Как использовать специи? 5 необходимых специй

13:42

Приправы – это искусство, которому можно научиться

Чтобы блюда не только приобретали аромат, но и обладали полезными для здоровья свойствами, стоит использовать на кухне много трав и специй.

Приправы – это не только специи, соль или травы – это так называемые носители вкуса, они способны «придать аромат», показать глубину вкуса, добиться нужного эффекта.

Например, лимон, масло, вино, мед, чеснок, лук, петрушка. Вы чувствуете разницу?

Начните с основ, используйте 5–10 разных ароматизаторов и постепенно расширяйте ассортимент на кухне. Для начала выучите 5 основных специй, которые стоит использовать на кухне.

1. Куркума



• Поддерживает переваривание жиров.

• Обладает мягким вкусом и нежным ароматом.

• В настоящее время Индия является основным производителем куркумы.

• Это идеальное дополнение к блюдам с высоким содержанием белка (мясо, бобовые, рыба, яйца).

• Стимулирует полное переваривание белков.

• Предотвращает образование токсинов.

• Обладает противовоспалительным действием.

• Куркума обладает осушающими свойствами, поэтому ее стоит добавлять, например, в молочные продукты, бананы, выпечку, курицу, которые являются причиной образования слизи в организме.

• Ярко-желтый цвет придает характерный цвет.

• При жарке имеет смысл добавлять в последнюю очередь, чтобы не было горечи.

• В составе есть вещества, обладающие противораковыми свойствами – куркумин.

• Сама куркума не может усваиваться организмом, ее следует растворить в масле или воде.

• В блюда хорошо добавлять перец, так как он улучшает усвоение куркумы.

Куркума прекрасно сочетается с любым блюдом!

В традиционной китайской и индийской медицине куркума используется уже тысячи лет.

• Она обладает противовоспалительными свойствами (содержащиеся в ней соединения подавляют воспалительные процессы), антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием.

• Защищает печень от токсических факторов, увеличивает секрецию желчи и положительно влияет на баланс холестерина.

• Снимает дискомфорт в желудке.

• Положительно влияет на систему кровообращения, снижает свертываемость крови.

• Очищает организм от шлаков.

• Обладает противораковыми свойствами.

Не рекомендуется применять куркуму при непроходимости желчных протоков.

2. Майоран



• В качестве приправ используются сушеные цветы и листья майорана.

• Имеет очень насыщенный вкус и аромат.

• Вместе с тимьяном и чабером они составляют идеальное трио для таких блюд, как гороховый суп или запеченная фасоль.

• Тмин с майораном (в пропорции 1: 1) – отличная смесь при проблемах с пищеварением.

• Помогает переваривать тяжелую пищу.

• Улучшает пищеварение (особенно при вздутии живота и жирной пище), обладает противовоспалительными свойствами и успокаивает метеоризм.

• Обладает согревающим и отхаркивающим действием.

• Укрепляет нервную систему, оказывает успокаивающее действие.

• При простуде и кашле приготовьте настой из майорана (можно также добавить семена фенхеля и аниса в равных пропорциях).

• Мазь майорана используется для лечения насморка у младенцев.

Майоран добавляют в маринады для мяса, в паштеты, в мясное ассорти, в фасолевый суп, в гороховый суп, в маринады для овощей, в борщ, в блюда из грибов.

3. Душистый перец



• Душистый перец объединяет в себе множество специй – корицу, гвоздику, кардамон, горчицу и мускатный орех.

• Улучшает пищеварение, предотвращает образование газов, помогает при диарее, обладает антибактериальными, обезболивающими и согревающими свойствами.

• Настой душистого перца (1 столовую ложку залить стаканом горячей воды и оставить на 10–15 минут) рекомендуют как средство от прыщей для умывания лица.

4. Гималайская соль



• Это самая полезная и чистая соль на Земле.

• Ее добывают вручную в Гималаях.

• Богата легкоусвояемыми микроэлементами и содержит 84 минерала.

• Обладает исключительными оздоровительными свойствами:

– помогает вывести токсины и слизь из организма;

– снимает воспаление;

– ощелачивает организм;

– нормализует кровяное давление.

• Не содержит вредных добавок, препятствующих слеживанию, тяжелых металлов.

• Бело-розового цвета, что связано с содержащимся в ней железа.

• Продается в крупнозернистом и мелкозернистом виде.

• Прекрасно сочетается со всеми блюдами!

5. Свежий имбирь



• Добавление имбиря в мясо, рыбу, бобовые и яйца улучшит их усвояемость.

• Он также поддерживает переваривание жирной пищи и молочных продуктов.

• Противовоспалительное, обезболивающее, потогонное, отхаркивающее действие, избавляет от метеоризма, помогает при головных болях (мигрени), снижает уровень холестерина.

• Регулирует артериальное давление, поддерживает обмен веществ.

• Поддерживает работу печени и желчного пузыря.

Блюда, в которые добавляют имбирь:

тыквенные имбирные пряники, варенье, джемы, сироп, печеные и компоты, фруктовые и овощные соки, чай, компот, коктейли, супы, паштеты, мясные и овощные соусы, маринады для мяса и овощей, бобовые (фасоль, чечевица), различные каши.

Фото с сайта Pixabay.com

