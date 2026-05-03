Песков анонсировал важное выступление Путина 9 мая

14:35 3.05.2026

Президент России Владимир Путин выступит на параде в День Победы 9 мая, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что речь российского президента «оправданно ждет» весь мир.

«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде... Его всегда ждет весь мир, оправданно ждет»,— сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина сообщил о загруженном графике президента в День Победы. По его словам, у главы государства запланированы двусторонние встречи с гостями из других государств, пишет «Коммерсант».

28 апреля Минобороны России объявило, что парад на День Победы пройдет без военной техники. Причиной ведомство назвало текущую оперативную обстановку. Участия в параде также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. При этом авиационная часть парада состоится.

Дмитрий Песков обещал назвать имена гостей парада на День Победы. По его словам, Москву планируют посетить «порядка 20» зарубежных лидеров. Свой визит подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.