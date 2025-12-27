США отказываются возобновлять авиасообщение с Россией

13:56 27.12.2025

Власти США не согласны восстанавливать прямое авиасообщение с Россией до завершения конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Пока именно в этой сфере сдвигов нет. Они говорят: давайте вначале по Украине договоримся, а потом вернемся к этому вопросу»,— приводит его слова «Коммерсант».

США закрыли воздушное пространство для российских самолетов в марте 2022 года. На российско-американских переговорах в феврале 2025 года Москва предложила возобновить авиасообщение.