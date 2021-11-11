Турция – новый и очень амбициозный игрок на мировом рынке оружия

Когда говорят, что Реджеп Эрдоган строит новую Османскую империю, это не совсем так. Он строит региональную сверхдержаву, окруженную странами-союзниками. Вернее, даже не союзниками, а странами, находящимися в орбите турецкого влияния

В начале 20-х годов XXI века некогда отсталая и слаборазвитая турецкая оборонная промышленность раз за разом демонстрирует невиданные ранее прорывы. Что позволило вооружиться современной военной техникой не только турецкой армии и флоту, но и странам, находящимся в орбите влияния Турции.

Буквально десятилетие назад над турецкой «оборонкой» было принято в лучшем случае посмеиваться, но чаще всего о ней не говорилось ничего, потому что говорить было, по сути, не о чем. Турция десятилетиями закупала оружие у США и западноевропейских стран, при этом собственная оборонная промышленность могла решать весьма и весьма скромные задачи.

Но за последние пятнадцать лет ситуация изменилась, причем можно с уверенностью говорить, что изменилась кардинально. После военных конфликтов последних лет пришло осознание очевидного факта – Турция не только имеет современную оборонную промышленность, выпускающую конкурентоспособную продукцию, но и претендует на свой кусок мирового оружейного рынка. А в некоторых сегментах – на очень большой кусок.

Речь, разумеется, идёт о беспилотных летательных аппаратах, которые Турция поставляет теперь в десятки стран, хотя совсем недавно закупала беспилотники у Израиля. Только на днях стало известно, что ударные турецкие беспилотники Bayraktar TB-2 готова приобрести Киргизия, став уже тринадцатой страной, которая приобрела или готовится приобрести турецкие дроны этого типа. А чуть ранее, в середине текущего года, одна из самых активных стран НАТО – Польша - также приняла решение вооружить свою армию Bayraktar TB-2. В некоторых турецких СМИ говорилось о том, что и Англия готова купить «байрактары», правда, позже эта информация не подтвердилась. Но и не опроверглась.

Не исключено, что англичане действительно присматриваются к Bayraktar TB-2, и это неудивительно – турецкие дроны стали известны на весь мир благодаря конфликтам в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, где они проявили себя очень неплохо. Во всяком случае, турецкие и азербайджанские СМИ буквально завалили весь мир кадрами уничтожения неприятельской техники «байрактарами», представляя их чуть ли не как идеальное оружие для локальных конфликтов. А ведь, как известно, ничто так не способствует продвижению оружия на мировой рынок, как успешная военная кампания.

А недавно к кадрам турецких и азербайджанских СМИ добавились и кадры уничтожения в Донбассе гаубицы Д-30 корректируемой авиабомбой, выпущенной с «байрактара». Теперь и Украина испытала в боевой обстановке турецкие дроны, и, судя по всему, украинские военные испытаниями остались довольны. И хотя многие специалисты спорят о достоверности этих кадров, в возможности того, что ВСУ вполне могут (или уже смогли) использовать турецкие дроны против ополченцев ЛДНР, не сомневается никто. Совершенно точно, если война в Донбассе опять перерастет в горячую фазу, ВСУ будут активно использовать «байрактары», ведь никогда не скрывалось, что турецкие дроны покупались именно для применения на юго-востоке Украины. При этом потеря такого дрона не является особо чувствительной, ведь он стоит всего 2,5 миллиона долларов, что не критично даже для небогатого государства.

Стоит отметить, что при всех своих плюсах Bayraktar TB-2 является далеко не самым современным турецким дроном. В настоящее время Турция производит более сложный одномоторный ударный дрон Anka-S, принявший участие в боевых действиях в Сирии, а 29 августа 2021 года началась войсковая эксплуатация новейшего двухмоторного дрона Bayraktar Akinci. Если Bayraktar TB-2 можно отнести к категории легких дронов-штурмовиков, то Akinci на его фоне выглядит чуть ли не как стратегический бомбардировщик. Это единственный турецкий дрон, способный поражать цели не только корректируемыми авиабомбами, но и крылатой ракетой SOM с дальностью стрельбы 350 километров. То есть Akinci может уничтожать цели, не заходя в зону действия вражеской ПВО. Чтобы сбить эту 5,5 тонную «птичку» стоимостью более 100 миллионов долларов, потребуется очень серьезное зенитное средство, например, комплекс С-400, а все остальные объекты, не защищенные аналогичными комплексами ПВО, Akinci способен «достать» без особого для себя риска.

21 октября началась эксплуатация второго двухмоторного турецкого дрона – TAI Aksungur. Он весит 3,3 тонны и на шести узлах подвески способен нести бомбы и ракеты массой до 750 кг. Крылатая ракета в его арсенал не входит, во всяком случае, пока. Aksungur дешевле Akinci, и не исключено, что вызовет определенный интерес у зарубежных покупателей, которым может потребоваться более «продвинутый», нежели Bayraktar TB-2, дрон. Нравится это кому-то или нет, но за последние годы Турция стала одним из мировых лидеров по производству ударных дронов, и теперь выражение «турецкий ударный беспилотник» усмешек уже не вызывает. Скорее, наоборот.

Стремительное развитие турецких беспилотных программ можно отнести к тем редким случаям, когда «кумовство» пошло на пользу не только отдельным личностям, но и стране. Не будем забывать, что «отец» турецкого «беспилотного чуда» – Сельчук Байрактар - является зятем президента Реджепа Эрдогана. И можно не сомневаться, что без протекции такого сверхвлиятельного родственника возглавляемая Байрактаром фирма Baykar Makina вряд ли получила бы ряд выгодных заказов от турецких военных. Впрочем, и компания TAI (Turkish Aerospace Industries) – производитель дронов Anka и Aksungur - чувствует себя весьма уверенно и не обделена госзаказами.

