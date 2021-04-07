Солистка «Мельницы» призвала поддержать отечественного производителя на «сказочном» концерте

Апрель — любимый месяц поэтов и рок-музыкантов

Причин тому много — пробуждение жизненных сил природы, долгожданное тепло, Пасха, наконец. Стоит ли сомневаться, что «Сказки, рассказанные в апреле» - самые лучшие и желанные? Тем более, если уж за них берутся такие мастера плетения причудливых историй, как группа «Мельница».

Свою «сказочную» программу «Мельница» отважилась сыграть в московском клубе «19.30» прямо в первый день апреля, ассоциирующийся у обывателей с небылицами принципиально иного плана. Такое нетерпение вполне объяснимо: «Сказки, рассказанные в апреле» поклонники группы должны были услышать ровно год назад, да этому помешали всем известные обстоятельства. За это время «Мельница», понятное время, даром времени не теряла, перемалывая в своих жерновах все новое зерно.

Результатом этого созидательного процесса стал альбом с вполне себе «сказочным» названием «Манускрипт». Неудивительно, что, как сказала в приветствии вокалистка группы Наталья О’ Шей, изначально запланированная программа пополнилась совсем свежими номерами. Так что, уже в начале концерта, наряду с «Бесом Джиги», «Дорогами», «Шелкопрядом», зрители с удовольствием услышали, например, премьеру «Апельсиновой баллады» из «Манускрипта».

Истосковавшаяся по общению с публикой Хелависа делилась своими нереальными ощущениями от взаимодейтвия с залом. Не скрывала она и своей радости по поводу того, как новые песни начинают «дружить» со старыми, выковыривая тем самым из зоны комфорта как музыкантов, так и их поклонников. Касалось это и интересных поворотов внутри хорошо известных композиций. Так, в «Ленту в волосах» из альбома «Зов крови» группа изящно вплела тему из народной песни «Полюшко-поле». После этого уже не приходилось удивляться, как духовых дел мастеру Дмитрию Каргину удавалось держать внимание зала во время сольного номера.

А неожиданные пересечения тем временем продолжались. Путешествие «На север» обернулось попаданием в «Темные земли». Тему странничества поддержала Хелависа в своем призыве поклонникам покупать мерч, не забывая и о имеющихся в наличии холщовых котомках путника, в которых без труда можно унести с собой ценные трофеи. «Налетай, не ленись — поддержи отечественного производителя!» - балагурила Наталья.

Увлекательные музыкальные истории сыпались, как из рога изобилия. Снабженные великолепным гитарным соло Сергея Вишнякова «Рукописи» сменились «песней про лисичку» «Кицунэ» и захватывающей «Любовью во время зимы». Но Хелависе этого показалось мало — и она объявила еще одну «манускриптовую» песню «Хамсин», ради которой, по мнению певицы, многие в этот вечер и собрались. Для тех же, у кого остались в этом концерте свои незакрытые гештальты, «Мельница» подарила на бис «самую пафосную из пафосных своих баллад» «Господин горных дорог».

Фото Яны Овчинниковой предоставлены организаторами концерта