Швеция задержала в Балтийском море шедший в Петербург сухогруз Caffa

Береговая охрана Швеции задержала сухогруз Caffa, следовавший под флагом Гвинеи в Санкт-Петербург. Судно находится в санкционном списке Украины, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на SVT.

Операция по задержанию получила название "Черный кофе", ее провели в Балтийском море у берегов Треллеборга. В операции задействовали вертолеты, один из которых приземлился на сухогруз, после чего силовики поднялись на борт.

Сейчас в отношении судна проводят следственные мероприятия. По версии украинских властей, судно было причастно к "краже зерна из Крыма". Как пояснил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, есть подозрение, что у судна отсутствует страховка. Также оно якобы "обладает многими характеристиками принадлежности к теневому флоту".

  3. 07.03.2026, 21:25
    Гость: Да

    Наш праздник, любимое время для западных провокаций.. Очень часто бывало в годы "застоя".

    Могли что-то задумать..
    ----

    Но объявлять тревогу для ракетных войск стратегического назначения пожалуйста, рано..

  4. 07.03.2026, 21:16
    Гость: По кому изучать "международные правила торговли"?

    По Трампу или по чему-то там написанному и зарегистрированному в ООН, на что Трампу и вслед за ним его сателлитам глубоко наплевать? Ну-ну, продолжайте изучать правила ООН и подавать и судиться за их нарушения. Не пройдёт и 100 лет, как какие-нибудь суды что-нибудь вам присудят. А тем временем Трамп и Ко будут захватывать все подряд танкеры и сухогрузы и брать в блокаду всю международную торговлю России, Ирана, Кубы, .... За что, конечно, будут наказаны ... через те самые 100 лет.

  5. 07.03.2026, 20:39
    Гость: Метл

    Даже если этот груз не был оплачен или груз был хорошо застрахован, последствия для России - плохие: Поставщики товаров в Россию будут требовать предоплату 100%, страховщики увеличат премии в несколько раз.
    Учитывя то, что российский торговый флот был заранее уничтожен ельцинско-путинским режимом, а ВМФ - недееспособен из-за урезания научно-технического уровня экономики, значит Россия оказывается в морской блокаде. К 2028 - все проливы, к 2030 году - все порты.
    Если вдруг Россия выживет после этого "вставания с колен" и выплат репараций и начнёт развиваться (после 2045, в лучшем случае), то придётся снова "прорубать окно к морю".
    Однако, на что способна кучка мерзавцев при попустительстве остального общества...

