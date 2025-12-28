Гарик Сукачев «Легенды русского рока» (2 виниловых пластинки)

Исполнитель: Гарик Сукачев, Название: «Легенды русского рока», Стиль: рок; Год: 2025

Иногда складывается впечатление, что Гарик Сукачев успел прожить на сцене несколько жизней. Гипертрофированный «дирижер» оркестра пролетарского джаза «Бригада С», разухабистый сольный «певец окраин», психоделический гуру, гуляющий наравне с Кастанедой по своей «дороге под землю...» в «Неприкасаемых»... Это лишь малая часть ипостасей, поэтому составителям сборников лучших песен Игоря Ивановича не позавидуешь.

Как правило, продюсеры «сукачевских» бэстов сосредотачиваются на каком-нибудь одном его проекте. Например, Moroz Records выпускал в 1998 году сборник песен «Бригады С». Теперь лейбл усложнил себе задачу, объединив на двойном виниле песни «Бригады С», «Неприкасаемых» и сольного Гарика Сукачева. «Бригадному» наследию посвящена сторона А первой пластинки. Радует, что составители включили сюда не только хрестоматийные композиции «Плейбой» и «Скорый поезд придет в 6 часов», но и незаслуженно забытую «Звезду микрорайона» с забористыми партиями духовых и замысловатым лабиринтом бэк-вокалов, все изыски которой можно расслышать лишь в виниловом звучании.

Рубежной для «Бригады С» стала залихватская «Дорожная». Здесь, пожалуй впервые в творчестве Гарика Сукачева проявилась русскость и народность, перебрасывая мостик к сольной ипостаси Игоря Ивановича. Логично, что вторая сторона начинается уже с хита «За окошком месяц май», которого сам автор долгое время настолько стеснялся, что пел его долгое время только на дружеских посиделках, и лишь благодаря проекту с Александром Ф. Скляра «Боцман и Бродяга» решился, наконец, обнародовать. Параллельно прозвучал городской романс Алеши Димитриевича «Я милого узнаю по походке», окончательно узаконивший Гарика Сукачева в амплуа «певца с окраин». Конечно же, и эта вещь присутствует в сборнике — причем именно в данной редкой версии из телепроекта в «Старые песни о главном» , которая даже не выходила на номерных альбомах Гарика Сукачева.

Больше половины песен сборника относится к репертуару супергруппы «Неприкасаемые».Прежде всего — это ее главный хит «Моя бабушка курит трубку». За концертным угаром слушатели часто не могут оценить по достоинству все ее нюансы. А, между тем, она начинается с томного фортепианного вступления в духе Александра Вертинского, которое, вероятно, подчеркивает аристократическую природу разбитной героини, а заканчивается милым дестроем, устроенным неугомонной курительной трубки. Вот для таких вот деталей и необходим винил!

Настоящей усладой для ушей станут в новом мастеринге и роскошная ностальгическая баллада в духе 60-х «Знаю, я есть края» из фильма Гарика Сукачева «Кризис среднего возраста», и насыщенные оркестровыми элементами звучания «Ольга» с «Правом на выбор», и возвышенная «Птица» с участием детского хора. Как видно, из хронометража представленных на «Легендах» песен, наследие «Неприкасаемых» отличается полным отсутствием рамок: о трехминутной «Долго-долго», до «Напои меня водой» продолжительностью в 7 минут 30 секунд.

Неподготовленный слушатель рискует заблудиться в таком изобилии проектов и приемов. Отличным навигатором для них послужит подробная сопроводительная статья Михаила Марголиса на развороте конверта для пластинок. С одной стороны, музыкальный критик четко определяет различия между всеми амплуа Гарика Сукачева. С другой — подчеркивает, что на нынешнем этапе музыкант может позволить себе вообще не зацикливаться на брендах, вынимая любой из них для очередного концерта, как карту из колоды. И тут же приведена обширная дискография Гарика Сукачева с обложками релизов и указанием всех форматов, на которых они выходили. Для настоящих меломанов издание может послужить мощным стимулом для того, чтобы всю эту роскошь найти и распробовать.