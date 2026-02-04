Кремль ответил на вопрос о цели ударов по энергетике Украины

© KM.RU, Петр Чайников

Российские военные наносят удары по целям, которые они считают ассоциированными с военным комплексом Украины, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о цели ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

«Россия продолжает СВО. Двери для мирного урегулирования открыты. Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция предельно ясна. Она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам, которые оказывают добрые услуги по проведению трехсторонних переговоров, которым мы признательны за их усилия. Но пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, СВО продолжается», — приводит его слова РБК.

3 февраля Минобороны России отчиталось о массированном ночном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики «в ответ на террористические атаки Киева» на гражданские объекты на российской территории.

  2. 04.02.2026, 23:41
    Гость: Васечкин

    « Это "мирное население" производит военную технику, обеспечивает армию всем необходимым, кормит, поддерживает вражескую власть.» ни разу не защищая Украину чисто в пустоту: что ты им прикажешь делать, поднять лапки и бежать сдаваться?, если минусовать действительно отмороженных идейных хохлов, западных, которые всю жизнь ненавидели русских, весь юг и юго-восток это же наши, такие же русские как и мы, (я служил с такими) заканчивали те же высшие военные академии, что и с нашей стороны, по сути война своих против своих, поэтому так и медленно всё движется, ту же Прибалтику могли полностью взять за считанные дни, а тут лоб в лоб, помнишь, что Пригожин говорил об этом? Зря наверное всё это пишу, свои мозги не вставишь. Завтра (гипотетически) если подобное СВО вдруг случится в Казахстане или в Армении, думаешь мирняк будет сидеть и смотреть на всё это ничего не делая?, я так не думаю, моментально превратятся в очередных врагов России и «будут производить военную технику, обеспечивая армию всем необходимым» это не Венесуэльцы, никто даже и не чухнулся.

  3. 04.02.2026, 21:24
    Гость: Обнуление цены актива.

    В обмен на трусы европцы удумали нагло хапнуть русское-советское наследие, но в оконцовке получат развалины, миллионы голодных, облезлых, свихнувшихся бандерлогов и многомиллиардные убытки.

  4. 04.02.2026, 20:51
    Гость: Цель — декоммунизация.

    Ответ на снос памятников.
    Вот такая их мстя.
    Нет памятников — нет электричества, промышленности, ж/д, мостов, науки и прочая, и так далее. Назад к лучине в мазанке.

  5. 04.02.2026, 20:42
    Гость: Ты ж пилот - приспособа для штурвала.

    Сначала бы глянул на эту игрушку.
    А реактивная Герань-3 имеет скорость до 650 км/час, до 600 км дальность, с весом взрывчатки 90 кг.

