Зубная паста из натуральных компонентов — готовим самостоятельно!

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Узнайте, как и зачем изготовить натуральную зубную пасту по собственному рецепту

Оказывается, совсем несложно приготовить натуральную зубную пасту на основе доступных ингредиентов: белой глины, алоэ вера или кокосового масла. Такая зубная паста, самостоятельно приготовленная по экологичным и надежным рецептам, содержит меньше «химии» и более полезна для ваших зубов.

Утром вы открываете глаза, выключаете будильник, потягиваетесь, встаете с постели и... чистите зубы. Согласно результатам исследований, проведенных в Массачусетском университете, в полости рта — на деснах, зубах, языке и нёбе — обитают более 700 видов микроорганизмов. Поэтому уход за полостью рта не должен сводиться исключительно к эстетическим аспектам, а прежде всего должен быть направлен на обеспечение здоровья.

По этой причине регулярная чистка зубов, языка и полости рта, равно как и использование зубной нити, являются основными (но не единственными) способами удаления или разрушения зубного налета, позволяющими поддерживать хорошую гигиену полости рта. Следует учитывать еще такой важный аспект, как состав используемой зубной пасты. Некоторые вещества, которые содержатся в составе обычных зубных паст, например фтор, лаурилсульфат натрия и пресловутый триклозан, могут причинять вред вашему здоровью и окружающей среде.

Далее приводятся несколько простых рецептов, позволяющих приготовить натуральную зубную пасту у себя дома:

Рецепт с белой глиной



Многим может показаться странным, что белая глина используется для чистки зубов. Однако этот рецепт является эффективным и очень практичным. При сборе ингредиентов обязательно изучите этикетку приобретаемого порошка белой глины — на ней должно быть указано, что эту глину можно употреблять в пищу. В магазинах предлагаются различные варианты, поэтому необходимо обращать на это внимание.

Ингредиенты

• 3 столовых ложки белой глины;

• 2 капли эфирного масла перечной мяты;

• 1 щепотка морской соли;

• 1 чайная ложка шалфея или тимьяна;

• 1 стакан воды.

Способ приготовления

Сначала залейте шалфей или тимьян кипящей водой. Добавьте две ложки получившегося настоя, который должен выглядеть как чай, в чистую емкость, предварительно его отфильтровав. Добавьте сюда же пару капель масла перечной мяты и щепотку морской соли. Затем добавьте 3 столовых ложки белой глины и перемешайте до получения смеси однородной консистенции. Натуральная зубная паста готова. Ее следует хранить в стеклянной емкости в холодильнике.

Рецепт с алоэ вера



Алоэ вера широко применяется для лечения ожогов. Как средство для чистки зубов алоэ вера в основном рекомендуется людям, страдающим от гингивита. Причиной этого являются целебные свойства алоэ вера, оказывающие благотворное воздействие на нежную ткань десен и эффективно обеспечивающие чистоту зубов. Это очень простой рецепт натуральной зубной пасты, и для ее приготовления требуется только два ингредиента.

Ингредиенты

• 2 столовых ложки геля алоэ вера;

• 1-2 капли эфирного масла перечной мяты.

Способ приготовления

Поместите все ингредиенты в чистую емкость и перемешивайте их несколько минут. После этого останется только обмакнуть свою зубную щетку в полученную смесь и почистить зубы. Гель алоэ вера можно приобрести в гомеопатических аптеках и различных специализированных магазинах.

Рецепт с кокосовым маслом



Кокос используется во многих кулинарных рецептах. Трудно представить, но кокосовое масло может также использоваться для приготовления зубной пасты. Вместе с этим маслом потребуется использовать другой ингредиент, о котором вы, возможно, не слышали: порошок бентонитовой глины. Бентонитовую глину можно приобрести в специализированных магазинах или на заслуживающих доверия веб-сайтах. Эта глина оказывает укрепляющее воздействие на зубы и удаляет с них бактериальный налет.

• 4 столовых ложки кокосового масла;

• 4 столовых ложки бентонитовой глины;

• 2-3 столовых ложки отфильтрованной воды;

• 1/2 чайной ложки морской соли;

• 1-2 капли эфирного масла перечной мяты.

Поместите кокосовое масло, отфильтрованную воду, морскую соль и эфирное масло в емкость и тщательно перемешайте. Затем добавляйте глину, пока смесь не приобретет нужную консистенцию. Храните полученную смесь в стерилизованной емкости.

Остерегайтесь использовать рецепты на основе перекиси водорода. В интернете встречаются рецепты зубной пасты, предусматривающие использование перекиси водорода. Очень важно соблюдать осторожность с такими рецептами, поскольку у специалистов нет единого мнения о вредном воздействии этого вещества на слизистую оболочку полости рта. По этой причине лучше выбирать рецепты, не содержащие перекись водорода в своем составе.

Но зачем самостоятельно готовить зубную пасту?



На полках супермаркетов и аптек представлен широкий ассортимент зубных паст, тюбики которых надлежащим образом упакованы в картонные коробочки. Но именно упаковка и представляет собой весьма актуальную проблему для окружающей среды — как в отношении ее производства, так и утилизации. Переработка безусловно решает вопрос с утилизацией упаковки, но самостоятельное приготовление натуральной зубной пасты и ее хранение в емкости помогает минимизировать ущерб окружающей среде, возникающий в результате изготовления такой упаковки.

Кроме того, использование зубной пасты, самостоятельно изготовленной из натуральных ингредиентов, может принести множество других преимуществ. Многие представленные на рынке зубные пасты содержат лаурилсульфат натрия — чистящее средство, способное вызывать стоматит у людей с очень чувствительной слизистой оболочкой полости рта. Бывают даже случаи, когда у людей развиваются аллергические реакции на компоненты обычной зубной пасты, проявляющиеся в виде стоматита, кровоточивости, воспаления и зуда десен.

Проведенные исследования некоторых средств для чистки зубов на цитотоксичность и абразивность показали, что одни зубные пасты оказываются более токсичными по сравнению с другими зубными пастами в зависимости от частоты использования определенных ингредиентов. Ярким примером этого являются отбеливающие зубные пасты, которые содержат большое количество высокоагрессивных абразивных компонентов. К таким высокоагрессивным абразивам относятся карбонат магния, карбонат кальция, дегидратированный силикагель, гидроксид алюминия и фосфаты. Эти вещества способны повреждать зубную эмаль. Реальное воздействие этих компонентов еще плохо изучено, но практика показывает, что некоторые люди могут оказаться весьма к нему восприимчивыми.

Кроме того, следует помнить о праве потребителя на доступ к информации, касающейся приобретаемых им продуктов. На всех этикетках должны четко указываться количество, вес, состав, характеристики, качество, цена и все возможные риски от использования продукта. К сожалению, такое не всегда соблюдается, и потребитель приобретает продукт, не имея точных сведений о его составе.

Поэтому если вы хотите каждый день гарантированно потреблять качественную продукцию, не полагаясь на недостоверную информацию с этикеток, займитесь ее приготовлением самостоятельно.

Фото с сайта Pixabay.com

