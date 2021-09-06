Сергей Бобунец, 10 сентября, ГлавКлуб

16:29 6.09.2021

Вечно молодой team представляет: 10 сентября в ГлавКлубе Сергей Бобунец презентует новый альбом «Одиночество навсегда»

Пластинку, вышедшую в свет в ноябре 2020-го года, музыкант посвятил исследованию вопроса одиночества человека в масштабах вселенной. Не случайно на обложке диска отображена закодированная информация о местонахождении Земли, которая в далеком 1972- году была отправлена в бесконечное космическое путешествие к системе Альдебаран. С тех пор прошло почти полвека, но ответа на сообщение всё еще нет.

«Наше послание в бесконечный космос с надеждой, что во вселенной мы не одни — это настоящий символ одиночества. Мы одиноки и это навсегда», - говорит Сергей Бобунец.

Глубокая философия и нота светлой грусти – неизменные спутники творчества Сергея Бобунца. Выпустив альбом «Одиночество навсегда», музыкант не обманул ожиданий - и слушатели, и критики тепло приняли пластинку. Несколько треков с альбома – «Декабрь», «В следующей жизни», «Куда пропали звёзды» - вошли в ротацию «Нашего радио». 10 сентября в «Главклубе» Сергей Бобунец исполнит песни с нового альбома и, следуя своей традиции, дополнит программу хорошо знакомыми зрителям хитами из репертуара группы «Смысловые Галлюцинации».