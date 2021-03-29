Выбор строительной бригады: что нужно знать

15:40 29.03.2021

Известно, что проведение ремонта — непростое занятие в плане его организации.

Даже имея средства, утрясти все вопросы и правильно выбрать бригаду ремонтников не так-то просто. Особенно остро эта проблема встает для тех, кто выбирает бригаду для ремонта в первый раз. При этом существует несколько особенностей, на которые нужно обратить самое пристальное внимание.

Этапы

Следует с самого начала понять, что выбор ремонтной бригады — дело ответственное, и его имеет смысл разбить на несколько этапов.

1. Сначала нужно найти несколько бригад — потенциальных исполнителей работ. При этом стоит как следовать рекомендациям знакомых и друзей, так и просмотреть объявления в специализированных СМИ — газетах, журналах вашего города. Также полезен в этом смысле и интернет — потому что наряду с объявлениями есть и строительные форумы, где обсуждается работа тех или иных подрядчиков, а также приводятся мнения клиентов и образцы работы.

2. Стоит также (если есть такая возможность) побывать на незаконченных объектах, где работают выбранные подрядчики. При этом нужно обратить внимание на чистоту объекта проведения работ, качество и общую организацию работы. Как итог всех этих действий составляется уже конкретный список тех бригад, кто годится для выполнения ремонта на вашем объекте — квартире, офисе и т.д.

3. Следующий этап — поочередное приглашение подрядчиков на ваш объект и ознакомление их с предстоящим фронтом работ — переделками, дизайн-проектом и прочим. Кстати, нужно быть готовым к тому, что не всё, что можно внести в дизайн-проект, реализуется без нарушений технологии. Поэтому нужно быть готовым к тому, что вам на это укажет руководитель бригады.

Результатом этих визитов должны стать тщательно просчитанные сметы на проведение работ.

Сметы

Важно помнить, что сами сметы должны быть как можно более полными — то есть включать не только собственно стоимость материалов и работы, а также сроки ее исполнения, но и все сопутствующие расходы, такие как транспорт, и даже питание на объекте. Это впоследствии даст не только возможность контролировать расход средств, но и избавит от неприятных сюрпризов в виде новых требований от бригады и перерасхода средств.

Имея несколько составленных таким образом смет, нужно сравнить их на предмет того, насколько каждая из них оптимальна для вашего конкретного объекта (методы реализации того или иного вида работ и т.д.). Возможно, будут иметься и несколько вариантов смет от одной и той же бригады — и их тоже нужно тщательно проанализировать.

После такого анализа и появляется та бригада, которая и будет делать ваш объект. С этой бригадой заключается устное соглашение или договор (что более подойдет для юридических лиц) о сроках выполнения работы, порядке оплаты и остальных деталях задания.

Что еще важно знать

На этом, однако, не заканчивается часть вашей работы как заказчика. В процессе выполнения работ нужно контролировать всё — сроки выполнения, расход средств на материалы и качество этих материалов, приемка выполненных этапов работы. Приучите бригаду к тому, что вы бываете на объекте регулярно, не мешая, но контролируя весь ход работы.

Вообще — хорошая и опытная бригада также не постесняется показывать вам промежуточные результаты своей работы, а также вносить пожелания (и изменения) по более эффективному ее выполнению. Тут нужно конструктивно сотрудничать — ведь подсказки профессионалов могут быть очень полезны, как с точки зрения экономии, так и сроков исполнения работы, что бывает крайне важно, если ремонтируется например офис или магазин.

Так что не стоит экономить время на взвешенном выборе бригады ремонтников — благодаря правильному подходу вы получите качественно и в срок отремонтированное и отделанное помещение именно в тех ценовых рамках, которые вы планировали.

