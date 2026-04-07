Против Трампа восстала третья власть

10:25 7.04.2026

Самым разрушительным врагом для президентства Дональда Трампа становится Верховный суд США. Люди, которых глава государства считал союзниками, наносят по нему самые болезненные удары

А теперь речь идет о том, что они не оставят Трампу шансов выполнить его главную задачу на посту президента.

Дональда Трампа затаскали по судам, в том числе лично. Он стал первым президентом США в истории, кто присутствовал на слушаниях Верховного суда (ВС), причем они касались отмены его собственного указа. До конца весны вердикта не будет, но сомнений нет – Трамп проиграет. Он только и делает, что проигрывает в судах по животрепещущим для себя вопросам.

В данном случае речь об указе, которым президент посягнул на получение гражданства по факту рождения на территории США. Из девяти судей шестерых относят к консерваторам, причем троих (половину!) из них назначил сам Трамп. Однако они проверяют юридические акты на соответствие конституции, а в конституции насчет гражданства все прописано четко. В итоге уважаемым людям стыдно называть белое черным, даже если в душе они президенту сочувствуют.

Эта история повторяется из раза в раз. Трамп подписывает указ, кто-то (чаще всего, какой-нибудь демократический штат) оспаривает его в суде, суд приостанавливает действие указа, Белый дом подает апелляцию – и так постепенно дело доходит до всемогущего ВС, решение которого окончательно и обжалованию не подлежит.

Так было с главным внешнеполитическим поражением Трампа, которое он претерпел в собственной стране: ВС был вынужден признать, что торговые тарифы, служившие Вашингтону «дубинкой» при переговорах на любые темы, за рядом исключений может вводить только Конгресс. Не будь этой позорной ситуации, возможно, не было бы и войны в Иране: Трамп не мог позволить, чтоб на внешней арене его стали меньше бояться, – и включил режим «плохого полицейского».

Самую тяжелую личную травму за последнее время ему тоже нанес суд (правда, рангом пониже), приостановив строительство бального зала для Белого дома, ради которого у исторической постройки снесли все восточное крыло. Президент пока не оставил надежд на то, что зал все-таки будет – весь в золоте и названный в его честь. Но с судебной ветвью власти у него отношения явно не складываются, и теперь он периодически поругивает суды, включая ВС, чего еще ни один президент США себе не позволял в столь грубой форме.

Все уже привыкли, что Трамп политик «тефлоновый», и ему все сходит с рук. Но это не касается случаев, когда доходит до судебных разбирательств.

Очевидно, что точно такое же поражение ждет его с указом, регламентирующим почтовое голосование в США: согласно оному, федеральные ведомства составят списки избирателей, а избиркомы штатов должны будут сверить их со своими списками и вычеркнуть лишние фамилии. Власти Орегона и Аризоны заявили, что подают в суд уже через несколько минут после подписания указа. Еще бы: это абсолютно принципиальный вопрос, ключ к контролю над Америкой, она из главных битв президента Трампа в глазах консерваторов.

Идет к тому, что Трамп их в этом смысле разочарует. Собственно, сам указ – это своего рода фиксация поражения: малюсенький шажок вместо ожидавшегося скачка, а песок, как говаривал персонаж американского писателя, неважная замена овсу.

В ситуации с выборами в США нужно понимать вот что: если каждый американец с правом голоса по умолчанию будет получать по почте (лучше – прямо в руки) бюллетень, на федеральном уровне выборы всегда будут выигрывать демократы. Их количественно больше, за них политически пассивные группы (меньшинства и молодежь), они «хоть что-то предлагают» (в смысле дотаций и других мер прямой поддержки) в глазах тех, кто вообще не интересуется политикой.

Зато у республиканцев электорат более дисциплинированный, поэтому они все еще побеждают. Это две очень разные ситуации, когда тебе нужно в рабочий день (в США это вторник) прийти на участок и отстоять там очередь, и когда конверт с бюллетенем сам находит тебя. Консерваторы хотят, чтобы в США голосовали только по первому варианту и лишь в особых случаях по почте. А уж для Трампа – это задача номер один. Его вендетта. Его миссия.

