«Юнона и Авось» подняла Андреевский флаг в Кремле

Показ рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» состоялся на сцене Государственного кремлёвского дворца 11 марта 2026 года

В июне этого года исполнится 45 лет с момента самой первой постановки музыкального спектакля в театре «Ленком». В советское времена появление произведения, насыщенного церковными песнопениями, было абсолютным чужом. Однако прежде, чем на постановку дали добро, Алексею Рыбникова пришлось пройти через подпольную запись рок-оперы в студии "Мелодии",прослушивание ее в холодной церкви в Филях в присутствии иностранных корреспондентов и сопротивление цензуры.

В ранних вариантах Юноны и Авось в вариант Марка Захарова на сцене присутствовал демонические Главный Сочинитель, разнузданные танцоры и другие персонажи , норовящие нивелировать религиозный подтекст. Теперь же справедливость окончательно восторжествовала, и постановка идёт в авторской версии. Так что зрители Кремля сполна насладились православными песнопениями на музыку Алексея Рыбникова в исполнении ангельского хора в белоснежных одеяниях. Погружение в живительную традицию оказалось полным, что в разгар Великого поста было бесценным.

Живое музыкальное сопровождение придавало постановке объем и убедительность. Оркестровые партии эффектно сочетались с довольно тяжёлыми арт-роковыми гитарами. Практически все музыканты находились в оркестровой яме, но один из гитаристов периодически появлялся на сценическом подиуме, символизируя, вероятно, своими экспрессивными соло мятущуюся душу главного героя рок-оперы - графа Николая Резанова.

Сценография радовала своим размахом. Здесь были и большой экраны, видеоряд которого переносил зрителей то в бушующий океан, то на роскошный бал; были и исполинские конструкции геометрически правильной формы, посредством которых изображались разные элементы. Но одним из главных элементов сценического действа были узлы и веревки, то связывающие деятельных героев по рукам и ногам, то протягивающие между их судьбами неразрывные нити. Особую значимость приобретали канаты, когда с из помощью на сцене поднимали Андреевский флаг!  