В Турции за последние годы наблюдается самый настоящий бум разработок военной техники. Например, одних только колесных бронетранспортеров разработали три штуки три разные фирмы: Otokar ARMA, FNSS Pars и BMC Altug. Несмотря на то, что БТР Pars поступает в турецкую армию и предлагается другим странам, компании Otokar и ВМС также рассчитывают «пристроить» свои бронетранспортеры если и не турецким военным, то в дружественные страны. Например, БТР ARMA уже был замечен на испытаниях в Казахстане. То есть в той стране, которая долгие годы ориентировалась на российскую технику. Но время неумолимо идёт вперед, и если раньше что в Казахстане, что в Турции эксплуатировались БТР-80 советской разработки, то сейчас их стремительно вытесняет новая техника.

На финишную прямую выходит разработка основного боевого турецкого танка Altay. Столкнувшись с рядом трудностей при создании этой сложной боевой машины, турки в конце концов решили последнюю проблему – договорились с южнокорейской компанией Doosan о поставке 1500-сильных дизелей и трансмиссии. Со следующего года турецкая армия получит первые серийные танки Altay, интерес к которым уже проявил Катар. Не исключено, что вскоре интерес проявят и другие страны, в первую очередь те, кто давно уже ориентирован на Турцию. Тем более что цена танка не должна превысить 6 миллионов долларов, что меньше ценников западноевропейских танков или южнокорейского танка К2 Black Panther, на базе которого построен Altay.

И как видно по беспилотникам, бывшие советские республики и соцстраны вполне созрели до покупок турецкого оружия. Так что не исключено, что помимо дронов Турция начнет так же успешно экспортировать и бронетехнику. Во всяком случае, многие страны СНГ давно готовы к тому, чтобы устаревшую технику советской разработки заменить современной, в том числе турецкой.

Помимо дронов и бронетехники Турция добилась неплохих успехов в кораблестроении. Например, Турция единственная из стран Восточного Средиземноморья смогла осилить постройку универсального десантного корабля Anadolu, по сути – легкого авианосца. Из-за разногласий с США поставки в Турцию стелс-истребителей вертикального взлета и посадки F-35B заблокированы, соответственно, базироваться на Anadolu они не смогут. Но турков это не сильно расстроило, и вооружить свой первый авианосец они планируют палубной версией беспилотника Bayraktar TB2. А в перспективе и более крупным дроном.

В рамках национальной кораблестроительной программы MILGEM турецкий флот получает современные корветы и фрегаты, которые также предлагаются на экспорт. Например, для флота Пакистана строятся четыре корвета класса Jinnah – доработанный проект турецких корветов типа Ada. Помимо этого для собственного ВМФ Турция строит четыре фрегата класса Istambul, и ещё четыре корабля этого класса хочет приобрести Украина. Для флота Туркмении построены десять ракетных катеров и корвет Deniz Han.

Понятно, что пока Турция не может похвастать большими объемами продаж своих кораблей, однако уже сейчас построенные на турецких верфях корабли как военного, так и гражданского назначения экспортируются в 74 страны мира, включая РФ. Также не стоит забывать, что на протяжении последних двух столетий Турция закупала корабли у других стран и до последнего времени не могла самостоятельно строить ничего крупнее сторожевиков. И вот буквально за полтора десятилетия Турция превратилась уже не в импортера, а в экспортера кораблей. Более того, Турция способна самостоятельно строить военные корабли водоизмещением до 120 000 тонн и располагает 250-метровым стапелем и 310-метровым доком для строительства подобных кораблей. Фактически Турция стоит всего в шаге от того, чтобы строить полноценные авианосцы, если вдруг в них возникнет необходимость.

К этой стране можно относиться по-разному, особенно помня о том, что Россия больше всех в своей истории воевала именно с Турцией, но отрицать достижения турецкой «оборонки» было бы глупо. И тем более не стоит относиться к туркам снисходительно – они давно экспортируют не только помидоры, но и очень много чего высокотехнологичного. Более того, они научились не только создавать высокотехнологичные продукты, но и очень грамотно их реализовывать.

Когда говорят, что Реджеп Эрдоган строит новую Османскую империю, это не совсем так. Он строит региональную сверхдержаву, окруженную странами-союзниками. Вернее, даже не союзниками, а странами, находящимися в орбите турецкого влияния. В первую очередь – экономического. Да и военного тоже. А так как в орбиту турецкого влияния уже попали некоторые экс-советские республики, то столкновение интересов России и Турции – лишь вопрос времени. Если быть точнее, то в оружейной сфере столкновение интересов уже произошло. Многие страны все чаще отдают предпочтение турецкому оружию, и можно не сомневаться, что так будет продолжаться и дальше. Например, в Казахстане почему-то испытывают турецкий БТР ARMA, а не российского одноклассника – БТР «Бумеранг». Киргизия закупает «байрактары», а не российские ударные дроны. А ведь и Казахстан, и Киргизия – члены ОДКБ, то есть наши военные союзники.

Почему так происходит? Как говорится, это вопрос дискуссионный. Но уже сейчас надо исходить из того, что производителям российского оружия с каждым годом все сложнее будет находить клиентов не только в мире, но даже на постсоветском пространстве. Если некоторые страны СНГ ещё десятилетие назад полностью ориентировались на Россию в вопросах закупки оружия, то теперь они всё чаще поглядывают не только в сторону Китая, но и в сторону Турции.

Тем более, там действительно есть на что посмотреть.