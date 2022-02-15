Свободный полет feat. Алексей Белкин «Хозяюшка» (интернет-сингл)

Свободный полет feat. Алексей Белкин «Хозяюшка» (интернет-сингл)

Исполнитель: Свободный полет feat. Алексей Белкин, Название: «Хозяюшка», Стиль: фолк-рок, Год: 2022

Красногорской группе «Свободный полет» подвластны многие музыкальные направления. Однако русский фолк имеет в ее творчестве определяющее значение, поскольку именно в этой стилистике лидер команды Илья Полежаев зачастую транслирует свои самые заветные и сокровенные мысли. Такие песни чаще всего у него похожи на живую воду, которая хотя бы на время позволяет преодолеть постоянно нависающей над нами трагизм бытия из-за тотальной людской разобщенности.

Песня «Хозяюшка» заняла достойное место в трилогии «Свободного полета» «Вечность», вышедший в 2019 году. Она открывала первую часть триптиха «Прошлое», наряду с такими знаковыми для команды песнями, как «Старый ворон», «Монгол Шуудан» и «Иконка». Каждой из них присущ архетипический сюжет, глубоко укорененный в нашем национальном менталитете с помощью мифов и легенд. А, как известно, архетип через прошлое объясняет нам настоящее, открывая в конечном итоге дверь в ту самую Вечность.

В основе «Хозяюшки» изображена такая же универсальная ситуация, связанная с прибытием героя к хозяйке на постой. При всей внешней непритязательности подобной диспозиции, в русском фольклоре она обозначала прохождение какой-то опасной границы. Вспомним народные сказки, где ночевка Иванушки в избе Бабы-Яги воплощала его переход из мира живых в царство мертвых. Очень мрачный и туманный сюжет (вероятно, объясняемый нарушением морального запрета и не преодоленным искушением) присущ песне «Белый конь» на стихи Михаила Гуськова, известной в исполнении Александра Малинина.

Русский рок, как это нередко с ним и бывало, многократно углубил и усложнил интересующую нас тему, выведя ее в область сплошной метафизики. Имеется в виду, конечно же, Александр Башлачев с его гениальной «Хозяйкой». Бродяга прикидывается истерзанным войной солдатом, чтобы заполучить вкусный обед у хозяйки (да и ее саму). Но она, сразу все правильно поняв и смиренно приняв, тем не менее, его правила игры, производит в нем подлинный внутренний переворот и восстанавливает утраченную гармонию.

Скорее всего, «Свободный полет» не обошелся в «Хозяюшке» без влияния Башлачева, но перевел эти коллизии в матримониальную плоскость. Незваный гость поначалу хорохорится («парень я лихой»), прикрывается желанием выпить воды, но тут же выдает свою тоску по недостатку человеческого тепла: «Эх, как истосковалась, по ней моя душа». В отличие от побитого жизнью башлаческого героя, это очень цельная натура. Недаром свой визит к хозяюшке он объясняет не столько голодом как таковым, сколько желанием прикоснуться к домашнему уюту как воплощению любви. Наконец, именно он, а не хозяйка, берет инициативу в свои руки, демонстрируя такие лучшие русские качества, как сострадание и проницательность: «Поди уже устала жить совсем одна». Такой не бросит, не воспользуется доверчивостью, не предаст. Правда, подготовленное событиями песни предложение руки и сердца остается здесь за кадром, но оно будет развернуто в другой песне «Свободного полета» - «Поехали».

Алексей Белкин на записи сингла. Фото предоставлено группой "Свободный полет"

Все эти корневые смыслы вполне прочитываются в версии «Хозяюшки» от самого «Свободного полета». Но Илья Полежаев пошел дальше, записав совместный вариант песни с Алексеем Белкиным из популярной фолк-роковой группы «Отава Ё». Благодаря этому тандему верность, надежность и отзывчивость подаются не как индивидуальные характеристики, безусловно, симпатичных нам героев песни, но и как сущностные черты всего русского народа. Дудочки Алексея Белкина чутко отзываются как на изматывающую душу тоску, так и на ожидающую героев радость. Они выполняют примерно такую же функцию, как в «Русском альбоме» Бориса Гребенщикова: пробуждают от глубокого греховного сна даже не слушателя, а его генетическую память, напоминая об истинном предназначении.

Послушать максисингл «Хозяюшка» можно ЗДЕСЬ  

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