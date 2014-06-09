Идеальный макияж для дам бальзаковского возраста

Женщина в любом возрасте остается женщиной и хочет пленять мужские сердца

Зачастую даме за сорок куда больше, чем юной девушке, хочется выглядеть достойно и красиво. И помочь в этом способен не только грамотно подобранный гардероб, но и умело выполненный макияж.

Какие тонкости макияжа допустимо использовать зрелым женщинам, а что вас не только не украсит, но и состарит? Как правильно делать мей-кап даме бальзаковского возраста?

Любой мужчина подтвердит, что если женщина ухожена, если ее лицо подчеркивает корректный макияж, а не «боевой раскрас» пятнадцатилетней девушки, она выглядит молодо и привлекательно.

Проблема в том, что дамы за сорок часто стараются обмануть природу. Они стремятся подражать молодежи в использовании косметики. Результат в таком случае получается противоположным – женщина выглядит словно престарелый клоун на манеже и вызывает у окружающих не восхищение, а сочувствующие улыбки. Помните, что макияж действительно помогает даме бальзаковского возраста спрятать на несколько лет свой возраст, но только при условии, что он применяется грамотно.

Купите себе зеркало и косметику, которая «ложится» с первого раза. При этом не забывайте менять косметику раз в год – недопустимо пользоваться просроченными продуктами. Стоит также помнить, что для нанесения макияжа нужны не только знания и навыки. Чтобы выглядеть гармонично, нужно еще и учитывать свой характер и руководствоваться тем имиджем, который вы хотите создать.

Тщательная подготовка

Начать лучше всего с подготовки лица к макияжу. Лицо женщины за сорок, скорее всего, расположено к сухому типу кожи – обычно с возрастом лицо со смешанной или жирной кожей встречается редко. Поэтому для начала нужно умыть с пенкой или молочком для сухой кожи. Сегодня существуют специальные комплексы для возрастной кожи с увлажняющим и легким подтягивающим эффектом.

После умывания нужно тонким слоем нанести на кожу увлажняющий крем, дать ему впитаться. Только не стоит наносить крем толстым слоем – весь он не впитается, морщин меньше не станет, а вот излишки крема заметно скажутся на качестве макияжа.

Если после нанесения и впитывания крема вы заметите, что он все равно виден на лице, промокните его бумажной салфеткой. Потом можно наносить основу под макияж, лучше с тональным эффектом. Главное подобрать основу в тон своего лица, чтобы не придавать лицу эффект маски. Визажисты советуют выбирать основу с розовым оттенком – именно этот оттенок придаст свежесть лицу, а именно это и важно для дамы в возрасте.

Иногда мы пытаемся тональным кремом скрыть круги под глазами, но это не помогает. Чтобы скрыть круги, лучше использовать специальный корректор.

Пудрой злоупотреблять не стоит. Но если вы привыкли ей пользоваться, допустимо слегка «пробежаться» кистью по лицу. Кистью пудру наносить удобнее – меньше вероятности переборщить. А нанесенный с помощью спонжа толстый слой пудры только усугубляет вид морщин.

Фото с сайта udoktora.net

Брови, стрелки, карандаши…

Статистика показывает – дамы в возрасте часто используют карандаш для бровей. Лучше выбирать оттенок, который сочетается с волосами.

Существует три основных цвета карандашей для бровей: для блондинок, шатенок и брюнеток. Любой продавец консультант подберет карандаш, подходящий именно вам. Только не стоит брать карандаш черного цвета, он подчеркнет ваш возраст!

Для начала нужно разобраться с формой бровей. Брови-ниточки – совсем неподходящий вариант, они выдают возраст, который мы пытаемся скрыть. Прорисовывая брови, действуйте максимально аккуратно, двигаясь от основания брови к ее «хвостику» маленькими штришками. Нужно стремиться, чтобы макияж выглядел естественно, а если просто нарисовать одной линией бровь, это будет выглядеть грубо и слишком заметно.

После прорисовки бровей осторожно проведите ватным диском по брови, чтоб она смотрелась еще более естественно. Можно также использовать и специальную расческу для бровей, она тоже прекрасно с этим справится.

