МИД России призвал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева
МИД России разослал представителям зарубежных стран ноту, в которой призвал к эвакуации дипломатов из Киева, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"4 мая 2026 года Министерство обороны <...> опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в <...> День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами <...> ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений", — цитирует текст обращения РИА Новости.
Захарова подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на нее. У ЕС не получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского, добавила она.
"Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима", — отметила дипломат.
В понедельник Зеленский заявил, что в Москву во время парада могут прилететь украинские дроны. С такой угрозой он выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
Минобороны пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае — нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
спасают.
уже какая то истерика...
А еще и накрашенная...
Неужели решатся всё же вдарить по центру Киева? На пятом-то хотя бы году?
Надеюсь на этот раз Путин проявит твердость.