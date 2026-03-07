Швеция задержала в Балтийском море шедший в Петербург сухогруз Caffa
Береговая охрана Швеции задержала сухогруз Caffa, следовавший под флагом Гвинеи в Санкт-Петербург. Судно находится в санкционном списке Украины, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на SVT.
Операция по задержанию получила название "Черный кофе", ее провели в Балтийском море у берегов Треллеборга. В операции задействовали вертолеты, один из которых приземлился на сухогруз, после чего силовики поднялись на борт.
Сейчас в отношении судна проводят следственные мероприятия. По версии украинских властей, судно было причастно к "краже зерна из Крыма". Как пояснил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, есть подозрение, что у судна отсутствует страховка. Также оно якобы "обладает многими характеристиками принадлежности к теневому флоту".
По Трампу или по чему-то там написанному и зарегистрированному в ООН, на что Трампу и вслед за ним его сателлитам глубоко наплевать? Ну-ну, продолжайте изучать правила ООН и подавать и судиться за их нарушения. Не пройдёт и 100 лет, как какие-нибудь суды что-нибудь вам присудят. А тем временем Трамп и Ко будут захватывать все подряд танкеры и сухогрузы и брать в блокаду всю международную торговлю России, Ирана, Кубы, .... За что, конечно, будут наказаны ... через те самые 100 лет.
Даже если этот груз не был оплачен или груз был хорошо застрахован, последствия для России - плохие: Поставщики товаров в Россию будут требовать предоплату 100%, страховщики увеличат премии в несколько раз.
Учитывя то, что российский торговый флот был заранее уничтожен ельцинско-путинским режимом, а ВМФ - недееспособен из-за урезания научно-технического уровня экономики, значит Россия оказывается в морской блокаде. К 2028 - все проливы, к 2030 году - все порты.
Если вдруг Россия выживет после этого "вставания с колен" и выплат репараций и начнёт развиваться (после 2045, в лучшем случае), то придётся снова "прорубать окно к морю".
Однако, на что способна кучка мерзавцев при попустительстве остального общества...