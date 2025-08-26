Код Дракона «Inside» (интернет-EP)

Исполнитель: Код Дракона, Название: «Inside», Стиль: индастриал-метал; Год: 2025

Нужно иметь определенную смелость, чтобы бросить вызов ожиданиям публики. Те артисты, которые заняли определенную стилистическую нишу, чаще всего продолжают в ней творить до конца, понимая, что шаг вправо или влево равносилен смертному приговору. И только самые отчаянные из них в какой-то момент выпускали нечто такое, что говорило за себя: нет, мы вовсе не те, чем вам казались, а умеем делать музыкальный материал на принципиально ином уровне, и сопоставлять нас больше ни с кем не надо.

Липецкую группу «Код Дракона» часто сравнивали с «Сектором Газа», реже — с «Королем и Шктом». Никакой крамолы в этом абсолютно не было, особенно учитывая то, что лидер коллектива Сергей Потапов не занимался подражательством. Ведь «Код Дракона» - это яркий образец типично русского панка, берущего как раз начало в песнях «Сектора Газа» и «Короля и Шута», поэтому параллели неизбежны. Тем более, у «Кода Дракона» всегда было множество по-настоящему хитовых песен и неожиданных поворотов в аранжировках и текстах. Но Сергей Потапов откровенно тяготился навязчивыми сравнениями и решил выдать в ЕР нечто принципиально иное.

Слово «Inside» - переводится как «внутри». Эти песни действительно знаменуют собой то, что давно копилось внутри, но вдруг вырвалось наружу. Вместе они производят взрывное впечатление. Казалось бы, вот последняя песня «Страшный сон» - оживающие вурдалаки, крики ужаса, оградительная молитва от нечисти, понятно, откуда когти растут… Но ожидания слушателя обманываются, и все это оказывается лишь ночным кошмаром после просмотра хоррора, а в финале Сергей Потапов делает решительный вывод: «Перед сном смотрел я «Вия» - больше «Вия» не смотрю». Сказал, как отрезал — и легко догадаться, на что это намек.

Приятное удивление настигает с первой же композиции релиза «У последней черты», когда сильные электронные эффекты сменяются индустриальным гитарным валом. Сюжет, казалось бы прост и понятен: герой расстается с девушкой, но мы-то понимаем, что это — скорее прощание с собственным прошлым. Слова «я пою тебе пою, а ты молчишь» могут быть обращены как к капризной даме, так и не менее привередливой публике, со скрипом воспринимающей все новое.

Настоящий альтернативный и ню металлический кураж ждет нас в следующей песне «За секунду». В ней зафиксирован сложно передаваемый момент, когда старое уже закончилось, а новое пока не началось, Может быть, поэтому музыканты смело экспериментируют с формами, легко переходя от мелодичного забоя к экспрессивному речитативу и обратно, и все это — забористо, внятно и эмоционально. Перед нами — едва ли не лучшая песня релиза!

Застряв между будущим и прошлым, герой оказывается «В пустоте». В этом подвешенном состоянии он находит даже для себя некий комфорт. Вполне уютно чувствует себя и слушатель под гранжевый кач с переходом вокалиста на шепот, который, видимо, и символизирует образовавшуюся вокруг черную дыру.

Песня «Рассвет» знаменует собой то, что ждет героев, музыкантов и слушателей впереди. Твердой почвы под ногами нет, но мосты сожжены, а движение вперед согревает и ободряет. К тому же в тексте песни упоминается «Кукла Колдуна» - разумеется, в ироническом контексте, и с этим рудиментом Сергей Потапов также расправляется весьма лихо.

«А что будет дальше с нами, не хочу об этом знать», - поет Сергей Потапов под сочные и фактурные гитарные риффы. Зато хотим мы — и предполагаем, что в ближайшем будущем «Коду Дракону» следует закрепиться на новых позициях, а в перспективе синтезировать найденный саунд с тем самым русским панком, выведя его на принципиально иной уровень осмысления — без дальнейших сравнений с теми или иными культовыми персонажами. Работа над аранжировками и сведением осуществил в в Воронеже Денис Пачевский, и она выше всех похвал. Так что ждем продолжения и новых поворотов сюжета.