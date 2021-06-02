Дмитрий Медведев объявил войну многопартийным «живопыркам»
Дмитрий Медведев не дает о себе забыть. Не успела страна отойти от его абсурдных инициатив по введению в России четырехдневки, как нынешний зампред Совбеза разразился каскадом новых – не менее колоритных - заявлений. Например, он считает, что отношения России и США сейчас еще хуже, чем во времена «холодной войны». А после неосторожного высказывания про принудительную вакцинацию политику пришлось долго объясняться и чуть ли не оправдываться.
Однако рассуждение Медведева о бессмысленности многопартийной системы в России рискует затмить все предыдущие его демарши. «Структуризация политического поля все равно произойдет, и у нас будет несколько крупных партий. Две или три — это вопрос уже конкретной политической практики, - сказал он в интервью «Коммерсанту». - Но вот уж чего точно не должно быть и что плохо для страны — это когда соревнуются десятки, извините, живопырок, между ними распределяются голоса, а в результате в парламенте невозможно найти консенсус».
Стоило ли так гнобить партии, которые и без того на нашей суровой почве не приживаются?
«Новые люди» с помощью административной поддержки получили партийную квоту, которая позволяет им участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей, партию "За правду" нельзя назвать партией, так как это скорее движение, а не партия, никакой организационной структуры не было создано даже еще до слияния со "Справедливой Россией", - сказал в интервью Накануне.Ру политолог Максим Жаров. – Все остальные проекты, типа партии "Зеленых" с экологическими темами, борются между собой за право контролировать бренд, печать партии, кто будет представителем, кто будет подписываться на всех документах при подаче в Центризбирком – все это к электоральному процессу не имеет никакого отношения. Так что это реально "живопырки", которые без посторонней помощи жить не могут».
Максим Жаров подчеркнул, что Медведев со своими демаршами опоздал, так как у нас в стране и так вполне уже сложилась трехпартийная система: «Есть достаточно сильная оппозиционная партия с самостоятельной субъектностью – КПРФ, и есть партия популистская ЛДПР, которая, в общем-то, паразитирует на спойлерстве партии власти и коммунистов. Все остальное ниже этих трех – это искусственно выращенные проекты, которые ядерного электората либо не имеют совсем, либо это ядерный электорат не позволяет этим партиям переходить барьер в 5% без помощи админресурса».
Из этого трехпартийного конгломерата КПРФ является наименее марионеточной организацией. Региональные отделения не всегда согласны с центром, кто-то поддерживает Навального, а некоторые структуры вообще признаны иноагентами. Но как верно заметил политолог Павел Салин, несмотря на эту движуху, у нас в стране все равно в конечном итоге все решают не партии, а вождь.
«У нас политсистема в первую очередь не авторитарно-демократическая, а персоналистская, - говорит он. – Ее структура, логика действий, ее особенности, все задается не особенностями партийной системы, как в США и как, кстати, в Китае, где система до Си Цзиньпиня вообще не была персоналистской. Поэтому также трудно говорить, в сторону какой партийной системы мы движемся, потому что сейчас в России партийная система состоит из одной партии, и это не "Единая Россия", эта партия называется "Путин". Периодически у нее могут меняться названия. А оппозиция – не настоящая оппозиция, потому что для них табу – это фигура Владимира Путина, а если ты не критикуешь Владимира Путина, когда власть это и есть Владимир Путин, значит, ты не борешься за власть, ты борешься за мандаты».
В то же время и Геннадий Зюганов отнюдь не демонстрирует исключительно соглашательскую позицию. «Это балансирование на грани достаточно опасное для партии, но оно существует, а что касается воздержания от критики – посмотрим, как это будет им удаваться, потому что есть и Рашкин, и масса людей, которые занимают куда более радикальные позиции, чем, собственно, руководство КПРФ, посмотрим, что будет дальше, ближе к финалу кампании, которая только началась», - говорит Максим Жаров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очередной приступ весеннего обострения у этого чуда.
Светлейшего князя держат "на вытянутой руке", и скорее всего его Гегемон попытается оставить "приемником" очень напористым и испытанным методом, как в своё время Элцын оставил Гегемона. По сути, это решение было не народа а Элцына. Но нам до сих пор говорят, что это мы его выбрали, а не Элцын назначил, а народ лишь подтвердил его выбор.
Для начала его назначат ВрИО а потом предложат прийти на "выборы", по всё той же проверенной схеме, что бы подтвердить уже свершившийся факт.
Никто не придёт? Не проблема. Скажут, что ситуация как бы чрезвычайная, значит без выборов можно обойтись.
Увы, уже лет 25 как "выборы" в РФ не играют абсолютно никакой роли. Власть научилась не просто ими манипулировать, по сути они решают все значимые вопросы сами, келейно, а народу подсовывают "решения для подписи" так, что со стороны кажется, что это их решение было определяющим и власть со вздохом ему "подчиняется".
По такой схеме сам светлейший князь протащил указ о том, что два срока теперь не предел и слово "подряд" просто исчезло. Что позволило Гегемону снова сесть на трон.
Как я и предполагал, о светлейшем забудут уже через неделю после ухода поста (о гегемоне через две максимум, потом будут вспоминать эти 20 лет как страшный сон удивляясь как они позволяли себя так обманывать).
Но о себе нужно постоянно напоминать как то. А то у электорального лоха память короткая, могут забыть кому обязаны счастливой жизнью.
Все возвращается на круги своя к однопартийной системе, только с отсрочкой пенсии на пять лет и оравой олигархов. Отсюда вопрос: А на ....мне эти олигархи нужны ? Мне не нужны.
- Кто там шагает левой ?
- Правой! Правой! Правой !
все эти парти...
надо распустить.
они по факту причина этого политического театра - узурпировали демократическое представительство.
необходим переход к Прямой демократии - без этих продажных прокладок.