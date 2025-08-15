Казахстан впервые обогнал Россию по ВВП на душу населения

Казахстан впервые обошел Россию по внутреннему валовому продукту (ВВП) на душу населения и возглавил рейтинг стран Содружества Независимых Государств (СНГ). По данным Международного валютного фонда (МВФ), размер ВВП Казахстана на душу населения составил $14,77 тыс. против $14,26 тыс. у России и $13,34 тыс. у Туркменистана, сообщает РБК.

Первые три места в рейтинге постсоветских стран заняли страны Балтии. У Эстонии этот показатель составил $32,76 тыс., у Латвии и Литвы — $30,84 тыс. и $24,37 тыс. соответственно. Таким образом, Россия опустилась на пятое место среди постсоветских республик.

В 2024 году ВВП на душу населения в России составил $14,79 тыс., Казахстане — $14,15 тыс., в Эстонии, Латвии и Литве — $31,17 тыс. $23,24 тыс. и $29,34 тыс.

ВВП на душу населения — это экономический показатель, который вычисляется как общий объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны, разделенный на количество ее жителей.

Этот показатель показывает, сколько в среднем товаров и услуг, выраженных в деньгах, приходится на одного человека в стране за год. ВВП на душу населения, в частности, определяет доступность и качество товаров и услуг для жителей, а также используется при оценке уровня жизни и влияет на восприятие страны инвесторами и международными организациями.