Выборы 2020 года он проиграл Джо Байдену как раз из-за массовой рассылки бюллетеней в ключевых штатах. В терминологии Трампа – победу у него украли, а для того, чтобы такого не повторилось, почтовое голосование нужно минимизировать, а выборам придать строгое единообразие. Законопроект, где это прописано, назван максимально пафосно – о СПАСЕНИИ Америки (SAVE America Act).

Однако закон, в отличие от президентского указа, должен утверждать Конгресс, а он спасать Америку не хочет.

В Сенате, чье слово самое главное, у республиканцев преимущество – 53 голоса против 47. Но демократы пообещали на пути законопроекта костьми лечь и устроить филибастер – саботажную процедуру с бесконечным внесением поправок. Для его преодоления нужно уже 60 голосов, либо трудозатратная борьба, которую республиканцы вести не хотят – у них для нее нет ни должного единства, ни нужной мотивации

Во-первых, многие в парламенте обижены на Трампа за то, что он правит без них, а указами – как король, а некоторые республиканские сенаторы давно имеют статус его личных врагов. Во-вторых, закон непопулярен, ущемляет права штатов и «уродует американскую демократию», по выражению его противников. За настолько неблагодарное дело не хотели браться, а когда США напали на Иран, стало ясно, что SAVE America Act мертв.

Из-за новой войны рейтинг Трампа рухнул. Теперь он не может угрожать желающим переизбраться сенаторам прекращением поддержки, поскольку его поддержку воспринимают как токсичную. Некоторые и вовсе махнули на выборы рукой, так как теперь они все равно будут проиграны демократам, так что последние месяцы на Капитолийском холме можно прожить как хочется, а не как того хочет Трамп.

Как президент Трамп подписывает рекордное количество указов. Это его форма управления страной, и она имеет явные недостатки, главный из которых в том, что при следующем президенте указы отменить так же легко, как сейчас подписать, а еще до того можно оспорить их в суде. А в случае с выборами суды (Верховный в том числе) опять вынесут вердикт не в пользу Белого дома. Потому что в США организация голосования – это прерогатива штатов, а не Вашингтона. И президента тоже выбирают штаты, а не население: формально население голосует за ту или иную коллегию выборщиков, которая потом голосует за президента.

Иными словами, в законодательстве США на этот счет пробелов нет. Штаты не обязаны сверяться со списками избирателей, присланными из Вашингтона, и указ обречен так же, как закон: ноябрьские выборы республиканцы проиграют по старым правилам.

Это не страшно, со многими случается. Партии президента редко когда удавалось выиграть промежуточные (то есть в середине президентского срока) выборы в Конгресс. И свое главное партийное задание президенты тоже проваливали один за другим.

Когда к власти пришел Байден, у него был высокий уровень поддержки, и партия ждала от него исторических реформ – таких, чтоб республиканцы выборы больше не выигрывали. Превращение США в однопартийную диктатуру одно время считалось реальной угрозой, но Байден партию подвел: нужно было принять ряд непопулярных актов, а шансы на это были только у популярного президента, который не занят войной на дальних берегах.

Но Байден долго входил в суть дела, быстро растерял популярность и застрял на войне с Россией на Украине. Так исторические планы пришлось отбросить. Теперь в такой же ситуации Трамп.

Это может показаться парадоксальным, но американская демократия зиждется в том числе на некомпетентности и/или невезучести американских президентов, у которых не получается перестроить ее под себя. Больше прочих преуспели Линкольн и Грант, но им для этого пришлось побеждать в гражданской войне. Близок был Никсон – и его сделали первым, кто ушел в добровольно принудительном порядке.

А Трамп возвращался в Вашингтон специально для того, чтобы разрушить систему – и в частностях даже преуспел. Но когда речь заходит о более существенных переменах, его удары отлетают от нее, как мечи от стенки. Только в случае с США упруга именно стенка, тогда как Трамп демонстрирует жесткую и в основном неэффективную прямоту.

Как-то ловчее нужно, что ли. И прежде всего не отвлекать себя от основных внутриполитических задач вредными внешними интервенциями.

Автор: Дмитрий Бавырин