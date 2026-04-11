Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю

Космический корабль "Орион" с экипажем лунной миссии "Артемида-2" вернулся на Землю, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Астронавты прибыли на Землю спустя чуть более чем девять суток после запуска.

"Орион" приводнился в Тихом океане, у побережья американского города Сан-Диего в Калифорнии, в 20:07 по времени Восточного побережья США (03:07 мск 11 апреля), пишет "Российская газета".

За полчаса до приводнения от "Ориона" штатно отделился служебный модуль.

Далее, примерно за 15 минут до приводнения, корабль вошел в плотные слои атмосферы. Из-за образования плазмы вокруг "Ориона" связь с его экипажем штатно была прервана на несколько минут.

Ранее в НАСА сообщили, что операцию по поиску и спасению людей будет осуществлять десантный транспортный корабль USS John P. Murtha, который обладает так называемой затопляемой палубой. В рамках миссии "Артемида-2" это позволит зацепить и вытащить из воды капсулу с астронавтами.

Космический корабль "Орион" стартовал 1 апреля с площадки в штате Флорида. Американцы Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадец Джереми Хансен совершили облет Луны, побив рекорд по наибольшей удаленности человека от Земли.