Что такое система ESP — как она работает и какова ее роль

21:59 24.10.2020

В последние годы внимание производителей автомобилей было сосредоточено на разработке систем активной безопасности, то есть систем, специально разработанных для предотвращения аварий

Таким образом, после того, как система ABS доказала свою эффективность и подтвердила, что это необходимая мера безопасности для любого автомобиля, настала очередь системы ESP широко внедряться в автомобили, производимые по всему миру.

ESP или электронная программа стабилизации — это система, которая должна поддерживать устойчивость автомобиля и обеспечивать его безопасное управление в случае заноса из-за сложных дорожных условий или слишком большой скорости.

Хотя это очень полезно и часто может предотвратить аварии, у технологии ESP есть свои ограничения, и внимание водителей остаются важными.

Вы узнаете больше о том, как работает эта система, в чем ее преимущества, как действовать, когда загорается индикатор ESP и когда систему необходимо выключить.

В чем преимущества системы ESP



В настоящее время все новые автомобили, продаваемые в Европе, должны быть с завода оснащены технологией ESP. Это решение помогает нам понять, что эта система стабилизации стала реальной необходимостью для любого автомобиля, путешествующего по дорогам. Вот почему это так важно:

Лучший контроль в случае экстренного маневра

Система ESP будет чрезвычайно эффективной, когда вам нужно резко повернуть или в случае более резких маневров, когда автомобиль может занести. В таких ситуациях система немедленно вмешивается и помогает автомобилю вернуться на правильный путь.

Безопасность вне зависимости от дорожных условий

Технология ESP также станет настоящим подспорьем при движении по мокрой дороге, покрытой снегом или морозом, так как обеспечит устойчивость автомобиля на дороге и предотвратит скольжение. Однако для дополнительной безопасности рекомендуется убедиться, что ваши шины находятся в хорошем состоянии, подходят для сезона и не превышают максимальную скорость, разрешенную на этом участке дороги.

Более легкий обход препятствий

С помощью ESP вы можете легче избегать препятствий на дороге, будь то яма, увиденная поздно, или животное, появившееся перед автомобилем, не опасаясь, что автомобиль может занести. Опять же, чтобы этого не произошло, вам нужно иметь подходящие шины и не ехать быстро, потому что, даже если он чрезвычайно эффективен, даже ESP не может превзойти законы физики.

Как работает система ESP



Технология ESP — это настоящий ансамбль, состоящий из нескольких компонентов, которые работают вместе, чтобы вмешаться, если автомобиль съезжает с дороги. Стандартная система ESP состоит из: датчиков скорости, установленных на каждом колесе, также используемых системами ABS и TSC, датчика для измерения скорости вращения машины вокруг вертикальной оси, измерительного датчика (угла поворота рулевого колеса и блок управления, оснащенный электрогидравлическим модулятором).

Датчики, входящие в эту систему, постоянно передают информацию в блок управления 25 раз в секунду, чтобы выявить любые нарушения в движении транспортного средства. Когда рулевое колесо внезапно поворачивается, но автомобиль меняет курс иначе, чем намерение водителя, система вмешивается и выборочно применяет тормозное усилие к колесам, чтобы автомобиль мог следовать по пути, выбранному водителем.

Основные причины, по которым загорается контрольная лампа ESP на борту



Как и в случае с другими системами, которыми оснащен автомобиль, ESP также может работать со сбоями или выходить из строя, после чего она уведомит вас, включив световой индикатор на борту.

Вот причины, по которым срабатывает свидетель ESP:

Датчик угла поворота рулевого колеса или датчики скорости вышли из строя

Когда какой-либо из четырех датчиков скорости выходит из строя и блок управления больше не получает от него сигналы, ESP перестает работать, и вы будете уведомлены об этом с помощью бортовой сигнальной лампы.

То же самое касается датчика угла поворота рулевого колеса, который после выхода из строя перестанет передавать сигналы, и система полностью остановится.

Стоп-кадр из видео

Программные ошибки



Программные ошибки распространены на современных машинах, и такая проблема также может помешать правильной работе системы ESP. Ошибки могут возникать из-за неправильного перепрограммирования программного обеспечения, выполненного неопытным человеком или даже неожиданно, без предупреждения о проблеме.

Однако, когда сигнальная лампа ESP загорается из-за неисправности программного обеспечения, вам необходимо обратиться за помощью к специализированному автоэлектрику, который выполнит перепрограммирование.

Неисправность рулевой колонки

Рулевая колонка является важным компонентом системы рулевого управления с усилителем, которая упрощает управление рулевым колесом. Хотя рулевая колонка не является частью системы ESP, простое рулевое управление необходимо для безопасного выполнения любого маневра. Поэтому, когда деталь повреждена и не работает должным образом, индикатор ESP загорится, чтобы уведомить вас о проблеме.

Сложный участок дороги

Контрольная лампа ESP может загореться, даже если в системе тяги нет неисправности. При движении по сложной дороге с множеством выбоин, покрытых снегом или инеем, система может определить, что эти дорожные условия не позволяют ей работать в оптимальных условиях, что будет передано вам через бортовой свет.

Единственное, что вы можете сделать в этой ситуации, — это снизить скорость и вести машину более осторожно, пока не съедете с этого участка дороги.

Как действовать, когда вмешивается система ESP



Если вы окажетесь в ситуации, когда необходимо вмешательство системы ESP, вы, скорее всего, это почувствуете. В зависимости от серьезности события время, необходимое системе для восстановления автомобиля, может варьироваться, но вам необходимо сохранять спокойствие в течение всего периода.

Также особенно важно избегать резких изменений направления движения, так как если вы это сделаете, система ESP будет получать нечеткие сигналы, что затруднит восстановление автомобиля. Кроме того, важно преодолеть инстинкт торможения, поскольку система ESP сама применяет избирательное тормозное усилие к каждому колесу, чтобы выпрямить автомобиль и позволить ему вернуться к своей исходной траектории.

Когда нужно отключить систему ESP



В идеале система ESP должна оставаться постоянно активной, независимо от типа дороги, по которой вы едете, потому что вы никогда не знаете, с какими ситуациями вы можете столкнуться по пути. Однако есть определенные сценарии, в которых эта технология не совсем полезна.

Когда автомобиль застревает в снегу, грязи или песке и ведущие колеса начинают буксовать, система определяет это поведение как нарушение и отключает мощность двигателя. Поскольку мощность, передаваемая на колеса, слишком мала, вы не сможете вывести автомобиль из этой ситуации, пока система ESP находится в рабочем состоянии, и поэтому вам необходимо отключить ее.

Кроме того, при поломке шины и замене поврежденного колеса на имеющуюся небольшую запасную часть необходимо деактивировать систему ESP, так как разница в размере колес не позволяет ей работать должным образом.

Хотя система ESP — чрезвычайно полезная технология, которая может предотвратить аварии, у нее есть некоторые ограничения. Поэтому осторожное вождение, соблюдение правил дорожного движения и максимально допустимые скорости по-прежнему необходимы для полной безопасности.