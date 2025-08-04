Возможно ли вторая СВО на Кавказе?

Настало время инициировать «кавказский капкан» для России. И главную скрипку в операции «Второй фронт» поручили играть Азербайджану. Остальные идут бэк-граундом. Всех их объединяет экономический интерес - транзит газа, который, по их мнению, даст ракетоообразный взлет экономике региона

Отношения России и Азербайджана вошли в зону турбулентности. В чем причина затянувшегося политического кризиса, кто и как планирует из него выходить, мы поинтересовались у публициста Игоря Моисеева.

- Игорь Николаевич, в последнее время наше южное геополитическое подбрюшье - Закавказье - чуть не ежедневно "радует" событиями, имеющими долговременный стратегический эффект. То в Армении сорвется государственный переворот, то Алиев захватит наших туристов и релокантов, то Грузия проведет совместные военные учения. Что нам ждать от Закавказья в целом? Чем это чревато?

- Я думаю, Запад планирует открыть в Закавказье вторую СВО. Для этого консолидируются и аккумулируются усилия, ресурсы и потенциал всех трех республик. К тому же за всем этим маячит Турция со своей второй по численности армией НАТО. А за Турцией проглядывается контур НАТО. Именно Закавказье может стать вторым фронтом для России. И не менее, если не более опасным, чем первый.

- Неужели они смогут договориться? При тех принципиальных и сущностных разногласиях, которые были у них веками и периодически вскипали кровавыми конфликтами? Один Карабах чего стоил…

- Но проблема Карабаха уже снята с повестки дня. Да, он был серьезнейшим камнем преткновения для каких-то договоренностей между Арменией, Турцией и Азербайджаном. И уже только поэтому был опорным камнем России в регионе. На этих разногласиях можно было играть бесконечно долго и так или иначе держать ситуацию в регионе под контролем. Таким же опорным камнем влияния для нас и одновременно "камнем преткновения" для наших геополитических противников на Ближнем Востоке были Иран и Сирия.

Сейчас два камня из трех - Карабах и Сирия - просто выбиты из-под наших ног. Хотя с новыми сирийскими властями сейчас, судя по всему, прошел ряд конструктивных переговоров на самом высоком уровне. Не исключено, что Россия там сохранит свое влияние, играя на чужих противоречиях между Израилем и Турцией. Арабы - даже упоротые джихадисты - относятся к России и русским гораздо лучше, чем ко всем своим заклятым друзьям и закадычным врагам на Ближнем Востоке.

А третий наш ближневосточный форпост - Иран - существенно ослаблен после 12-дневной войны. И его раскачивают под нашими ногами до сих пор.

Насколько я понимаю, именно сдача Карабаха была железным условием прихода Пашиняна к власти в Армении. Из-под России надо было выбить этот опорный закавказский камень. Это открывало широкое окно возможностей в регионе другим игрокам - от новой армянской прозападной элиты до Азербайджана, Турции, Британии и США.

- Ну, это Армения. А с чем связаны эскапады Азербайджана?

- Это уже вторая часть марлезонского балета. Избавившись совместными усилиями от Карабаха, Пашинян, Эрдоган и Алиев стали прокачивать тему Зангезурского коридора, который должен связать Азербайджан и Турцию через Армению и стать частью газового транзита из Центральной Азии в Европу через турецкий хаб. Этот газовый транзит стал бы главным конкурентом российскому газу. И резко повысил бы геополитический статус Азербайджана и лично Алиева. Он стал бы некоронованным королем всего Закавказья.

Для этого после "обнуления" Карабаха надо было договориться с Пашиняном. И Ильхам Гейдарович сделал это, предложив забыть старые исторические обиды и открыть новую страницу в истории двух стран и народов. То есть он предложил ему стать соавтором некоей исторической миссии для Армении. И так войти в историю. Тщеславие - слабое место многих современных политиков. Посмотрите, как Трамп жаждет получить лавры миротворца. И так вписать себя в исторические скрижали.

И Пашинян - не исключение. Он, еще будучи известным блогером, уже обожал купаться в лучах славы. А тут - такие возможности...

Но тут есть маленький нюанс. Сразу после этого тот же Алиев становится "якорной креатурой" английских спецслужб. А у ребят с Набережной Аллена (адрес штаб-квартиры МИ6) - трехсотлетний опыт работы с такими лидерами. Они на их тщеславии играют, как на кнопках саксофона или клавишах пианино. Да и не только на тщеславии. На всех других слабостях тоже. У них целые департаменты занимаются психологической обработкой портрета лидеров-интересантов, выявлением их слабых мест, на которых можно играть, направив ход мыслей того или иного лидера в нужное им русло. У них это называется "нащупать манипулятивные рычаги". И тщеславие - наряду с сексуальными пристрастиями ("медовая ловушка") - один из важнейших рычагов. Именно на тщеславии они подловили и Ельцина, и Горбачева.

