном капитале ООО «Белкофорте» гражданину Нигерии Агбула Оладотун Габиб. Примечательно, что в уголовном деле, на основании которого были зафиксированы полномочия Сундукова И.Б как директора ООО «Белкофорте», потерпевшим выступает также гражданин Нигерии.

(в соответствии с которым Сундуков И.Б. обязался в срок до 29.03.2018 года продать ООО «КС-Траст» за 1 рубль принадлежащую ему долю в ООО «Белкофорте» в размере 0,001 %) передал принадлежавшие ему 0,001% в уставном капитале ООО «Белкофорте» гражданину Агбула Оладотун Габиб. Примечательно, что в уголовном деле, на основании которого были зафиксированы полномочия Сундукова И.Б как директора ООО «Белкофорте», потерпевшим выступает также гражданин Нигерии. В последующем Агбула Оладотуп Габиб, владеющий 0,001% долей ООО «Белкофорте», распределил в свою пользу оставшиеся 99,999%, которые ранее принадлежали ООО «КС-Траст».

Таким образом, собственником московской недвижимости стоимостью 2,7 млрд руб., не заплатив за нее ни копейки, стал нигериец Агбула Оладотун, который фактически проживает в столице Нигерии Лагосе в районе с пониженными стандартами городской застройки, как следует из его документов (то есть в трущобах)

Попытка оспорить действия Сундукова И.Б. в рамках дела А40-157716/18 ни к чему не привела.

Судьи, которые принимали заведомо неправовые решения по данному эпизоду: Судья Арбитражного суда г Москвы Лаптев В.А. Судьи апелляционной инстанции: Петрова О.О., Лялина Т.А., Янина Е.Н. Судьи кассационной инстанции: Дунаев Н.Ю., Денисова Н.Д., Нечаев С.В. Судья Верховного суда: Золотова Е.Н.



8. ПРЕДЫСТОРИЯ БАНКРОТСТВА ООО «БЕЛКОФОРТЕ»



Рейдерские атаки - попытки незаконной смены собственника и/или единоличного исполнительного органа

9. ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО

Чтобы не выплачивать реальную стоимость доли и окончательно завладеть имуществом, была инициирована процедура банкротства.

Директор ООО «Белкофорте» в преддверии банкротства заключил несколько договоров на сумму свыше 600 млн. руб. Экономическая целесообразность заключения данных сделок отсутствует, имеются признаки мнимых сделок.

В итоги реестр требований кредиторов оказался на 100% сфальсифицирован, что позволило мошенникам полностью контролировать процедуру банкротства.

При этом реальная задолженность ООО «Белкофорте» перед ООО «КС-Траст» за выход последнего из состава участников ООО «Белкофорте» не расценивается судом как кредиторская задолженность и не наделяет ООО «КС-Траст» правами конкурсного кредитора в деле о банкротстве. Т.е., ООО «КС-Траст» не имеет права участвовать в принятии ключевых решений по процедуре банкротства, не имеет право оспаривать сделки должника и т.д. Учредители юридического лица (должника) по правоотношениям, связанным с таким участием, не могут являться конкурсными кредиторами в деле о банкротства. При этом период возникновения обязательств должника по выплате действительной стоимости доли и дата обращения заявителя в суд с требованием о взыскании ее стоимости не имеют правового значения.

Таким образом, банкротство компании является единственным способом избежать выплаты реальной стоимости доли или передачи в натуре соответствующей дол имущества.

10. ФОРМИРОВАНИЕ ФИКТИВНОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (I)

Задним числом директор ООО «Белкофорте» Сундуков И.Б., вступив в сговор с мошенниками, заключил 8 мнимых сделок для создания фиктивной кредиторской задолженности.

Судом первой инстанции все требования признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов ООО «Белкофорте». Иных требований в реестре нет!

11. ФОРМИРОВАНИЕ ФИКТИВНОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (II)

Директор ООО «Белкофорте» Сундуков И.Б., заключая сделки с ООО «Оникс», ООО «Оргместрой», ООО «Ботовское», заведомо знал, что не сможет расплатиться. Сундуков сформировал обязательства на 625 млн. руб. Срок исполнения обязательств не более 1 года. Годовая выручка ООО «Белкофорте»: 110 – 130 млн руб. Годовая прибыль: 5-30 млн руб. При этом заключенные сделки не могли способствовать значительному увеличению выручки/прибыли компании в ближайшей перспективе.

