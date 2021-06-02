Дмитрий Медведев объявил войну многопартийным «живопыркам»

Одиозное заявление Дмитрия Медведева не только стало контрольным выстрелом в многопартийную систему России, но и ввело в обиход новое словцо – живопырка

Дмитрий Медведев не дает о себе забыть. Не успела страна отойти от его абсурдных инициатив по введению в России четырехдневки, как нынешний зампред Совбеза разразился каскадом новых – не менее колоритных - заявлений. Например, он считает, что отношения России и США сейчас еще хуже, чем во времена «холодной войны». А после неосторожного высказывания про принудительную вакцинацию политику пришлось долго объясняться и чуть ли не оправдываться.

Однако рассуждение Медведева о бессмысленности многопартийной системы в России рискует затмить все предыдущие его демарши. «Структуризация политического поля все равно произойдет, и у нас будет несколько крупных партий. Две или три — это вопрос уже конкретной политической практики, - сказал он в интервью «Коммерсанту». - Но вот уж чего точно не должно быть и что плохо для страны — это когда соревнуются десятки, извините, живопырок, между ними распределяются голоса, а в результате в парламенте невозможно найти консенсус».

Стоило ли так гнобить партии, которые и без того на нашей суровой почве не приживаются?

«Новые люди» с помощью административной поддержки получили партийную квоту, которая позволяет им участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей, партию "За правду" нельзя назвать партией, так как это скорее движение, а не партия, никакой организационной структуры не было создано даже еще до слияния со "Справедливой Россией", - сказал в интервью Накануне.Ру политолог Максим Жаров. – Все остальные проекты, типа партии "Зеленых" с экологическими темами, борются между собой за право контролировать бренд, печать партии, кто будет представителем, кто будет подписываться на всех документах при подаче в Центризбирком – все это к электоральному процессу не имеет никакого отношения. Так что это реально "живопырки", которые без посторонней помощи жить не могут».

Максим Жаров подчеркнул, что Медведев со своими демаршами опоздал, так как у нас в стране и так вполне уже сложилась трехпартийная система: «Есть достаточно сильная оппозиционная партия с самостоятельной субъектностью – КПРФ, и есть партия популистская ЛДПР, которая, в общем-то, паразитирует на спойлерстве партии власти и коммунистов. Все остальное ниже этих трех – это искусственно выращенные проекты, которые ядерного электората либо не имеют совсем, либо это ядерный электорат не позволяет этим партиям переходить барьер в 5% без помощи админресурса».

Из этого трехпартийного конгломерата КПРФ является наименее марионеточной организацией. Региональные отделения не всегда согласны с центром, кто-то поддерживает Навального, а некоторые структуры вообще признаны иноагентами. Но как верно заметил политолог Павел Салин, несмотря на эту движуху, у нас в стране все равно в конечном итоге все решают не партии, а вождь.

«У нас политсистема в первую очередь не авторитарно-демократическая, а персоналистская, - говорит он. – Ее структура, логика действий, ее особенности, все задается не особенностями партийной системы, как в США и как, кстати, в Китае, где система до Си Цзиньпиня вообще не была персоналистской. Поэтому также трудно говорить, в сторону какой партийной системы мы движемся, потому что сейчас в России партийная система состоит из одной партии, и это не "Единая Россия", эта партия называется "Путин". Периодически у нее могут меняться названия. А оппозиция – не настоящая оппозиция, потому что для них табу – это фигура Владимира Путина, а если ты не критикуешь Владимира Путина, когда власть это и есть Владимир Путин, значит, ты не борешься за власть, ты борешься за мандаты».

В то же время и Геннадий Зюганов отнюдь не демонстрирует исключительно соглашательскую позицию. «Это балансирование на грани достаточно опасное для партии, но оно существует, а что касается воздержания от критики – посмотрим, как это будет им удаваться, потому что есть и Рашкин, и масса людей, которые занимают куда более радикальные позиции, чем, собственно, руководство КПРФ, посмотрим, что будет дальше, ближе к финалу кампании, которая только началась», - говорит Максим Жаров.