При обработке Горби, помимо всего прочего, был задействован фактор доминантной супруги. В результате, манипулируя русскими "царями" (в МИ6 их так называют до сих пор), они смогли нанести ненавистному Советскому Союзу стратегическое поражение. Они-таки воплотили в жизнь свою давнюю мечту - развалили на куски Красную империю. А потом стали работать с каждым "куском", каждым султаном, визирем, лордом, сувереном и всеми их окружениями отдельно. Благо опыт у них колоссальный.

Но верхом их достижений по всем законам жанра английской политической разведки является не усиление того или иного государственного или регионального лидера (это промежуточный этап - пусть даже растянутый во времени), а война, революция или хаос на территории их интересов. Даже если эта война унесет миллионы жизней. В том числе - при необходимости - жизни не только каких-нибудь "варваров" или "аборигенов" из России, Украины, Пакистана или Кот-д’Ивуара, но и "просвещенных европейцев" тоже. В том числе и самих англичан, кстати. Это все так называемые "неизбежные сопутствующие потери". Например, в Первой мировой, авторами и операторами которой были именно англичане, Британия потеряла около миллиона своих собственных граждан - мужчин социально активного возраста.

Но Россия, которую они сумели втянуть в эту международную бойню с помощью активизации "балканского" фактора, потеряла неизмеримо больше. Образно выражаясь, она потеряла саму себя. Законная власть была свергнута, царь и его семья расстреляны, к власти пришли большевики. Правда, они тоже потом вышли из-под контроля, но сама работа политической разведки предполагает самые неожиданные варианты развития событий.

Еще более гениально англичане переиграли и Гитлера, и Сталина во Второй мировой и стравили друг с другом нацистскую Германию и Советский Союз. Хотя весь ход истории говорил о неизбежности прямого конфликта Германии и Англии. Как у МИ6 получилось провернуть такой непостижимый трюк и развернуть колесо мировой истории в другую сторону - тайна, завернутая в загадку, запечатанная секретностью и погруженная на дно неизвестности. Все документы, связанные с этой операций, в МИ6 засекречены навсегда.

А из последних достижений МИ6 - это, конечно, операция по заманиванию России в "украинский капкан". Операция длилась более тридцати лет. Умение "играть вдолгую" - еще одна сильная сторона английской разведки. Причем, судя по всему, капкан оказался мертвым, с гарантией - Кремль не может вырваться из него четвертый год.

Теперь настало время инициировать "кавказский капкан" для России. И главную скрипку в операции "Второй фронт" (так ее цинично прозвали в МИ6) поручили играть именно Азербайджану. Остальные идут бэк-граундом. Всех их объединяет экономический интерес - транзит газа, который, по их мнению, даст ракетоообразный взлет экономике региона - правда, за счет колоссального вреда российской экономике, но ее кавказские султаны, похоже, решили списать со счетов.

Но тут есть маленькое противоречие со стратегическими планами Британии. Это туркам, азербайджанцам и армянам нужен Зангезурский коридор и транзит газа - и своего, и туркменского - в Европу. Англичанам же нужна вторая война с Россией в ее южном подбрюшье. И теперь, когда все "порочные мысли" о перемирии и все усилия в этом направлении всех заинтересованных сторон, в том числе и Трампа, смешаны с грязью, настало время для открытия этого Второго фронта.

Алиев получил отмашку от кураторов. И пошел ва-банк.

- А сами "султаны" понимают, что они, их страны и их народы будут "расходником" в большой геополитической игре "Второй фронт"?

- Я думаю, понимают. Ну не идиоты же они. Но они думают, что "переангличанят англичан" своим восточным коварством. И в нужный им момент соскочат с крючка. Зеленский, кстати, тоже так думал. Пока его не загнали обратно в английское стойло после его вольностей с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Англичанам глубоко неинтересна судьба всех этих закавказских султанов и падишахов - ни турок, ни азербайджанцев, ни армян. Для них они - расходный материал в главной трехсотлетней войне с Россией. На алтарь этой войны только в 20 веке уже были брошены несколько десятков миллионов одних европейцев. Неужели их остановит судьба еще одного миллиона-двух-трех убитых русских, армян, азербайджанцев, грузин и турок (если Турция ввяжется в войну с Россией на стороне Азербайджана)? Да они только аплодировать будут.

- И Кремль за этим безучастно наблюдал?

