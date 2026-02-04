Кремль ответил на вопрос о цели ударов по энергетике Украины
Российские военные наносят удары по целям, которые они считают ассоциированными с военным комплексом Украины, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос о цели ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
«Россия продолжает СВО. Двери для мирного урегулирования открыты. Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция предельно ясна. Она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам, которые оказывают добрые услуги по проведению трехсторонних переговоров, которым мы признательны за их усилия. Но пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, СВО продолжается», — приводит его слова РБК.
3 февраля Минобороны России отчиталось о массированном ночном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики «в ответ на террористические атаки Киева» на гражданские объекты на российской территории.
Области загорелись
11 цистерн с бензином.
Совпадение?
« Это "мирное население" производит военную технику, обеспечивает армию всем необходимым, кормит, поддерживает вражескую власть.» ни разу не защищая Украину чисто в пустоту: что ты им прикажешь делать, поднять лапки и бежать сдаваться?, если минусовать действительно отмороженных идейных хохлов, западных, которые всю жизнь ненавидели русских, весь юг и юго-восток это же наши, такие же русские как и мы, (я служил с такими) заканчивали те же высшие военные академии, что и с нашей стороны, по сути война своих против своих, поэтому так и медленно всё движется, ту же Прибалтику могли полностью взять за считанные дни, а тут лоб в лоб, помнишь, что Пригожин говорил об этом? Зря наверное всё это пишу, свои мозги не вставишь. Завтра (гипотетически) если подобное СВО вдруг случится в Казахстане или в Армении, думаешь мирняк будет сидеть и смотреть на всё это ничего не делая?, я так не думаю, моментально превратятся в очередных врагов России и «будут производить военную технику, обеспечивая армию всем необходимым» это не Венесуэльцы, никто даже и не чухнулся.
В обмен на трусы европцы удумали нагло хапнуть русское-советское наследие, но в оконцовке получат развалины, миллионы голодных, облезлых, свихнувшихся бандерлогов и многомиллиардные убытки.
Ответ на снос памятников.
Вот такая их мстя.
Нет памятников — нет электричества, промышленности, ж/д, мостов, науки и прочая, и так далее. Назад к лучине в мазанке.
Сначала бы глянул на эту игрушку.
А реактивная Герань-3 имеет скорость до 650 км/час, до 600 км дальность, с весом взрывчатки 90 кг.