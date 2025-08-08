Новый план ОСТ: демографическая яма России и утилизация Украины — две стороны одной медали

10:20 8.08.2025

Немного об общественных иллюзиях и о том, что из нас делают все, что хотят



Основная масса народов на земном шаре пребывает в иллюзиях, в которые их погружают правящие классы. В Европе, забывшей ужасы фашизма, ждут нападения русских. В России уверены, что мы встаем с колен. А на Украине – что их будущее в Европе. И всё это 100% иллюзии. Нам говорят о том, что мы хотим слышать, а в реальности всё часто происходит ровно наоборот – об этом ниже.

Про это пишут в комментах, но не более. Государство, по сути, везде – как двуликий Янус, нам создают виртуальную реальность, в которой реальная власть делает всё, что хочет. Мы как жители двухмерного царства – в третьем измерении нас крутят в бараний рог, но мы видим лишь плоскую картину.

Новый План Ост



Перед Второй мировой войной перенаселенной Германии нужно было жизненное пространство и источники сырья. Генеральный план «Ост» (Generalplan Ost) был планом закрепления господства нацистской Германии путем нападения на Европу и СССР, предусматривал геноцид, а также принудительное выселение с территории Польши и оккупированных областей СССР значительной части населения и адаптацию завоеванных земель под свои нужды. Вспомним выступление Геббельса 22 июня 1941 года, то есть в день нападения нацистской Германии на СССР: «Это не война за трон и алтарь. Это война за зерно, железо, руду, уголь и сырье. Это война за сытый стол для немецкого рабочего».

Ну что поменялось? США хотят захватить ресурсы России, заявил замеченный в симпатиях к нам американский режиссер Оливер Стоун в 2023 г. в интервью порталу MovieWeb: «США не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги. Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент, который очень богат, как и Россия, которая располагает огромным количеством природных ресурсов».

Америке и Европе крайне остро нужны наши ресурсы и земли – это вопрос выживания Запада; но мы, к несчастью для них и к счастью для нас, все еще имеем ядерное оружие и какую-то память о могуществе нашего великого предка СССР. Что с этим сделать? Проблему можно решить навязыванием колониальной экономической системы, а затем втягиванием нас в войну. Все как СССР – Афган и нефтяной кризис. И втягиванием нас в войну, которая уничтожает Украину и истощает Россию.

В 1985 нас уверяли, что Запад — наш друг, а рынок решит наши проблемы, а украинцам — что они станут второй Францией. События 90-х годов представляют собой экономический геноцид русского народа, организованный Западом и посаженной им либеральной властью. Промышленность уничтожалась, денежная масса искусственно сжималась. Но с 2000-х цены на нефть выросли, и мы стали богатеть. Появились нормальные дороги. Но если выехать куда-нибудь в глубинку — то там со времен СССР конь не валялся.

Местное население всё понимает и… едет в Москву. Есть две России – столичная и нестоличная. Производство человейников в России при огромных пустующих землях России – тоже часть плана: нас надо вывезти в крупные города и там нейтрализовать. И наша пищевая промышленность, когда-то скупленная иностранцами, и пищевой импорт тоже занимают определенную часть в этом новом плане ОСТ. Если в СССР беременели после первого свидания и даже при использовании средств – сейчас для массы семей это почти нерешаемая проблема. Кто может остановить ввоз пальмового масла? Нищета и огромные цены на жилье и даже ипотека как пожиратель доходов порождают невозможность создания семей и рождения детей.

Обратная сторона проблемы – массовые аборты, с которыми также никто не хочет бороться. И это тоже часть плана. Сколько было попыток, но стоп, ребята, не лезьте. Вы нам мешаете! Много ли видно призывов и реальных мер в стране, направленных на рост рождаемости? Есть только симуляция этих мер. Льготы по семейной ипотеке и «похудевший» маткапитал в нынешней катастрофе – это просто смешно. Пособия на детей отлично – но на что их хватает?

Затем нам завозят мигрантов из Азии, а теперь уже и не только. Русское население снижается и замещается чуждым нам культурно и этнически. Согласно переписям 2002 и 2010 годов, число русских в России уменьшилось на 4,9 миллиона, число представителей других национальностей выросло на 2,6 миллиона. По переписи 2021 года русскими назвали себя 105,58 млн. чел. (против 112,51 млн. в 2010 году), т.е. уже на почти 7 млн. чел. меньше: и это несмотря на присоединение Крыма. По разным оценкам, при сохранении текущих тенденций в 2040 русских будет не более 90 миллионов, а к 2055–2060 доля русских может упасть до 50%. И об этой проблеме нам уже говорят не только патриоты, но и наши чеченские друзья. И это тоже часть Плана.

Внедрение мигрантов в больших количествах является угрозой национальной безопасности — эти уже часто не знают русского языка, чужеродны государству и ассоциировать не собираются. Конечно, это не талибы, но дело в том, что только их дети, а, скорее всего, внуки станут реальными гражданами России. А для большинства из них мы лишь источник денег, их интересы на этнической родине. Практикуя национальную и религиозную рознь, западные кукловоды будут стремиться расшатать целостность страны, разбив ее на части.

