Бродячий цирк «Чтобы нас согреть» (CD и МС)

Исполнитель: Бродячий цирк, Название: «Чтобы нас согреть», Стиль: панк-рок, Год: 2021

Дебютный альбом группы «Бродячий цирк» «Не время спать» стал довольно сильным и ёмким высказыванием. Вероятно, это произошло ещё и благодаря тому, что музыканты не стали тащить в него весь накопленный багаж, а что-то оставили и на потом. Вот это вот «на потом» - это и есть максисингл «Чтобы нас согреть».

Поскольку эти песни не вписались в альбом, есть смысл говорить о мозаичности и эклектичности их посыла. С одной стороны, лидер «Бродячего цирка» Александр Кузьмичёв, косвенно подтверждает эту мысль, заявляя, что у него пока нет консолидированного лирического героя. С другой - из этой обрывочности музыкантам удалось составить внятное послание, поставив идею противоречивости во главу угла ЕР.

Релиз стартует с быстрой и тяжёлой песни с сочными гитарными запилами «Скоро наступит весна». Ожидание тепла здесь надо понимать, конечно, метафорически. Но выстраивая арену внутренней и внешней борьбы, Кузьмичёв старается не прибегать к затасканным образам. Так, белый цвет у него оказывается не воплощением светлых сил, а напротив, обозначением вражеской зимней стужи. Точно также герой уповает не на пасхальный апрель, а на персональный май, имеющий в культуре более противоречивые интерпретации (сравните народную этимологию мая от глагола маяться). Водораздел борьбы проходит не между светом и тьмой, а теплом и холодом.

Столь же неожиданный эффект в песне «В глаза смотреть». От такого неравнодушного творца, как Кузьмичёв, ждёшь доверительности, но в песне в глаза смотрят не друзьям а палачам. Это - одно из свидетельств намечающегося внутреннего разлада видящего мир в темных красках героя. В полной мере катастрофа разражается в «Разбитой звезде». Здесь оригинально переосмыслен излюбленный экзистенциальными панками символ звездопада, который обычно отражает личный апокалипсис, не исключающий дальнейшего движения вверх. Здесь же образ более пессимистичный, потому что упавшая звезда утратила свою суть и дальнейшему восстановлению не подлежит - по крайней мере, в обозримом будущем.

Последняя песня на сингле «Шизофрения» ставит герою предельно точный диагноз. Борьба продолжается, а точнее - возобновляется, ведь верно сформулированный эпикриз - это уже полдела. Недаром с музыкальной точки зрения - это самая драйвовая и металлизированная вещь альбома, передающая ощущение на острие атаки. Да, герой пока не готов к поступательному движению. Но с самого дна он собирает оставшиеся осколки звезды, чтоб осветить путь не только себе, но и другим. И ответная помощь свыше в виде оброненного пера Жар-птицы не замедлит последовать (см. дизайн альбома).

Сила «Бродячего цирка» в том, что он оставляет право выбора не только себе, но и другим. Кузьмичёв умеет прислушиваться к чужому мнению, недаром в буклете альбома есть благодарности знакомым за подсказанные удачные строчки песен и музыкальные ходы. И слушателям группа оставляет пространство для маневра, предложив максисингл не только в виде цифрового релиза, но и на CD и компакт-кассетах. Между прочим, явно не случайно корпус кассеты сделан из оргстекла фиолетового цвета, который воплощает духовную интуицию, способность прозревать иные мире и причастность к высокому искусству.