Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю

Космический корабль "Орион" с экипажем лунной миссии "Артемида-2" вернулся на Землю, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Астронавты прибыли на Землю спустя чуть более чем девять суток после запуска.

"Орион" приводнился в Тихом океане, у побережья американского города Сан-Диего в Калифорнии, в 20:07 по времени Восточного побережья США (03:07 мск 11 апреля), пишет "Российская газета".

За полчаса до приводнения от "Ориона" штатно отделился служебный модуль.

Далее, примерно за 15 минут до приводнения, корабль вошел в плотные слои атмосферы. Из-за образования плазмы вокруг "Ориона" связь с его экипажем штатно была прервана на несколько минут.

Ранее в НАСА сообщили, что операцию по поиску и спасению людей будет осуществлять десантный транспортный корабль USS John P. Murtha, который обладает так называемой затопляемой палубой. В рамках миссии "Артемида-2" это позволит зацепить и вытащить из воды капсулу с астронавтами.

Космический корабль "Орион" стартовал 1 апреля с площадки в штате Флорида. Американцы Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадец Джереми Хансен совершили облет Луны, побив рекорд по наибольшей удаленности человека от Земли.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.04.2026, 21:20
    Гость: Про свинцовое стекло слышал,

    или хрусталь? До ЕГЭ бы с такими детсадовскими знаниями просто не допустили.

  3. 11.04.2026, 21:14
    Гость: Юри_й

    Не построишь серийную космонавтику? Старый ты совсем ку ку, у сша в прошлом году 170 пусков, у нас всего пару десятков. Ты вообще понимаешь разницу между сотнями полетов и десятками?

  4. 11.04.2026, 21:08
    Гость: запутинец начитался агиток, типа

    "НАСА провалила испытание RS-25" 2021 года... В той же агитке "убедительно доказывается" нелепость-невозможность SLS и вовсю превозносится РД-171МВ, на которых в наступающем 2022 году полетит "Союз-5" (Иртыш).
    Но в реальности произошло все наоборот: полетела именно SLS, а "Союз-5" с 2022 все переносится и переносится... Но запутинцам факты пофиг, ВЕРА - их фсьо!
    "Облетать Луну? Можно. А зачем?" - вопрос "На чем?!" запутинцу даже в голову не приходит - не положено, это ересь!
    "В сентябре 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил СМИ, что лётные испытания «Федерации» решено вернуть на «Ангару», первый тестовый беспилотный пуск без стыковки с МКС пройдёт в 2023 году, в 2025 году состоится пилотируемый полёт, в 2026 — пилотируемый полёт со стыковкой с МКС" - кто-нибудь знает, как прошел "первый тестовый беспилотный пуск"?
    Ессно, эпично обделамшись запутинец начинает истерично верещать "А зачем? Да нам и не нужно!"...

Все комментарии (96)
Выбор читателей
© United Nations Photo
Против Трампа восстала третья власть
Трамп допустил «смерть целой цивилизации» при грядущих ударах по Ирану
Россия хочет создать свою суверенную территорию на Луне за 4,4 трлн рублей
Casus belli по расписанию
Избранное
Blues Bastards, 4 августа, «Мумий Тролль Music Bar»
Георгий Малинецкий. Разговоры о важном
Рома ВПР «День сов или Зри в корень»
Сергей Крынский и «СКиП», 15 февраля, Бар ХЗ
Возможно ли это – оставаться женственной в современном мире?
III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия», 24 января – 5 февраля, Гостиный двор
«Белоруссия в её нынешнем виде доживает свои последние недели, если не дни»
«Последние по времени мирные инициативы были оглашены Кремлём в июне. Ответ на них – вторжение в Курскую область»
longlong «Бег без финиша» (интернет-релиз)
Игорь Растеряев отметил 15-летие музыкальной деятельности с цыганами
Как восстановить волосы после окрашивания?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации