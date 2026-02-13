Жительницам Крыма запросили рекордные штрафы по делу о жалобе в Кремль

12:19 13.02.2026

Прокурор запросил рекордный размер штрафа по делу о клевете для журналистки Анны Гажала и экс-юриста крымского Минздрава Фатиме Совхоз. По данным защиты, гособвинение настаивает на взыскании 4,5 млн рублей с каждой, а для Совхоз — дополнительно на двух годах лишения свободы условно, сообщает издание "Подъем".

Ранее максимальная сумма по такой статье составляла 1,2 млн рублей.

Фигуранток дела обвиняют в клевете. Следствие считает, что они отправили анонимное обращение в администрацию президента с сообщением о коррупции в медицинской сфере в республике Крым. Защита настаивает, что уголовное преследование за сигнал властям незаконно, и будет добиваться оправдания.

Адвокат Алексей Анохин назвал запрошенное наказание "позором для правосудия" и попыткой оправдать содержание девушек в СИЗО (где они провели семь месяцев).

Приговор огласят в марте.