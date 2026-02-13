Жительницам Крыма запросили рекордные штрафы по делу о жалобе в Кремль
Прокурор запросил рекордный размер штрафа по делу о клевете для журналистки Анны Гажала и экс-юриста крымского Минздрава Фатиме Совхоз. По данным защиты, гособвинение настаивает на взыскании 4,5 млн рублей с каждой, а для Совхоз — дополнительно на двух годах лишения свободы условно, сообщает издание "Подъем".
Ранее максимальная сумма по такой статье составляла 1,2 млн рублей.
Фигуранток дела обвиняют в клевете. Следствие считает, что они отправили анонимное обращение в администрацию президента с сообщением о коррупции в медицинской сфере в республике Крым. Защита настаивает, что уголовное преследование за сигнал властям незаконно, и будет добиваться оправдания.
Адвокат Алексей Анохин назвал запрошенное наказание "позором для правосудия" и попыткой оправдать содержание девушек в СИЗО (где они провели семь месяцев).
Приговор огласят в марте.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На кухнях, в компаниях, застольных беседах и т.д. народ сильно возмущался. Разговоры в интернете не сильно отличаются от живых разговоров.
-
Вы допустили системную ошибку. Если Вы сами чего-то лично не видели - это не значит, что этого нет. Не в обиду сказано. Спасибо за внимание и комментарий к моему сообщению.
А наших, значит, можно нагибать и...., но они стоически терпят?!! Да вы, батенька, сходите в поликлинику свою для возврата в реальность. Там все берут, поголовно. Да вот только и действенного лечения не назначат. Куды катится Рассея???!!
Вот так людям рты и затыкают вместо того чтобы решать озвученные проблемы. Как будто это что-то изменит к лучшему и сами проблемы устранит. Скорее взяточники и казнокрады распоясаются окончательно.
Если бы не огромное народное возмущение -гммм
А С ЧЕГО ВДРУГ "НАРОД ВОЗМУТИЛСЯ и ГДЕ?
Где- в Интернете, потому что ОБ ЭТОМ ВСЕ-ВСЕ СТАЛИ ПИСАТЬ. Даже ленивые писАли.
Сам по себе НАРОД никогда не возмущается.
их уже было, а главное, сколько их ещё будет...