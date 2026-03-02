Песков: Москва разочарована «деградацией» ситуации на Ближнем Востоке

© KM.RU, Петр Чайников

Москва разочарована, что ситуация на Ближнем Востоке «деградировала» до прямой агрессии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров [между США и Ираном по ядерной программе Тегерана] все равно ситуация деградировала до прямой агрессии», – приводят его слова «Ведомости».

Песков сообщил, что РФ сохраняет свою позицию о том, что политико-дипломатическое урегулирование «является предпочтительным способом». Москва сохраняет открытость к достижению «обеспечения своих интересов именно этими методами, мирными методами».

Пресс-секретарь президента отметил также, что Москва находится в контакте с Тегераном и другими сторонами, затронутыми эскалацией на Ближнем Востоке.

«Мы находимся в постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждаем ситуацию вокруг этой страны. Вместе с тем продолжаем и наше общение с руководством стран, затронутых конфликтом, в том числе и с государствами Персидского залива», – цитирует Пескова ТАСС

 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.03.2026, 17:47
    Гость: TY

    Жизнь полна разочарований. Кто-то разочарован Песковым, кто-то - Путиным, кто-то - Трампом.

  2. 02.03.2026, 17:30
    Гость: для 15:42

    ОН- нет. А народ- безмолвствует, значит довольствуется туалетом — дырка в полу.
    А как всё начиналось- нефть сдуру поднялась с $20 до $120 и больше.
    Народ тоже сдуру подумал, что это ЕГО заслуга, оказалось- нет- ОПЕКа.
    ЕМУ бы отлить себе памятник из гранита. Но нет- он честный, заслуг надо больше и начал ОН «собирать камни». Первым булыжником ОН выбрал Украину. Но похоже надорвался- я смотрю не только Пескова, Соловьёва, Гурулёва и Ко, но и и «Голоса». Там умному всё ясно.
    Старперы, как я (почти 80), должны помнить как слушателей «голосов» клеймили позором в СССР , как иноагентов (тьфу, их по другому называли- призлужниками импереализма (вариантов много).
    Кто назывл?- «НАЧАЛЬНИКИ ЗАВКЛУБОВ».
    И случился 1991 год (а потом 1991 по 1999 год, когда он спас Ленинград, коооперативом «Озеро» от голода- и «НАЧАЛЬНИКИ ЗАВКЛУБОВ» из этого клуба стали триллиардерами.. и т. д.

  3. 02.03.2026, 17:28
    Гость: здесь не разочаровываться надо

    Здесь нужно протестовать против обстрелов Ираном Кипра и Дубая ГДЕ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ имеет российское гражданство

Все комментарии (23)
Выбор читателей
© KM.RU, Петр Чайников
На распутье «непростых решений»
Путин выступил на Форуме будущих технологий
Глава СПЧ призвал разобраться с фразой Довлатова о «4 млн доносов»
Уличная попрошайка © KM.RU, Вадим Черноусов
На социальном дне. Нищета в России нарастает и все больше перетекает в города
Избранное
Романтика провинциальных городов «Вечное лето» (интернет-сингл)
Инициированное группой Александра Клячина уголовное дело против предпринимателя Вячеслава Рудникова в третий раз возвращено судом прокурору
Слово и дело власти, или Как вырастить Иванов, родства не помнящих
Киев обвинил русских царей в переписывании истории после статьи Путина
Самые популярные острова Эгейского моря
Гарик Сукачев назвал распад СССР геноцидом русского народа
Диетолог одобрил: сало, чеснок и баранки – военнослужащим!
Наконечный «Юность» (интернет-сингл)
Дайвинг: погружение в загадочный подводный мир
Ташкент приглашает на международный кинофестиваль
Филатовская больница: сорок лет на страже здоровья москвичей
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации