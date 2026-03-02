Песков: Москва разочарована «деградацией» ситуации на Ближнем Востоке
Москва разочарована, что ситуация на Ближнем Востоке «деградировала» до прямой агрессии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров [между США и Ираном по ядерной программе Тегерана] все равно ситуация деградировала до прямой агрессии», – приводят его слова «Ведомости».
Песков сообщил, что РФ сохраняет свою позицию о том, что политико-дипломатическое урегулирование «является предпочтительным способом». Москва сохраняет открытость к достижению «обеспечения своих интересов именно этими методами, мирными методами».
Пресс-секретарь президента отметил также, что Москва находится в контакте с Тегераном и другими сторонами, затронутыми эскалацией на Ближнем Востоке.
«Мы находимся в постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждаем ситуацию вокруг этой страны. Вместе с тем продолжаем и наше общение с руководством стран, затронутых конфликтом, в том числе и с государствами Персидского залива», – цитирует Пескова ТАСС.
Жизнь полна разочарований. Кто-то разочарован Песковым, кто-то - Путиным, кто-то - Трампом.
ОН- нет. А народ- безмолвствует, значит довольствуется туалетом — дырка в полу.
А как всё начиналось- нефть сдуру поднялась с $20 до $120 и больше.
Народ тоже сдуру подумал, что это ЕГО заслуга, оказалось- нет- ОПЕКа.
ЕМУ бы отлить себе памятник из гранита. Но нет- он честный, заслуг надо больше и начал ОН «собирать камни». Первым булыжником ОН выбрал Украину. Но похоже надорвался- я смотрю не только Пескова, Соловьёва, Гурулёва и Ко, но и и «Голоса». Там умному всё ясно.
Старперы, как я (почти 80), должны помнить как слушателей «голосов» клеймили позором в СССР , как иноагентов (тьфу, их по другому называли- призлужниками импереализма (вариантов много).
Кто назывл?- «НАЧАЛЬНИКИ ЗАВКЛУБОВ».
И случился 1991 год (а потом 1991 по 1999 год, когда он спас Ленинград, коооперативом «Озеро» от голода- и «НАЧАЛЬНИКИ ЗАВКЛУБОВ» из этого клуба стали триллиардерами.. и т. д.
Здесь нужно протестовать против обстрелов Ираном Кипра и Дубая ГДЕ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ имеет российское гражданство
этого заявления иран, трамп и нетаньяха уселись за стол переговоров.
Евреи не израильцы, лишь бы небыло погромов.