- Судя по событиям последних дней - нет. Не так давно в Армении была сорвана попытка государственного переворота, который, судя по всему, должен был организовать известный российский предприниматель Самвел Карапетян. Он, вероятно, специально приехал для этого из России в Армению. Вместе с ним были арестованы несколько священников. Похоже, они были в теме. Кстати, незадолго до этого представители армянского духовенства вступили с Пашиняном в хронический конфликт, который увенчался скабрезным высказыванием президента в их адрес. Тоже симптоматично.

А после Кремль нанес удар по пятой колонне Азербайджана в России - местным этническим диаспорам. И начать решили с Екатеринбурга. Но, судя по всему, что-то пошло не так.

Потом было убийство полковника Воронича в Киеве. В роли киллеров выступили азербайджанцы. Это тоже похоже на попытку уже нашей политической разведки вбить клин между будущими союзниками - Азербайджаном и Украиной - в планируемой ими будущей войне с Россией.

Но, похоже, не стрельнуло. Слишком слабый аргумент для слишком большой игры.

- А как насчет идеи западников, чтобы протекторат над Зангезурским коридором делегировать Штатам? И лично дядюшка Трамп будет его контролировать? Это же уменьшает риск войны кавказских и турецких "султанов" с Россией?

- На самом деле кратно увеличивает. Мало того. Возникают дополнительные риски вовлечения в войну и прямое столкновение с Россией еще и Америки. Тут ведь тоже просматривается двухходовка. Сначала Штаты получают контроль над Зангезуром, а потом по нему прилетает каким-нибудь "Орешником". А на обломках ракеты обнаруживается штамп "Сделано в Сыктывкаре". И не один раз. Или вообще неизвестные персонажи в форме морских пехотинцев Каспийской флотилии внезапно возьмут под контроль участок газопровода... Или наоборот - взорвут его, как “Северный поток” в свое время. Провокации на этот участок посыпятся как из рога изобилия. Да и не только на этот.

И Трамп вынужден будет реагировать - это ведь его зона ответственности. И он сам заключил эту сверхвыгодную сделку... Надеюсь, у него хватит ума отказаться.

- Но после демонстративных российско-иранских флотских учений на Каспии Алиев вроде как включил заднюю...

- Пока да. Ситуация подвисла. Кроме того, я думаю, Алиеву заинтересованные и наделенные соответствующими полномочиями товарищи из российского Генштаба подробно живописали, как красиво и в какой последовательности будут гореть бакинские нефтяные вышки и газораспределительные станции. А также что станет с остальными азербайджанскими диаспорами в России. Посему от планов Большой войны "альянса султанов" с Россией и открытии второго фронта СВО в Закавказье пришлось резко отказаться. Да и Эрдоган, испугавшись эскалации, призвал стороны к благоразумию. Именно поэтому в России перестали третировать остальные азербайджанские "помидорные" сообщества, которые и без того поджали хвост.

Но тем не менее для Алиева в глазах его потенциальных союзников по антироссийской коалиции произошла некая потеря лица. На Востоке политики злопамятные. Они никогда не забудут, в какой "скульптурной позитуре" оказался Алиев, когда в воздухе запахло жареным.

Но и Алиев тоже - крайне мстительный восточный султан. Вчистую проиграв партию на силовом поле, он стал мелко покусывать Кремль на других "игровых площадках" - арестовал несчастных российских релокантов, изобразив из них наркобаронов, снес в Степанакерте памятник Айвазовскому (Ованесу Айвазяну), установленному российскими миротворцами. Причем сделал это чисто по-восточному - в день рождения художника. Чтоб острее воспринималось. Организовал встречу министров иностранных дел Азербайджана и Украины. В общем, дает понять, что лицо потерял, но зубы еще целы.

- А как вам недавние совместные грузино-американские военные учения?

- Ну что можно сказать... Англосаксы опять показывают класс. Не получилось поставить России капкан на одном кавказском направлении - реанимируем другое. У грузин прошел шок после восьмидневной войны в Южной Осетии, им стали дуть в уши, что вполне можно вернуть в свое лоно Абхазию и Южную Осетию - и они опять поверили в себя. Плюс немного "отличных наличных" для грузинской элиты - и процесс пошел.

Так что расслабляться в этом клубе закавказских пещерных русофобов не стоит. Партнеры здесь в местных элитах закончились. Остались "закадычные враги" и "заклятые друзья". К тому же абсолютно лишенные суверенитета и готовые исполнять любое желание турецких и заокеанских кукловодов. И с ними надо не только держать ухо востро, но и по возможности формировать внутриполитическую повестку. Но это уже - тема отдельного разговора.

