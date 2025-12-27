США отказываются возобновлять авиасообщение с Россией
Власти США не согласны восстанавливать прямое авиасообщение с Россией до завершения конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
«Пока именно в этой сфере сдвигов нет. Они говорят: давайте вначале по Украине договоримся, а потом вернемся к этому вопросу»,— приводит его слова «Коммерсант».
США закрыли воздушное пространство для российских самолетов в марте 2022 года. На российско-американских переговорах в феврале 2025 года Москва предложила возобновить авиасообщение.
Ресторан без посетителей разорится. Америка без властных русских вполне проживёт -- как жила до 1990-х, и как живёт теперь.
А вот властные русские без Америки уже, похоже, не могут. Как доктор Ватсон без трубки Холмса в известном анекдоте.
Кто уехал - уехал. И пусть спокойно живут на новой родине. И обнимаются с оставленными родственниками через Интернет. Ничего там хорошего нет. Посмотрите фильмы дальнобойщика Брежнева в ютубе - и всё поймёте про Америку. А остальным достаточно уехать на историческую родину, финики выращивать или от суда прятаться.
Не велика потеря.
Т. е., идя в ресторан, вы показываете свою слабость и зависимость. Вместо того, чтобы ждать, когда ресторан приедет к вам.
Может сдаваться пора? В Америку не пустят, всё пропало.