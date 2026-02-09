Вадим Курылев дал «маленький» рок-концерт с большой душой

Концерт Вадима Курылева состоялся в московском клубе «Пушкаревъ» 5 февраля 2026 года

Язык не поворачивается назвать сольные выступления лидера «Электропартизан» тихими и спокойными. Меньше всего они напоминают акустические посиделки на завалинке. Да и играет музыкант не на акустической, а на электрической гитаре в полном соответствии с названием своей команды. Мероприятие в «Пушкареве» сам Вадим Курылев окрестил ««маленьким» рок-концертом с большой душой». Насчет хронометража верить ему на слово, конечно же, не стоило, потому что певец провел на сцене на ногах больше двух часов без всяких антрактов и малейших передышек.

А вот с душевностью был полный порядок. Вадим Курылев, как обычно, ревностно заботился о том, чтобы было все слышно в любых точках зала и не раз спрашивал об этом зрителей. Сидевшим же на стульях прямо перед сценой девушкам он посочувствовал, что им явно слышен только инструмент. «Здесь места для любителей гитарной музыки» - пошутил он даже на этот счет.

Условно концерт можно было поделить на три отделения. В первом из них Вадим Курылев преимущественно исполнял изданные песни последних лет - «Черный мотылек», «Стекло и сталь», «Горожане прозрачных стен», «Солнечный ветер», «Родина электричества», «Воспоминания о мире». Во многих из них он лихо сочетал игру на чистом звуке и перегруз. Кое-где использовал технику слайда, играя соло с помощью металлической насадки... В песне «Веселые картинкаи», которую артист назвал не очень-то веселой, он наносил гитарные аккорды густыми плотными мазками — хоть топор вешай!

После «Ни слова правды» Вадим Курылев объявил импровизированное второе отделение, гле устроил премьеру нескольких совершенно новых песен из грядущего альбома. Все они оказались исключительно сильными и разноплановыми. Например, «Темное время суток», как водится, была довольно мрачной, а после нее певец объявил более романтическую вещь «Город футуристов». При этом на его футболке красовалась надпись «Futuristic Youths». Как заметил Вадим Курылев, не обойдется в новом альбоме и без самоироничных песен, исполнив в качестве иллюстрации «Самолетики» с великолепным припевом:

И пусть проверят на наркотики

Скажут ты совсем дебил.

Я из песен сделал самолётики.

Я их в небо отпустил.

Из новинок запомнилась также песня «Астрономы». Рассказывая ее историю, Вадим Курылев вспомнил, как однажды он прочел, будто астрономы ложатся вдоль меридианов, чтобы точнее наблюдать карту звездного небо. Якобы их так же и хоронят. Проезжая как-то мимо Пулковской обсерватории, он решил сочинить об этом песню.

Путешествие из прошлого в будущее и обратно ознаменовал «Джонленноновский автобус». После него, конечно же, была русифицированная «Дай миру шанс» самого Леннона. Вадим Курылев посетовал, что погода не позволяет петь ее громко, как положено, на площадях, го все же предложил посетителям клуба потренироваться в хоровом пении, а уж они не посрамили его ожиданий. Дальше Вадим Курылев все сильнее углублялся в собственное ретро, сыграв и «Молекулу ветра», и «Колесо Сансары», и «Черную весну», и даже «За острый край». Кто-то, правда жаждал номер «Минные поля свободы», которого не было в программе, но Вадим Курылев посмеялся, что такие песни он будет исполнять только на стадионах по заказу в формате «Ваш / Наш выбор».

На следующий день после концерта 6 февраля могло бы исполниться 70 лет скрипачу Никита Зайцеву. «Все знают, что он играл в «ДДТ», но ведь еще, например, и в группе «Цветы»», - заметил Вадим Курылев и напомнил, что вместе они стояли у истоков «Электрических партизан», когда коллектив еще так не назывался. Помянут музыкант друга песней «Тонкая нить»

Под занавес неожиданно прозвучала песня «Старый пиджак» Булата Окуджавы, которую Вадим Курылев скромно назвал «очень хорошей песней, потому что она написана не им самим.