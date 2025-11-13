«СерьГа», 20 ноября, «Урбан»

«СерьГа», 20 ноября, «Урбан»

Отмечать Дни Рождения Сергея Галанина большими и яркими концертами в Санкт-Петербурге и Москве за много лет стало нашей доброй ноябрьской традицией

Не исключение и 2025 год, где «СерьГа» появится на новой для себя концертной площадке.

Модный клуб «Урбан» на популярном «Флаконе» примет у себя 20 ноября культовую московскую рок-группу, за 30 с лишним лет написавшую огромное количество популярных песен, в особом представлении не нуждающихся. Не обойдётся без премьер и новинок: очередная пластинка выйдет на всех платформах этой же осенью. Поздравим Сергея Юрьевича, порадуемся и споем все вместе!

Начало в 19.00.  

