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Как использовать специи? 5 необходимых специй

13:42 18.09.2020

Приправы – это искусство, которому можно научиться 

Чтобы блюда не только приобретали аромат, но и обладали полезными для здоровья свойствами, стоит использовать на кухне много трав и специй.

Приправы – это не только специи, соль или травы – это так называемые носители вкуса, они способны «придать аромат», показать глубину вкуса, добиться нужного эффекта.

Например, лимон, масло, вино, мед, чеснок, лук, петрушка. Вы чувствуете разницу?

Начните с основ, используйте 5–10 разных ароматизаторов и постепенно расширяйте ассортимент на кухне. Для начала выучите 5 основных специй, которые стоит использовать на кухне.

1. Куркума


• Поддерживает переваривание жиров.
• Обладает мягким вкусом и нежным ароматом.
• В настоящее время Индия является основным производителем куркумы.
• Это идеальное дополнение к блюдам с высоким содержанием белка (мясо, бобовые, рыба, яйца).
• Стимулирует полное переваривание белков.
• Предотвращает образование токсинов.
• Обладает противовоспалительным действием.
• Куркума обладает осушающими свойствами, поэтому ее стоит добавлять, например, в молочные продукты, бананы, выпечку, курицу, которые являются причиной образования слизи в организме.
• Ярко-желтый цвет придает характерный цвет.
• При жарке имеет смысл добавлять в последнюю очередь, чтобы не было горечи.
• В составе есть вещества, обладающие противораковыми свойствами – куркумин.
• Сама куркума не может усваиваться организмом, ее следует растворить в масле или воде.
• В блюда хорошо добавлять перец, так как он улучшает усвоение куркумы.

Куркума прекрасно сочетается с любым блюдом!

В традиционной китайской и индийской медицине куркума используется уже тысячи лет.

• Она обладает противовоспалительными свойствами (содержащиеся в ней соединения подавляют воспалительные процессы), антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием.
• Защищает печень от токсических факторов, увеличивает секрецию желчи и положительно влияет на баланс холестерина.
• Снимает дискомфорт в желудке.
• Положительно влияет на систему кровообращения, снижает свертываемость крови.
• Очищает организм от шлаков.
• Обладает противораковыми свойствами.

Не рекомендуется применять куркуму при непроходимости желчных протоков.

2. Майоран


• В качестве приправ используются сушеные цветы и листья майорана.
• Имеет очень насыщенный вкус и аромат.
• Вместе с тимьяном и чабером они составляют идеальное трио для таких блюд, как гороховый суп или запеченная фасоль.
• Тмин с майораном (в пропорции 1: 1) – отличная смесь при проблемах с пищеварением.
• Помогает переваривать тяжелую пищу.
• Улучшает пищеварение (особенно при вздутии живота и жирной пище), обладает противовоспалительными свойствами и успокаивает метеоризм.
• Обладает согревающим и отхаркивающим действием.
• Укрепляет нервную систему, оказывает успокаивающее действие.
• При простуде и кашле приготовьте настой из майорана (можно также добавить семена фенхеля и аниса в равных пропорциях).
• Мазь майорана используется для лечения насморка у младенцев.

Майоран добавляют в маринады для мяса, в паштеты, в мясное ассорти, в фасолевый суп, в гороховый суп, в маринады для овощей, в борщ, в блюда из грибов.

3. Душистый перец


• Душистый перец объединяет в себе множество специй – корицу, гвоздику, кардамон, горчицу и мускатный орех.
• Улучшает пищеварение, предотвращает образование газов, помогает при диарее, обладает антибактериальными, обезболивающими и согревающими свойствами.
• Настой душистого перца (1 столовую ложку залить стаканом горячей воды и оставить на 10–15 минут) рекомендуют как средство от прыщей для умывания лица.

4. Гималайская соль


• Это самая полезная и чистая соль на Земле.
• Ее добывают вручную в Гималаях.
• Богата легкоусвояемыми микроэлементами и содержит 84 минерала.
• Обладает исключительными оздоровительными свойствами:
– помогает вывести токсины и слизь из организма;
– снимает воспаление;
– ощелачивает организм;
– нормализует кровяное давление.
• Не содержит вредных добавок, препятствующих слеживанию, тяжелых металлов.
• Бело-розового цвета, что связано с содержащимся в ней железа.
• Продается в крупнозернистом и мелкозернистом виде.
• Прекрасно сочетается со всеми блюдами!

5. Свежий имбирь


• Добавление имбиря в мясо, рыбу, бобовые и яйца улучшит их усвояемость.
• Он также поддерживает переваривание жирной пищи и молочных продуктов.
• Противовоспалительное, обезболивающее, потогонное, отхаркивающее действие, избавляет от метеоризма, помогает при головных болях (мигрени), снижает уровень холестерина.
• Регулирует артериальное давление, поддерживает обмен веществ.
• Поддерживает работу печени и желчного пузыря.

Блюда, в которые добавляют имбирь:

тыквенные имбирные пряники, варенье, джемы, сироп, печеные и компоты, фруктовые и овощные соки, чай, компот, коктейли, супы, паштеты, мясные и овощные соусы, маринады для мяса и овощей, бобовые (фасоль, чечевица), различные каши.

Фото с сайта Pixabay.com
 

Темы: Кулинария и кулинарные традиции
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