Теперь можно переходить к глазам – не стоит наводить очень заметные стрелки. Они должны слегка подчеркивать глаза, но не выделяться. И в этом случае не стоит отдавать предпочтение черному карандашу – лучше взять что-то более мягкое: например, оливковый, серый или светло-коричневый.

Что касается теней, то после сорока дамам не стоит экспериментировать с перламутровыми оттенками – они выделяют все морщинки. Лучше от таких совсем отказаться. Гораздо аккуратнее будут смотреться на лице матовые тени для век нюдовых тонов – они придадут свежести взгляду. Тени нужно наносить и на стрелку. Так все резкие четкие линии станут мягкими и ненавязчивыми.

Техника нанесения теней остается одинаковой для дам любого возраста – за основу берется светлый нейтрального тона оттенок, в складку наносится оттенок чуть темнее, и на внешний угол века – более темный оттенок теней. Затем все тщательно растушевывается с помощью кисточки или ватной палочки.

Что касается туши для ресниц, лучше пользоваться продуктами, дающими эффект объема. Цвет допустимо выбрать и черный, но стоит попробовать коричневый и серый. Подобные оттенки придают взгляду мягкости.

Только не красный!

Увы, с возрастом губы теряют яркость. Значит ли это, что даме в возрасте нужны помады ярких и темных цветов? Нет и еще раз нет. Эти цвета прибавят возраста и подчеркнут вашу усталость. Поэтому для зрелых дам рекомендуются помады персикового или абрикосового цвета – они придадут свежесть лицу. Также допустимы все нюдовые и бежевые оттенки.

Кроме того, как правило, со временем губы немного утрачивают не только цвет, но еще и форму и объем. Поэтому визажисты рекомендуют непременно пользоваться контуром для губ. Контур выбирайте либо в тон помаде, либо чуть темнее.

Если хотите придать своим губам объема, наносите контур не на линию губ, а чуть за нее. Но здесь важно не перестараться, чтобы не получить грубый эффект силиконовых губ.

Контур нужно «нарисовать» по всем губам, а не только снизу или сверху, иначе макияж будет выглядеть неаккуратно. Лучше всего наносить помаду кисточкой – так и помады понадобиться меньше, и ляжет она более красиво.

Для начала нанесите помаду от середины к кончикам вертикально поверхности губ – это позволит тщательно прокрасить все складочки. После того, как будет прокрашена вся поверхность губ, можно нанести тонким слоем помаду еще раз, горизонтально поверхности губ.

Выбор лучше остановить на атласной помаде. Матовые варианты обычно выделяют все микротрещинки на губах, а это нам не нужно. Что касается блеска для губ, допустимо пользоваться любым блеском без обилия мерцающих частичек.

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Правильные румяна

Если вам уже не …надцать, то румяна следует наносить не на скулы, а на «яблочки». С годами кожа становится наиболее дряблой в области скул, поэтому не стоит макияжем излишне подчеркивать эти места на лице. А вот макияж в области яблочек будет отвлекать взгляды от скул. Помните, что главное назначение макияжа – скрыть свои недостатки и выделить достоинства.

При подборе румян также следует учитывать тип кожи. Определите свой цветотип и подбирайте румяна только в соответствии с ним.

В любом случае, есть и беспроигрышные варианты. Лучше пользоваться розовыми или персиковыми оттенками. Коричневые оттенки могут «выставить напоказ» морщинки и добавить возраста. Румяна лучше всего наносить широкой кистью или ватным диском, при этом их непременно растушевать, иначе они будут слишком ярко выделяться на лице. А это смотрится не очень красиво и придает лицу эффект «матрешки». И в самом конце, если вы пользуетесь пудрой, снова слегка пройдитесь кистью по всему лицу.

Не забывайте также, что основа под макияж и пудра не должны расходиться с цветом кожи на шее, чтобы в итоге было эффекта «надетого» лица. Будьте всегда красивыми, а главное, в любом возрасте радуйтесь жизни!