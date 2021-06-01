Медведев: Отношения России и Запада хуже, чем во времена холодной войны

07:55 1.06.2021

Отношения России и Запада на данный момент хуже, чем были во времена холодной войны. Об этом заявил лидер партии "Единая Россия", зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью газете "КоммерсантЪ".

По его словам, это связано с "уверенностью" Запада, что Россией можно "пренебрегать".

Медведев отметил, что Россия устала от этой конфронтации, однако начал ее именно Запад после того, как Крым вошел в состав РФ. По его словам, западные партнеры могли отреагировать более "тонко", не разрушая отношения.

"Но они все разрушили, сожгли дотла. Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые, а они всегда грязные и плохие. Но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали. Но к этому нужно относиться без фатализма. Все можно вернуть", - пояснил Медведев.