Как восстановить волосы после окрашивания?

11:49 21.03.2021

Поврежденные окрашиванием волосы (особенно обесцвеченные) иногда трудно регенерировать.

Они сухие, сенообразные, сложны в укладке, но легко ломаются и раскалываются. Лучше всего остричь сильно поврежденные волосы, потому что некоторые повреждения невозможно исправить. Кроме того, позаботьтесь об их тщательном уходе.

Если ваши волосы были повреждены в результате окрашивания и вы решили их регенерировать, не переусердствуйте с периодичностью нанесения тяжелых масок и кондиционеров. К сожалению, эффект может быть контрпродуктивным, потому что волосы будут уставшими, отягощенными и начнут выпадать. Выбирайте умеренный и бережный уход. Все используемые продукты должны быть «насыщенными» и хорошего качества, желательно на основе натурального состава. Лучше вложиться в один хороший кондиционер, чем заполнять полку косметики, массой некачественной продукции.

Как ухаживать за окрашенными волосами? Воспользуйтесь этими советами:

- используйте восстанавливающий шампунь для окрашенных волос,

- не сушите волосы феном, не используйте щипцы для завивки или выпрямитель - это ужасно повреждает ваши волосы,

- регулярно подрезайте концы там, где повреждения наиболее заметны,

- обрабатывайте волосы маслом один раз в неделю - если они жирные, нанесите масло или оливковое масло на кончики волос, наденьте шапочку, оберните голову большим полотенцем и оставьте примерно на полчаса,

- временно откажитесь от сильных средств для укладки волос, например, мусса или лака для волос, лучше всего заменить их тонким спреем,

- старайтесь не мыть волосы каждый день, а когда они жирные, используйте сахарный скраб один-два раза в неделю, это поможет вам дольше сохранять волосы свежими,

- купите хорошую маску для поврежденных и сухих волос, так как кондиционер может быть слишком слабым для восстановления повреждений,

- постарайтесь не красить волосы какое-то время и уж тем более не осветлять, потому что это больше всего ослабляет их структуру.

Домашние маски также подходят для ухода за волосами, поврежденными окрашиванием. Предлагаем очень питательную процедуру с авокадо: измельчите мякоть спелого авокадо (можно использовать блендер, чтобы не было комочков, которые трудно смыть), смешайте с желтком и вашим любимым маслом для волос. Нанесите маску на полчаса и тщательно смойте, затем вымойте волосы (при необходимости дважды). Повторяйте курс лечения раз в неделю.

