Тихий реванш: Медведев возвращается

21:56

Проблема очевидна и становится всё острее: протестов нет не потому, что избиратели довольны результатом, а потому, что они становятся равнодушны к судьбам «власти». И останутся равнодушными, если случится что-то по-настоящему плохое

Все действующие губернаторы российских регионов победили на выборах. Никаких протестов по такому случаю не ожидается – так, разве что побухтит оппозиция в социальных сетях. "Единая Россия" обеспечила себе большинство в законодательных собраниях регионов. Это может означать большую радость для Дмитрия Медведева.

"Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных, они не убивают и не предают, но с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь". Так написал век назад Бруно Ясенский.

Так или почти так стоило бы прокомментировать итоги выборов губернаторов российских регионов и депутатов законодательных собраний, случившихся в минувшее воскресенье.

Вроде бы всё прекрасно, назначенные Кремлём руководители везде одержали победу, даже там, где второй тур выборов считался неизбежным. "Единая Россия" тоже выступила гораздо лучше, чем ожидалось. И протестов против этого результата нет и не предвидится.

А проблема очевидна и становится всё острее: протестов нет не потому, что избиратели довольны результатом, а потому, что они становятся равнодушны к судьбам "власти". И останутся равнодушными, если случится что-то по-настоящему плохое. Цветная революция, например.

Губернаторы – несмотря ни на что



Во всех 18 регионах, где в прошлое воскресенье прошли прямые выборы губернаторов, действующие руководители, как идущие на новый срок, так и вновь назначенные, победили в первом туре. Причём победили с результатами, исключающими протест со стороны проигравших, – слишком большой разрыв между победителем и ближайшим преследователем.

С большим отрывом одержали победу даже те, кто всё лето оставался "в группе риска" и никак не мог рассчитывать на чистую победу.

Даже в Иркутске, где второй тур казался делом решённым, Игорь Кобзев получил более 60% голосов. Даже в Архангельской области, где недовольство жителей региона Александром Цыбульским казалось достаточным для того, чтобы торпедировать любую предвыборную технологию, действующий врио получил почти 70%. Даже в Смоленской области, о которой Царьград писал совсем недавно, Алексей Островский получил 58,8% голосов. Даже в Пензенской области, по поводу которой федеральный центр до последнего колебался, допускать ли вновь до выборов Ивана Белозерцева – уж очень серьёзно недовольство населения! – этот губернатор безо всяких проблем получил почти 80% голосов.

На этом фоне 86% главы Татарстана Минниханова и почти 90% главы Краснодарского края Кондратьева уже не кажутся чем-то из ряда вон – от этих регионов ничего другого и не ожидали.

Причина столь выдающихся успехов даже тех губернаторов, которые совершенно не умеют находить общий язык со своими избирателями, лежит на поверхности: трёхдневное голосование. Не будем никого голословно обвинять в нарушении закона. Скажем очевидное: при такой организации досрочного голосования очень легко провести "административную мобилизацию" лояльных власти избирателей (прежде всего бюджетников), избежать внимания недоброжелательно настроенных наблюдателей оппонентов и… И, собственно, всё. Этого достаточно.

Явка избирателей на выборах в ряде случаев оказалась неожиданно высокой, причём в некоторых регионах досрочно (в первые два дня) проголосовало более 50% избирателей. Sapienti sat, но повторю – нет никаких документально подтверждённых оснований говорить о нарушении российских законов.

К сожалению, столь же мало оснований говорить и о доверии избирателей к результатам выборов... Или, лучше сказать, нет оснований думать, что все или хотя бы большинство избирателей во всех регионах считают прошедшие выборы легитимными.

Дело в том, что легитимность – это понятие, не тождественное формальной законности. Легитимность – это, грубо говоря, ситуация, когда граждане понимают, почему вот эти люди – "власть", согласны с тем, что они стали властью по праву и дарят "власти" своё уважение.

Если же граждане (совершенно не желающие бунтовать) полагают, что власть стала властью помимо их воли, где-то смухлевав, граждане совсем не обязательно массово и последовательно против этого протестуют. Они могут оставаться совершенно лояльными. Беда в другом. Когда повод для протеста появится – в той же Пензенской или Архангельской области "мусорный", в Смоленской "социальный" и т. д., то граждан не удастся ни в чём убедить, говоря: но вы же сами избрали этого губернатора! Потому что именно в это они не верят.

Они возвращаются?



Самое интересное на выборах региональных законодательных собраний – успех "Единой России".

"Партия власти", против ожиданий многих экспертов, в том числе и вашего покорного слуги, почти везде сумела сохранить и даже приумножить имевшееся большинство в региональных парламентах.

Сколько ни говори про недовольство избирателей и усталость от несменяемых депутатов, трёхдневное голосование в сочетании с апатией решает: даже там, где по партийным спискам партия собрала не очень много, вместе с одномандатниками получается абсолютное большинство единороссов. Кажется, худший результат сезона "партия власти" показала в Новосибирске – менее 38% голосов. Но и там к фракции добавятся 22 одномандатника.

Почему это важно? В основном потому, что "Единая Россия" – это не только формальная "партия власти" и та часть российской политической системы, которую рядовой гражданин с властью ассоциирует. Это партия Дмитрия Медведева, он её председатель.

Ослабление "Единой России" казалось очевидным после того, как он оставил пост председателя российского правительства. Считалось, что партия не может рассчитывать более чем на 30–35% голосов по России в целом. Именно поэтому появились предположения о том, что в новой Государственной Думе, после выборов в сентябре 2021 года, чтобы сохранить лояльность федерального парламента, придётся создавать новые фракции. Много оппозиционных по отношению к ЕР, но лояльных по отношению к президенту партий должны были решить проблему, размыть голоса недовольных.

"Единая Россия", насколько можно судить, с этим планом не соглашалась и доказывала, что может сохранить в парламенте конституционное большинство. Если бы это мнение удалось опровергнуть, с политическим будущим Дмитрия Медведева было бы покончено. Однако "Дмитрий и теперь живее всех живых".

Благодаря современным политическим технологиям (именно так объясняется победа на сайте самой партии) и, скажем вежливо, умелому применению административного ресурса, в частности, методов административной мобилизации, "Единая Россия" доказывает, что на большей части территории России может получать больше 40 и даже 50% голосов.

Следовательно, в будущем году снова попытается получить конституционное большинство. Для Дмитрия Медведева, который, таким образом, останется одним из ведущих российских публичных политиков.

А что же новые партии, о которых так много говорили летом? Ничего страшного с ними не случилось. По-видимому, на места в Государственной Думе в 2021 году могут рассчитывать "Новые люди", "За правду" и "Зелёная альтернатива" (за бортом остаётся "Партия прямой демократии", неожиданно получившая в Воронеже менее 3% голосов).

Эти новые партии преодолели барьер в 5% в нескольких российских регионах. Конкретное количество депутатов в региональных парламентах не так важно (у "зелёных", к примеру, только одно место в Челябинской областной думе). Важно, что теперь им можно не волноваться о сборе подписей для участия в выборах федерального уровня.

"Новые люди" пока оказались успешнее всех, но это – тоже пока – ничего не значит. В новой Государственной Думе, вполне вероятно, будет не четыре, как сейчас, а шесть-семь фракций. При подавляющем большинстве "Единой России".

Автор: Андрей Перла