Сундуков И.Б. сам письменно подтвердил отсутствие задолженности перед вышеназванными кредиторами, о чем предоставил в Арбитражный суд г. Москвы соответствующую справку. К судебному заседанию 12.03.2019 от генерального директора ООО «Белкофорте» Сундукова И.Б. в материалы дела о банкротстве ООО «Белкофорте» поступили документы о финансовом состоянии и имуществе ООО «Белкофорте». В частности, справка о кредиторской задолженности предприятия, общая сумма которой составляет на 14.02.2019 г. 5 406 тыс. руб. Справка подписана Сундуковым И.Б. При этом в списке кредиторов не значатся компании ООО «Оникс», ООО «Оргметстрой», ООО «Ботовское», а также Васин В.И. (стр. 136-137 том 1 дела о банкротстве ООО «Белкофорте»)

Кредиторская задолженность не отражена соответствующим образом в отчетности кредиторов ООО «Белкофорте»! Например. Дебиторская задолженность ООО «Ботовское» в 2018 и 2019 г. была всего 5 млн руб. Хотя она должна была быть как минимум 244 млн руб.



12. ПРИЗНАКИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД ООО «ОНИКС»

Задолженность возникла на основании договора подряда на выполнение ремонтно-строительных работ. В суд не были предоставлены все необходимые документы и приложения к договору, подтверждающие выполнение работ.

Договор и акты, предоставленные в суд, со стороны ООО «Оникс» были подписаны человеком, который на тот момент директором не являлся, а был назначен только через полгода после даты подписания договора. Т.е. документ был явно сфальсифицирован и подписан задним числом. Подлог вскрылся в судебном заседании, но суд позволил представителям «Оникс» поменять договор, сославшись на «техническую ошибку».

и подписан задним числом. Подлог вскрылся в судебном заседании, но суд позволил представителям «Оникс» поменять договор, сославшись на «техническую ошибку». В дело предоставлена нечитаемая копия акта о приемке выполненных работ (с указанием перечня и стоимости работ).

о приемке выполненных работ (с указанием перечня и стоимости работ). В штате ООО «Оникс» всего 1 человек. Сотрудников, для выполнения предусмотренных договором работ, у компании никогда не было.

По юридическому адресу компания не находится. Найти ее не удалось. В январе 2020 ФНС внесла в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о местонахождении. 12.08.2020 ФНС принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (основание – наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

из ЕГРЮЛ (основание – наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности). Руководитель ООО «Оникс» Никифоров А.В. является руководителем/учредителем еще в 10 организациях, т.е. является номинальным директором . Информация о 8 из 10 компаний недостоверна по сведениям ФНС. Все 10 компаний имеют признаки недействующих.

. Информация о 8 из 10 компаний недостоверна по сведениям ФНС. Все 10 компаний имеют признаки недействующих. Выручка за 2016 и 2017 гг. у компании нулевая. Деятельность компания не вела. У компании нулевой баланс.

По расчетному счету компании ни разу за последние 3 года не осуществлялись движения денежных средств. Компания не привлекала субподрядчиков, не рассчитывалась с контрагентами, не закупала материалы для выполнения ремонтно-строительных работ.

для выполнения ремонтно-строительных работ. Основной вид деятельности ООО «Оникс» - торговля оптовая прочими машинами и оборудованием. Производство строительных и ремонтных работ, разработка проектно-сметной документации, деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика и иные виды деятельности, позволяющие осуществлять ремонтно-строительные работы, среди видов деятельности предприятия не значатся.

13. ПРИЗНАКИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД ООО «ОРГМЕТСТРОЙ» (I)

С ООО «Оргметстрой» Сундуковым И.Б. от имени ООО «Белкофорте» были заключены 4 договора купли-продажи векселей ПАО «Сбербанк» на 360 млн. руб. Ни оригиналы, ни копии векселей в суд предоставлены не были.

Отсутствовала необходимость приобретения векселей. Заявления директора ООО «Белкофорте» Сундуков И.Б. об оплате векселями срочных ремонтных работ на сумму 400 млн. руб. подтверждения не нашли.

14. ПРИЗНАКИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД ООО «ОРГМЕТСТРОЙ» (II)

Предписание МЧС и заключение специалиста АНО «Экспертное бюро Истина» не могли стать основанием для проведения ремонтно-строительных работ на 400 млн руб.

15. ПРИЗНАКИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД ООО «ОРГМЕТСТРОЙ» (III)

ООО «СтройГарант», ИНН 7704404637. Действующее предприятие, 14 сотрудников, выручка 350-550 млн. руб. за последние три года. С 2017 г. предприятие убыточное. В 2019 г. убыток составил 308 млн. руб. (34 млн. руб. в 2018 г.).

Выручка ООО «СтройГарант» за 2019 г. составила 365 млн. руб., при этом только договор с ООО «Белкофорте» был подписан на 400 млн. руб. (акты выполненных работ якобы подписывались в 2019). За работы ООО «Белкофорте» якобы авансом передало ООО «СтройГарант» векселя на 360 млн. руб.

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СтройГарант», размещенному на официальном сайте ФНС, авансы полученные за 2018 и 2019 гг. составляют 0 руб.

Первый акт о выполнении ремонтных работ на сумму 153 млн. руб. был подписан ООО «СтройГарант» в марте 2019 г., т.е. через полгода после покупки векселей у ООО «Оргметстрой», что противоречит утверждению о необходимости срочных ремонтных работ.

ООО «СтройГарант» аффилировано с другим кредитором ООО «Белкофорте» – ООО «Ботовское», группой компаний Клячина А.И. (который организовал поглощение=хищение группы компаний «Эр-Стайл» Рудникова В.А. и других его бизнес-активов), конкурсным управляющим ООО «Белкофорте» Серговским А.А., и бывшим директором ООО «Белкофорте» Сундуковым И.Б.

16. СФАЛЬСИФИЦИРОВАННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ООО «БОТОВСКОЕ»

ООО "Ботовское" задним числом заключило с ООО "Белкофорте" договор аренды на 49 лет 1200 гектар сельскохозяйственной земли в Тверской области, в Осташковском районе, в глуши, за 244 млн рублей, то есть по цене 201 тысяча рублей за 1 гектар.

Общая стоимость аренды земельных участков, согласно договору, заключенному между ООО «Ботовское» и комитетом по управлению имуществом МО «Осташковского района» 24.12.2012 (в редакции дополнительного соглашения от 16.08.2012 г.) составляет 48 823, 68 руб. в год. Земли предоставлены в аренду до 23.01.2061 г. Т.е. стоимость аренды за оставшиеся 43 года составит 2 099 418,24 руб. Таким образом, стоимость перенайма в 116 раз превышает стоимость аренды.

Средняя рыночная стоимость земли сельскохозяйственного назначения в Тверской области в сто раз ниже, чем цена аренды по договору перенайма. Сделка заключена на заведомо невыгодных для ООО «Белкофорте» условиях. Пример: 01.09.2020 был заключен договор купли-продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения в Осташковском районе Тверской области площадью 1041 га за 2 100 000,00 руб. Т.е. цена продажи сопоставимого по площади участка с той же категории земель в том же районе была в 120 раз меньше , чем стоимость права аренды, которое получило ООО «Белкофорте»

Сельскохозяйственная земля, переданная по договору ООО «Белкофорте», длительное время (более 10 лет) не обрабатывалась и заросла лесом, что подтверждается результатами проверки Россельхознадзора в 2020 г., результатами анализа спутниковых снимков всех земельных участков, указанных в договоре перенайма с 2011 по 2020 г. На момент заключения договора перенайма имелись основания для расторжения договора аренды земельных участков по инициативе арендодателя - Осташковского городского округа Тверской области.

- Осташковского городского округа Тверской области. Московская компания «Белкофорте» никогда не занималась сельским хозяйством, не имела специалистов данного профиля, не имела в Уставе соответствующего вида деятельности.

Представитель «Белкофорте» заявил в суде, что этой арендой ООО «Белкофорте» собиралось выплатить действительную стоимость доли ООО «КС-Траст». Но это невозможно и противозаконно. ООО «Белкофорте» не имеет права продать или сдать в субаренду арендуемые земельные участки. Единственный вид разрешенного использования участков – сельскохозяйственное производство.

Перевод земельных участков, полученных по данному договору аренды, в другую категорию земель или изменение вида разрешенного использования невозможно!

На момент обращения с требованием о включении в реестр кредиторов переход права аренда не был зарегистрирован в установленном порядке. Это еще одно подтверждение тому, что договор был подписан задним числом с целью сформировать кредиторскую задолженность в процедуре банкротства и получить контроль над имуществом ООО «Белкофорте».

17. АДРЕСНАЯ ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА ПО ЗАНИЖЕННОЙ СТОИМОСТИ

Конкурсный управляющий оценил имущество ООО «Белкофорте» в 590 млн. руб., что в пять раз ниже его реальной рыночной стоимости (реальная стоимость подтверждена независимой оценкой). И более чем в 3 раза ниже кадастровой стоимости.

