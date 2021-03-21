Как выглядеть ухоженной всегда? Главное

06:22 21.03.2021

Существует несколько, казалось бы, безобидных вещей, которые будут свидетельствовать о том, что дама слишком занята другими делами и совершенно забыла о своей внешности.

Стоит составить распорядок дня и дел таким образом, чтобы и для ухода за собой было выделено определенное время. В этом случае, будет создаваться впечатление преуспевающей дамы, которая знает себе цену.

Вещи, сигнализирующие о неухоженности

Нужно взглянуть на свое отражение в зеркале и определить, что не так. В каком состоянии брови? Хотя в последнее время в моде все естественное, не нарочитое, брови должны быть в порядке. Их следует каждый месяц корректировать и поддерживать форму (они имеют способность зарастать).

Даже если целый день женщина крутилась «как белка в колесе», вечером следует убрать весь макияж. Не снятый с вечера макияж, на следующий день будет выглядеть несвежим. Окружающие сразу это отметят, так как осыпавшаяся тушь, размазанные стрелки, неаккуратно подведенный контур губ – все это будет играть против дамы.

Неприглядный вид засаленных волос, секущиеся концы вряд ли привлекут внимание пристойных мужчин. Следует регулярно состригать секущиеся волосы, лечить и правильно мыть.

Гигиеническая помада (и не обязательно яркая) должна быть в косметичке любой женщины. Не слишком красиво смотрится яркая помада и блеск на потрескавшихся губах. За ними тоже нужен каждодневный уход, увлажнение и питание.

Чтобы выглядеть ухоженной, немаловажное значение играет тон тонального крема или пудры. Если есть сомнения, какой цвет тонального крема подходит, стоит посоветоваться с визажистом. Чтобы узнать, какой подходит тональный крем, стоит нанести тональный крема по подбородку (смотреть нужно при солнечном свете и при электрическом свете). Нужно подбирать тональный крем как можно ближе подходящий к естественному цвету кожи.

Ногти с облезшим или неаккуратно нанесенным маникюром испортят общее впечатление об идеальном образе дамы. При дефиците времени для регулярного посещения маникюрного салона, нужно научиться самостоятельно следить за ногтями. Следует иметь бесцветный лак, маникюрный набор. Если ногти аккуратно подстрижены и подпилены, это вызовет большее уважение, чем неухоженные ногти.

Не стоит забывать о том, что маникюр нужно начинать делать с обрабатывания кутикулы и устранения заусениц. Делать это надо самим либо в маникюрном салоне. Нужно выделить несколько минут для своих ногтей. Если ногти будут в порядке, их не придется скрывать под перчатками или засовывать в карманы.

