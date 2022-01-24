Алексей Горшенев вывел персональную формулу счастья

Акустический концерт проекта «Горшенев» состоялся в московском клубе «16 Тонн»15 января 2022 года

Акустика от Алексея Горшенева — абсолютно штучный продукт. Так были и во времена «Кукрыниксов», когда крайне редко группа отваживалась на камерные концерты из двух отделений, «белого» и «черного», как нетрудно догадаться, названных так по акустическому и электрическому звучаниям, а также — сопутствующим им одеяниям музыкантов. Примерно год назад Алексей Горшенев (уже в рамках нынешнего проекта) вновь прибег к такому формату, чтобы быть ментально ближе к поклонникам и напрямую доносить истины, которые могут значительно облегчить им жизнь.

Песни подбирались соответствующим образом — с мощным психологическим зарядом. В первую очередь прозвучала именно такая - «Царь зверей», которая по сравнению с электрической версией звучала более отрывисто и причудливо, а «больше не сдамся» вокалист выговаривал не яростно, а с усталым упрямством. «Надежда» (тоже заметно деконструированная в сравнении с оригиналом) сопровождалась разбойничьими посвистами. После же «Одиночества» Алексей Горшенев дал зрителям свою первую заповедь — ничего не принимать на веру: «Важно всегда немножко самокритики. Обязательно сомневайтесь. Включайте альтернативное мышление. Иначе — кирдык».

В «Ангелах с грязным лицом» певец безнадежно взмахивал руками на строчке «им бы договориться с ней», а потом ответил на первые вопросы, поток которых спровоцировал сам приглашением: «У нас богатый опыт идиотизма - добро пожаловать». Кого-то заинтересовало, почему песню «Полжизни» автор считает «недожатой». Горшенев охотно объяснил, что в ней очень нестандартные куплеты и довольно простые для них припевы. Тем не менее, он считает это творение важным, поскольку те, кто может приложить к своей судьбе описанное в тексте, эти самые «полжизни» уже прожил. Во время ее исполнения соответствующий аутотренинг можно было провести каждому под живую партию. Саксофона, которую, как и на декабрьском выступлении «Горшенева» в «ГлавКлубе» инновационно сыграл световик группы Сергей.

Приятным сюрпризом стала «Вертикаль», но народ жаждал Есенина. «Хорошо — прямо сейчас!» - сдался Алексей и исполнил «Любимую». Песня дада ему повод порассуждать о разнице мужской и женской сущностей: «Катитесь к своему счастью. Мы с вами — разные планеты. Поэтому лучше с вами не связываться вообще». Весомую точку в этом рассуждении поставила композиция «Есенин». А «Счастьем» и «Ели мясо мужики» Алексей Горшенев предложил «помянуть старшего» - то бишь, своего брата Михаила Горшенева.

Песня «Огни», в которой упоминается безвылазное сидение в комнате, навела поклонников на тему творчества в пандемию. Выводы Алексея на эту тему оказались, в целом, неутешительными: планировать больше, чем на две недели, в нынешних реалиях нельзя, 50-летие музыканта повисает из-за этого в воздухе, но «Фауст» скоро выйдет в любом случае. Была в очередной раз затронута и предыстория песни «Глазурь» (на концерте не исполнялась), посвященная «охеревшим людям». Горшенев подчеркнул, что эту породу он характеризовал безоценочно, к тому же к ее представителям тянутся хорошие люди, которым потом приходится больно падать. Подаренный же кем-то из зрителей портрет музыкант пообещал повесить на репетиционной точке, где уже так много подобных работ, что скоро они решат проблему с обоями.

Прежде, чем исполнить новую песню «Крик», Горшенев выразил благодарность всем, кто с ним работает. По его наблюдениям, в зале было в этот вечер пол-Вязьмы и пол-Питера, а «если человек нужный и интересный, он просто остается и работает с нами». Своеобразный ответ был получен в ответ на вопрос о самой значимой песне. К этой категории Горшенев относит отнюдь не произведения с какими-то несомненными художественными достоинствами, а те, которые «продвигают людей на важное жизненное действие». Вне конкуренции тут оказалась «Никто», которою врачи, находящиеся на передовой, использовали недавно для любительского клипа.

Как и задумывалось, акустика получилось чем-то большим, чем просто концерт. И трудно сказать, что было для поклонников важнее, услышать напоследок «Че Гевару», «Жизнь бывает разная», «Не беда» и «Дельфин» или узнать персональный рецепт счастья от Алексея Горшенева: «Мне не не нужно все - нужно всегда».