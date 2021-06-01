Медведев: Отношения России и Запада хуже, чем во времена холодной войны
Отношения России и Запада на данный момент хуже, чем были во времена холодной войны. Об этом заявил лидер партии "Единая Россия", зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью газете "КоммерсантЪ".
По его словам, это связано с "уверенностью" Запада, что Россией можно "пренебрегать".
Медведев отметил, что Россия устала от этой конфронтации, однако начал ее именно Запад после того, как Крым вошел в состав РФ. По его словам, западные партнеры могли отреагировать более "тонко", не разрушая отношения.
"Но они все разрушили, сожгли дотла. Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые, а они всегда грязные и плохие. Но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали. Но к этому нужно относиться без фатализма. Все можно вернуть", - пояснил Медведев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну вот и димон говорит,что Крым надо вернуть.
Оба-на , митькины тапки вылезли . Язык чешется , заняться нечем .
и устала, так это от медведевых.
Правильно сказать, что отношение элит запада и России хуже, чем в советское время. Иначе может сложиться ложное представление, что наш народ испортился. Как раз народ России, несмотря на все старания Российской элиты, все еще сохраняет свою духовную сущность. Но все это дорого обходится России и ведет к ее вымиранию.
Господи прости глупцов!
Вывели войска из Европы,оставили своим вечным врагам полигоны,склады с оружием,жилой фонд,современные дома,АЭРОДРОМЫ с бетонными капонирами ,защита от ядерного оружия.
А теперь плачете крокодиловыми слезами!