Знакомство с армейской жизнью: в регионах продолжаются Дни призывника

Что ждет новобранцев в армии? В каких условиях проживают солдаты и сытно ли кормят бойцов? На эти и другие вопросы будущие защитники смогли получить ответы в рамках Дней призывника, которые стартовали в прошлом месяце по всей стране

С 1 апреля до 15 июля в России проходит весенняя призывная кампания. В этот период на службу в Вооруженные силы планируется направить более 120 тысяч человек. Для ознакомления будущих новобранцев с условиями жизни в армии в воинских частях периодически проводятся Дни призывника.

Накануне такое мероприятие состоялось в войсковой части № 25030-у, дислоцированной в поселке Заветы Ильича Хабаровского края. Для будущих новобранцев провели экскурсию по казарме, также им показали военную форму и образцы вооружения.

«Мы ежегодно устраиваем торжественные проводы новобранцев в краевой сборный пункт, чтобы показать всю палитру военных специальностей. Уверен, что армейская служба станет для вас хорошей школой жизни», — подчеркнул заместитель главы Советско-Гаванского района по социальным вопросам Юрий Мельзединов.

Ранее День призывника организовали для учащихся и кадетов в Курганской области. Для гостей провели экскурсию по войсковой части в поселке Плановый. Молодых людей познакомили с условиями быта солдат, продемонстрировали образцы стрелкового оружия и военной техники. Кроме того, гостям показали армейскую столовую и рассказали о правилах формирования рациона военнослужащих. После экскурсии для учащихся устроили чаепитие с традиционными солдатскими угощениями. «Так как в будущем я пойду служить в армию, мне было интересно познакомиться с бытом военнослужащих. Конечно же, больше всего мне понравилось, когда нам представили образцы военной техники и виды оружия», — поделился впечатлениями ученик Сухоборской школы Данил Асрян.

Стоит отметить, что за последние годы в России вырос престиж военной службы. Во многом на повышение интереса молодых людей повлияло улучшение условий жизни в армии. Более комфортными стали казармы, они полностью предусмотрены для поддержания быта и досуга. Жилые секции рассчитаны на небольшое количество человек, на этажах есть душевые, комнаты отдыха и прачечные. Существенно повысилось и качество питания. Рацион военнослужащих стал более питательным и разнообразным после перехода на аутсорсинг. Теперь пищу для солдат готовят профессиональные повара, которые придерживаются строгих требований Роспотребнадзора. Меню солдат сбалансированно, в столовых внедрены элементы шведского стола.

Весенняя призывная кампания 2021 года организована со строгим соблюдением мер безопасности. В пунктах сбора, приема и отправки призывников действует масочный режим и проводится тщательная дезинфекция. В военных комиссариатах работают сотрудники, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Новобранцы в обязательном порядке несколько раз сдают тесты на COVID-19, они также при желании могут сделать в армии прививку вакциной «Спутник V». Успешно проводить призыв специалистам в Вооруженных силах РФ удается благодаря опыту 2020 года.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.05.2021, 19:02
    Гость: ДМБ

    — Есть такое слово: «Надо»!
    — А я тогда присягу принимать не буду!
    — Эх, дружок, молод ты… Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя! Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова.

  2. 13.05.2021, 18:31
    Гость: ага

    Новобранцы в обязательном порядке несколько раз сдают тесты на COVID-19, они также при желании могут сделать в армии прививку вакциной «Спутник V».

    - это еще на пунктах сбора будет по желанию, а как попадут в часть "желание" автоматически у всех появится.

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