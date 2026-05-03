Песков анонсировал важное выступление Путина 9 мая
Президент России Владимир Путин выступит на параде в День Победы 9 мая, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что речь российского президента «оправданно ждет» весь мир.
«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде... Его всегда ждет весь мир, оправданно ждет»,— сказал Песков.
Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина сообщил о загруженном графике президента в День Победы. По его словам, у главы государства запланированы двусторонние встречи с гостями из других государств, пишет «Коммерсант».
28 апреля Минобороны России объявило, что парад на День Победы пройдет без военной техники. Причиной ведомство назвало текущую оперативную обстановку. Участия в параде также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. При этом авиационная часть парада состоится.
Дмитрий Песков обещал назвать имена гостей парада на День Победы. По его словам, Москву планируют посетить «порядка 20» зарубежных лидеров. Свой визит подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
А ставки букмекеры принимают?
Ставлю руп, что это будет НИ-О-ЧËМ.
То, чего ждут все ждуны может произойти от совсем других людей, коих ни на горизонте, ни за оным не наблюдается.
От этих лишь - колебания воздуха стоячей волной.
"Украину ждет ядерный удар», заявил по дурке офицер ВСУ. Ох и долго им прийдется ждать, когда рак на горе свиснет. Применение первыми ЯО кремль исключает полностью. Это может быть только в ответ на применение ЯО противником, и то маловероятно. ...
Опять за Европу будет переживать. Он за неё всегда переживает.
Берегут Ильича чтобы лежал спокойно, а то вдруг еще от шума парада очнется. Тогда нынешним точно не сдобровать. Когда они его навещали последний раз с зюгановым, они обсуждали новую приватизацию. А Ленин им погрозил пальцем и показал кукишь.
Парад будет без техеики, показывать собственно не чего а гонять старые подкрашенные в 100 раз советские танки, уже набидо оскомину. А танк Армата куда подевался? Ах да он же на 80% состоял их импортных деталей, прицелы французские, мотор и трансмиссия от Леопарда. Горящую и подбитую прямо на параде технику показывать не хотят. А если БПЛА в коробку солдат влетит то это значит приемлемо. ВСУ готовят сюрпризы на 9 мая, к атаке готовятся новые БПЛА. А как же президент и нынешнее руководство РФ будет примазыватся к чужой победе Сталина, которого они ненавидят.