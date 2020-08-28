Кинопремьера «Билл и Тед»: даже в морге он будет играть

Американская комедия «Били и Тед» вышла в российский прокат 27 августа

Со времен фильма «Невероятные приключения Била и Теда» прошло 30 лет. Два закадычных друга почти оставили мечты о завоевании мира с помощью музыки. Их рок-группа «Дикие жеребцы» хоть и продолжает свое вялотекущее состояние, но ужалась до дуэта и выступает в захудалых барах, куда пара десятков зрителей приходят лишь ради двухдоллаговых тако.

Билла и Теда начинают тихо ненавидеть собственные жены, однако как могут поддерживают преданные дочери диджейки. Когда «жеребцы» вновь начинают путешествовать во времени и оказываются в щекотливой ситуации, именно дочкам приходит в голову собрать ради спасения как отцов, так и целого мира, рок-группу мечты, состоящую из легендарных музыкантов прошлого.

Несмотря на свою откровенно стебовую подоплеку, «Билл и Тед» получился всеобъемлющим. Телепорты во времени доходят даже до первобытоно-общинного строя, а в стороне от маршрутов тандема недотеп не оказывается даже тот свет. И этот планетарный масштаб, при всем зубоскальстве героев, оказывается вполне оправданным.

Удивительно, но все происходящее с Биллом и Тедом укладывается в контекст евангельской притчи о талантах. Парни не выполнили своего предназначения, поэтому в урочный час с них строго спрашивают высшие силы. Большинству из нас это испытание предстоит пройти на Страшном суде, однако Билл и Тед удостаиваются высочайшей аудиенции раньше. Важно и то, что в фильме проведена христианская идея всеединства: если своего предназначения не выполняют один или двое, то от этого, так или иначе, страдают и все остальные.

Затронута в фильме и не менее важная тема профанации музыки в современном мире. Если раньше она объединяла людей и даже гармонизировала сферы, то теперь понятие песни исчезло как класс. Даже перед лицом угрозы миру возможность сочинения настоящего спасительного хита видится в фильме практически неразрешимой задачей. Ибо вместо песен теперь — сплошные коллажи и электронные зарисовки, сделанные на коленке. А о тезисе «даже в морге он будет играть» придется, наверное, забыть.

Кадры с сайта kino-teatr.ru