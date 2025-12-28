Гарик Сукачев «Легенды русского рока» (2 виниловых пластинки)
Иногда складывается впечатление, что Гарик Сукачев успел прожить на сцене несколько жизней. Гипертрофированный «дирижер» оркестра пролетарского джаза «Бригада С», разухабистый сольный «певец окраин», психоделический гуру, гуляющий наравне с Кастанедой по своей «дороге под землю...» в «Неприкасаемых»... Это лишь малая часть ипостасей, поэтому составителям сборников лучших песен Игоря Ивановича не позавидуешь.
Как правило, продюсеры «сукачевских» бэстов сосредотачиваются на каком-нибудь одном его проекте. Например, Moroz Records выпускал в 1998 году сборник песен «Бригады С». Теперь лейбл усложнил себе задачу, объединив на двойном виниле песни «Бригады С», «Неприкасаемых» и сольного Гарика Сукачева. «Бригадному» наследию посвящена сторона А первой пластинки. Радует, что составители включили сюда не только хрестоматийные композиции «Плейбой» и «Скорый поезд придет в 6 часов», но и незаслуженно забытую «Звезду микрорайона» с забористыми партиями духовых и замысловатым лабиринтом бэк-вокалов, все изыски которой можно расслышать лишь в виниловом звучании.
Рубежной для «Бригады С» стала залихватская «Дорожная». Здесь, пожалуй впервые в творчестве Гарика Сукачева проявилась русскость и народность, перебрасывая мостик к сольной ипостаси Игоря Ивановича. Логично, что вторая сторона начинается уже с хита «За окошком месяц май», которого сам автор долгое время настолько стеснялся, что пел его долгое время только на дружеских посиделках, и лишь благодаря проекту с Александром Ф. Скляра «Боцман и Бродяга» решился, наконец, обнародовать. Параллельно прозвучал городской романс Алеши Димитриевича «Я милого узнаю по походке», окончательно узаконивший Гарика Сукачева в амплуа «певца с окраин». Конечно же, и эта вещь присутствует в сборнике — причем именно в данной редкой версии из телепроекта в «Старые песни о главном» , которая даже не выходила на номерных альбомах Гарика Сукачева.
Больше половины песен сборника относится к репертуару супергруппы «Неприкасаемые».Прежде всего — это ее главный хит «Моя бабушка курит трубку». За концертным угаром слушатели часто не могут оценить по достоинству все ее нюансы. А, между тем, она начинается с томного фортепианного вступления в духе Александра Вертинского, которое, вероятно, подчеркивает аристократическую природу разбитной героини, а заканчивается милым дестроем, устроенным неугомонной курительной трубки. Вот для таких вот деталей и необходим винил!
Настоящей усладой для ушей станут в новом мастеринге и роскошная ностальгическая баллада в духе 60-х «Знаю, я есть края» из фильма Гарика Сукачева «Кризис среднего возраста», и насыщенные оркестровыми элементами звучания «Ольга» с «Правом на выбор», и возвышенная «Птица» с участием детского хора. Как видно, из хронометража представленных на «Легендах» песен, наследие «Неприкасаемых» отличается полным отсутствием рамок: о трехминутной «Долго-долго», до «Напои меня водой» продолжительностью в 7 минут 30 секунд.
Неподготовленный слушатель рискует заблудиться в таком изобилии проектов и приемов. Отличным навигатором для них послужит подробная сопроводительная статья Михаила Марголиса на развороте конверта для пластинок. С одной стороны, музыкальный критик четко определяет различия между всеми амплуа Гарика Сукачева. С другой — подчеркивает, что на нынешнем этапе музыкант может позволить себе вообще не зацикливаться на брендах, вынимая любой из них для очередного концерта, как карту из колоды. И тут же приведена обширная дискография Гарика Сукачева с обложками релизов и указанием всех форматов, на которых они выходили. Для настоящих меломанов издание может послужить мощным стимулом для того, чтобы всю эту роскошь найти и распробовать.
