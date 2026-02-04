Кремль ответил на вопрос о цели ударов по энергетике Украины

14:07 4.02.2026

Российские военные наносят удары по целям, которые они считают ассоциированными с военным комплексом Украины, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о цели ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

«Россия продолжает СВО. Двери для мирного урегулирования открыты. Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция предельно ясна. Она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам, которые оказывают добрые услуги по проведению трехсторонних переговоров, которым мы признательны за их усилия. Но пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, СВО продолжается», — приводит его слова РБК.

3 февраля Минобороны России отчиталось о массированном ночном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики «в ответ на террористические атаки Киева» на гражданские объекты на российской территории.