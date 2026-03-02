Песков: Москва разочарована «деградацией» ситуации на Ближнем Востоке

15:06 2.03.2026

Москва разочарована, что ситуация на Ближнем Востоке «деградировала» до прямой агрессии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров [между США и Ираном по ядерной программе Тегерана] все равно ситуация деградировала до прямой агрессии», – приводят его слова «Ведомости».

Песков сообщил, что РФ сохраняет свою позицию о том, что политико-дипломатическое урегулирование «является предпочтительным способом». Москва сохраняет открытость к достижению «обеспечения своих интересов именно этими методами, мирными методами».

Пресс-секретарь президента отметил также, что Москва находится в контакте с Тегераном и другими сторонами, затронутыми эскалацией на Ближнем Востоке.

«Мы находимся в постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждаем ситуацию вокруг этой страны. Вместе с тем продолжаем и наше общение с руководством стран, затронутых конфликтом, в том числе и с государствами Персидского залива», – цитирует Пескова ТАСС.