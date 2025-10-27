Черный кролик feat. Денис Михайлов «Зачем я встретил Вас» (интернет-сингл)

Исполнитель: Черный кролик feat. Денис Михайлов, Название: «Зачем я встретил Вас», Стиль: хэви-романс, Год. 2025

Эксперименты по внедрению романсовой структуры в произведения русских рокеров завершаются, как правило, очень удачно. Дело тут в глубоком родстве обоих явлений, ведь не секрет, что русский рок уходит своими корнями в творчество Александра Вертинского. Здесь множно вспомнить и «Моей звезде» «Аквариума», и «Я позвонил вам с телефона-автомата» Чижа, и, конечно, знаменитый «Романс» группы «Сплин».

Едва ли не плодотворнее оказались заигрывания с романсами у представителей тяжелой сцены России. Как-никак, хард-н-хэви уходит своими корнями в классическую музыку. В связи с творчеством группы E.S.T., например, критики нередко употребляли такой термин, как хэви-романс. Естественно, очень органичными получаются романсовые песни у куртуазных маньеристов из «Бахыт-Компота».

Группа «Черный кролик», ведомая директором группы «7Б» и представителем мытищинского клуба Sherwood Pub Игорем Чернышевым, явно учитывала все лучшее, что присуще российским рок-романсам. Их песня «Зачем я встретил Вас» кажется глотком свежего воздуха на фоне различных грубоватых творений современности, потому что здесь к девушке обращаются на Вы и ни в чем ее не обвиняют. Даже традиционный для романсов образ «зеленых колдовских глаз» Игорь Чернышев сумел ловко обойти, поскольку взгляд пассии преломляется через «колдовскую призму», которую можно считать атрибутом как ее самой, так и ее воздыхателя.

Вынесенный в заглавии вопрос уже свидетельствует о наличии некоего мировоззренческого тупика. Любовь выбывает героя из привычной зоны комфорта: он теперь не может жить по-старому, но и новое для него, судя по всему, не начинается, поскольку отношения не складываются. Однако такие испытания думающим людям идут обычно на пользу, так как способствуют обретению себя и своего подлинного места в жизни.

Ведущую вокальную партию в «Зачем я встретил Вас» исполнил лидер «Обе-Рек» Денис Михайлов — и лучшего кандидата найти было сложно, так как его голосу свойственно уникальное сочетание пронзительности, истошности и беззащитности. Начавшись, как привычный романс с обилием струнных, «Зачем я встретил Вас» постепенно тяжелеет и увенчивается соло на трубе. Солнце обязательно взойдет — трубадуры ошибаться не могут!