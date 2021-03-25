Глеб Самойлов поблагодарил «Брат-2» за тот мир, в котором мы живем

Двадцатилетие фильма «Брата-2» роскошно отметили на живом саундтреке к нему в столичном «Крокусе» 21 марта

Как и подобает всякому великому произведению, с годами шедевр Алексея Балабанова становится только актуальнее. Ширится-растет арсенал тех фраз, которые уходят в народ. И если на прошлом юбилее фильма часто вспоминали фразу «вы нам еще за Севастополь» ответите, то теперь живой отклик в зале вызвали показанные на экране отрывки из фильма с вечно недовольным таксистом, в котором легко опознаются нынешние «диванные эксперты» из соцсетей.

Практически любую песню из «Брата-2» можно смело признать гимном поколения. Но все же первой среди равных остается «Вечно молодой» «Смысловых Галлюцинаций», с которой и стартовал четырехчасовой фестиваль с шестью группами-участниками. Нынешний проект Сергея Бобунца не стал изобретать велосипед и прошелся по песням своего первого «медийного» альбома «3000», отметившего в прошлом году 20-летие.

«Вечно молодого», «Звезды 2000» и «Все в порядке» пел с Бубой весь зал. А на «Розовых очках» со своим фирменным танцем и неизменной перкуссией в руках к музыкантам присоединился один из ведущих концерта Олег Гаркуша, облаченный, как и заповедано текстом песни, в костюм «белого цвета». Пока подключали аппаратуру для следующих участников, Олег Гаркуша вместе со своей напарницей Туттой Ларсен взяли у Бобунца импровизированное интервью, из которого узнали, что сейчас певец, следуя примеру Виктора Сухорукова, предпочитает опьяняться жизнью, а не напитками, в чем и видит секрет вечной молодости.

Гимны гимнами, но о тех, кто уходил в посткризисные времена «Брата-2» в некую внутреннюю эмиграцию, участники концерта тоже не забывали. Апофеоз театрализованного эскапизма продемонстрировала Маша Макарова, которая на каждой песне перевоплощалась в венценосных особ. На «Земле» это была Клеопатра — в то время, как музыканты ее группы «Маша и Медведи» оставались мумиями, не сумевшими до конца ожить и сбросить с себя белоснежные путы. В «Без тебя» певица превратилась в шамаханскую царицу, а в «Рейкьявике» приблизилась к современным стандартам красоты, не утратив монаршей величавости.

С небес на землю зрителей спустил сет Глеба Самойлова и The Matrixx. Если на прошлом юбилейном фестивале «Брата-2» в этом же зале выступление проекта стало боевым крещением для клавишницы и басистки Стаси Матвеевой, то теперь это было первое столичное выступление группы после ее ухода. Станиславу на клавишах подменял техник и сессионный трубач The Matrixx Владимир Елистратов сыгравший на трубе и в этот раз — в «Никто не выжил» и «Дворнике». Что же до Глеба, то он сделал акцент сразу на несколько фильмов с участием Сергея Бодрова, озвученных «Агатой Кристи», включая и «Сестер» («Пуля»). В «Опиуме» Глеб забыл о существовании второго куплета, прокомментировав эту неловкость невинной репликой «я явно что-то пропустил». Прощаясь, он двусмысленной поблагодарил фильм «Брат-2» за тот мир, в котором мы ныне живем.

Сет группы «Настя» носил ярко выраженный мемориальный привкус. Перед первой песней «Снежные волки» гитарист Егор Белкин посвятил ее Балабанову, Бодрову и всем, кто покинул в этот мир. А после кавера на «чайфовскую» «Всему свое время» немного удивился тому, что перечисленные люди уже взирают на нас сверху, а «мы еще здесь».

От сета же группы «Сплин», напротив, веяло витальностью. Александр Васильев не скрывал своей радости по поводу того, что посреди карантинного затишья удалось организовать такой праздник. Музыканты были щедры не только на саундтреки и аллюзии на фильмы («Гни свою линию», «Романс» и «Феллини»), но и на новинки, вроде полного горечи «Письма Гарри Поттеру» («Если б ты видел все эти хари, ты бы разбил очки»). Но и поводы вволю покуражиться Васильев все же нашел, спев «она хотела даже стать девственницей, но институт, экзамены, сессия» в «Орбите без сахара» и не к ночи срифмовав «Баскова» с «баксами» в «Моем сердце».

Стабильность не помешает любому великому произведению — пусть даже и такому передовому, как «Брат-2». В этом плана в качестве финального аккорда как нельзя лучше подходило выступление Вячеслава Бутусова, который уже четвертый год ездит по стране с наследием «Наутилуса». «Хлоп-хлоп», «Черные птицы», «Зверь», «Крылья» и «Прощальное письмо» выполняли функции машины времени, воскрешающей былые эмоции.