Имущество спешно выставлено на продажу. Торги в форме публичного предложения завершились 26.10.2020, победитель ООО «ВСК», ИНН 7839451818. Цена продажи 540 млн. руб. Требуется проверка аффилированности с группой Клячина.

Второй участник торгов – ООО «Региональный офис туризма» аффилирован с компаниями Клячина А.И.

Чтобы отсеять потенциальных покупателей, с имущества официально не снят арест (хотя в суде он снят), в торгах необходим повышенный задаток – 20%, первые и вторые торги проводились с закрытой формой представления предложений о цене.

Денежные средства от продажи имущества ООО «Белкофорте» будут распределены между лжекредиторами.

Реальному собственнику не достанется ни рубля, а мошенники бесплатно получат имущество стоимостью более 2,7 млрд. руб. Задолженность перед ООО «КС-Траст» за выход из общества будет списана. Вся схема хищения будет прикрыта судебными решениями.

Банкротство ООО «Белкофорте» - преступление, публично совершаемое в реальном времени. Наблюдать или предотвратить его могут:

- арбитражный суд (мог, но занял сторону мошенников),

- правоохранительные органы (не обладают ресурсами, сравнимыми с ресурсами преступного сообщества, их деятельность не соответствует динамике процессов, часть сотрудников правоохранительных органов заняли сторону мошенников),

- Росфинмониторинг (обладает необходимыми полномочиями и компетенциями),

- ФАС (может остановить торги или отменить их результаты).

18. ВЗАИМОСВЯЗЬ КРЕДИТОРОВ

19. АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ И ГРУППА КОМПАНИЙ КЛЯЧИНА А.И.

20. ВЗАИМОСВЯЗЬ ООО «ОРГМЕТСТРОЙ» С ГРУППОЙ КОМПАНИЙ КЛЯЧИНА А.И.

21. ВЗАИМОСВЯЗЬ С БАНКРОТСТВОМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЭР-СТАЙЛ» И ХИЩЕНИЯМИ ИЗ ПФР

22. ИСТОРИЯ РЕЙДЕРСТВА

Конечным бенефициаром ООО «КС-Траст» (а значит и законным собственником имущества ООО «Белкофорте») является Рудников В. А.

С 2012 года бизнес Рудникова подвергся серии рейдерских атак, организованных Клячиным Александром Ильичем и его сообщниками.

В результате действий ОПС Клячина А.И. в отношении Рудникова были: Похищены активы группы компаний "Эр-Стайл Холдингс" на сумму более 6 млрд рублей. Все активы выведены Василием Васиным и Александром Клячиным в ООО "Редсис". Похищено путём умышленного банкротства все активы ООО "Эр-Стайл" ( не входила в группу) более 1,5 млрд рублей в 2015 году. Подробнее в приложении. Похищена полностью компания и активы ООО "Эр Эс Сервис" стоимостью более 1,5 млрд рублей. Похищена полностью компания и активы ООО "е-Стайл Софтвер Хаус" стоимостью более 600 млн рублей. Обанкрочено ООО "Актера" с потерей активов на сумму более 450 млн рублей. Умышленно обанкрочены еще около 10 компаний по стандартной криминальной схеме Клячина-Васина-Кирсанова.



Рудников Вячеслав Алексеевич, по образованию инженер – механик-исследователь, кандидат экономических наук. Первую компанию создал с нуля в октябре 1988 года. С того времени развивал бизнес, инвестируя все свободные средства в России. За рубежом счетов и недвижимости не имеет.

За почти 30 лет в бизнесе создал более 20-ти компаний в сфере информационных технологий (программирование, мультимедиа, интернет-поисковые технологии, антивирус, системная интеграция, ремонт электронной техники), а также образования, самолетостроения, строительства. Ядро бизнеса составляли инновационные, высокотехнологичные компании, предлагающие уникальные (даже по мировым масштабам) продукты. Именно такие компании сегодня являются драйверами экономического роста во всем мире.

К концу 2000-х годов группа компаний Рудникова В.А. входила в 200 крупнейших частных компаний России. В 2011 году численность сотрудников превышала 2000 человек. Действовала филиальная сеть в России, а также Белоруссии и Казахстане. Ориентировочная стоимость активов оценивалась в 250 млн. долларов США. Значительная часть проектов имела социальную направленность.