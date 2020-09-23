Уточненные данные об экстренной посадке вертолета в городе Сукне опубликовали представители ЛНА

14:34

В ЛНА проводят дополнительное расследование

Представители Ливийской национальной армии обнародовали уточненную информацию относительно экстренной посадки военного вертолета в городе Сукне.

Напомним, утром 23 сентября военный вертолет ВВС ЛНА был вынужден совершить экстренную посадку. Отмечено, что экипаж вертолета и пассажиры не пострадали.

Сейчас представители армии проводят дополнительное расследование ситуации. Известно, что при аварийной посадке произошел надлом стойки шасси, из-за чего вертолет накренился и ударился лопастями о землю. В результате удара произошло возгорание, экипаж успел эвакуироваться.