Украине повезло меньше – пройдя те же чумовые 90-е и не имея нефти и газа, украинцы захотели в Европу. Им говорили: панове, с русскими нам не по пути – в Европе жить лучше. И стали нас сорить. Дальше – переворот 2014-го, потом СВО 2022-го. А вот что пророчески писал бывший советник офиса президента Украины еще в 2009-м: «Англосаксы навязывают России новую Крымскую войну как очередной раунд демонтажа русской ветви развития цивилизации. Конечно, в идеале Украине необходимо объединяться с Россией и давать совместный ответ супостату. Весь нюанс заключается не в том, что нынешней Украиной руководит прозападное правительство, а то, что прозападное правительство руководит самой Россией. Объединяться не с кем. Поэтому в ближайшее время мы с россиянами будем убивать друг друга, а англосаксы будут потирать рученьки».

Все бывшие части СССР растаскивают в Европу — на очереди Молдавия, только оторвать от России. Только чтобы снова не дать нам стать империей! И здесь украинский вопрос является главным. Все это напоминает ситуацию в России после конца первой мировой войны, когда страну разделили и попилили Брестским миром в 1918 г., лишив ее имперского статуса.

Ведь это мистично, если исконно русские земли (Киев — мать городов русских) уйдут к Европе, не так ли? Однако в Грузии, несмотря ни на что, хорошее отношение как к русским, так и к России. Лукашенко поступил мудрее России, мудро увернувшись от этой удавки, строя более эффективную экономику, в которой были сохранены все заводы и сельское хозяйство. Но у батьки, увы, нет ни нефти, ни газа. На Украине мы пытаемся исправить ошибки, сделанные за 30 лет, но основная часть страны для нас потеряна. И война только усугубляет эту оторванность, что очень выгодно Западу. Ведь вот оно — русские же напали?

Как и для чего Запад утилизирует Украину?



Украина чистится от коренного населения для нужд США и Европы, и мы выполняем в этом определенную роль. Запад спровоцировал нас на СВО, используя ее по-своему — для уменьшения коренного населения. «До последнего украинца» — это не лозунг, это реальная цель. Вот откровения на эту тему политолога Е. Гильбо: «Украину приговорили не просто к эвтаназии, а к геноциду. Решено, что славянского населения в этом регионе быть не должно. Между РФ или тем, что от неё останется, и Европой должно быть культурно чуждое пространство».

Украинцы хотели быть Европой – ну что же, они станут ей, но без людей и точно без мужчин. Красивые хохлушки пригодятся Европе для укрепления генофонда. Но ее народ и мужчины, которые сейчас просто уничтожаются, думая, что они погибают, защищая свои дома и европейское будущее, да еще как форпост защиты Запада от России, – они там никому не нужны. И загадочная операция в Курске, где без видимой нужды полегло штабелями немереное число украинцев, тому яркий пример. Украина чистится также от русской православной церкви, потому что католикам и протестантам и представителям ещё одной древней религии она точно не нужна. Им нужны богатые зерном земли и полезные ископаемые, в т. ч. литий. Этот раздел фактически закреплен ресурсной сделкой с США, которую либеральная Россия вряд ли оспорит.

Сейчас нам внушают, что мы, проводя операции по взятию деревень, не можем брать города и области, а взять обратно свои исторические русские земли нам не по зубам. И всё это для того, чтобы лишить Россию имперского статуса, по замыслу Бжезинского. А где наш русский, анти-Бжезинский? Поэтому мы не пытаемся добиться полного военного превосходства, не готовились к войне с 2014-го, как будто на Украине ничего не было. Нас ждет окончательный раздел Украины не в нашу пользу, который будет закреплен Минском 3 в Стамбуле 2. Поэтому Трамп и называет завершение войны на Украине сделкой, ибо это именно сделка.

Эпилог: ситуация зашла в тупик – выхода нет



СССР уничтожен, препятствий для управления миром нет. Тогда философ Фукуяма заявил о конце истории и тотальном воцарении Запада. Америка полагает, что она правит миром. Доллар управляет всеми, кто упрямится — получи. А еще можно устроить переворот в стране, как на Украине, или просто разбомбить ее, как сделали с Ираком и Югославией. В России, несмотря на конфликт, по-прежнему правит прозападная элита, берущая корни из 90-х годов.

Русские со времен СССР были одним из самых образованных народов мира. Мы имели экономическое наследие СССР, были первыми в космосе, лидировали в ракетостроении, атомной энергетике, вооружениях. У нас самая богатая по земле и ресурсам страна. Мы были обречены на мировое лидерство. Но конкуренты никому не нужны: Рейган положил начало плану по превращению второй экономики мира в полуколонию, которая потом приобрела оттенки гламура.

Почему за все это время в России не нашлось фигуры, равной И.В. Сталину? Для реализации нового плана Ост нам насадили бригаду Гайдара, продолжатели которой крепко держат его курс. Нас пытаются уничтожить экономически. Здесь, к сожалению, в полной мере реализуется план RAND Corporation (США) 2019 года, где озвучена подготовка конфликта на Украине с целью «ограничения доходов и навязывания затрат». Аналогичная стратегия США привела к демонтажу СССР. Чем дольше война, тем больше истощение. Тем меньше украинцев и русских. И здесь Запад получает все, что хочет.

Автор: Александр Одинцов