Швеция задержала в Балтийском море шедший в Петербург сухогруз Caffa

13:58 7.03.2026

Береговая охрана Швеции задержала сухогруз Caffa, следовавший под флагом Гвинеи в Санкт-Петербург. Судно находится в санкционном списке Украины, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на SVT.

Операция по задержанию получила название "Черный кофе", ее провели в Балтийском море у берегов Треллеборга. В операции задействовали вертолеты, один из которых приземлился на сухогруз, после чего силовики поднялись на борт.

Сейчас в отношении судна проводят следственные мероприятия. По версии украинских властей, судно было причастно к "краже зерна из Крыма". Как пояснил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, есть подозрение, что у судна отсутствует страховка. Также оно якобы "обладает многими характеристиками принадлежности к теневому флоту".