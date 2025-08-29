«Приключения Электроников» вынули из поклонников всю душу

Группа «Приключения Электроников» дала концерт в «Рюмочной Зюзино» 28 августа 2025 года

В конце лета самый добрый металлический ансамбль на Земле старается порадовать своих поклонников незабываемым сольником. Кто-то спешит насладиться последними погожими деньками, кто-то собирается (или снаряжает детей) в школу, ну а кто-то надевает алый пионерский галстук и спешит на «электроников» - даже если о пионерах в силу возраста имеет самое приблизительное представление по старым советским книгам. Во всяком случае, в «Рюмочной Зюзино» было именно так.

Зрители с нетерпением ждали своих любимцев, а те какое-то время не могли начать из-за возникших у вокалиста Андрея Шабаева технических неполадок. Откуда-то прорвались звуки записанной музыки, что дало басистке Далье Давыдовой пошутить: мы же, дескать, играем под фонограмму. Заполняя возникшую паузу, гитарист Олег Иваненко начал напропалую юморить, будто «Приключения Электроников» всегда используют «фанеру». А когда Шабаев был готов уже начать, но почему-то не сразу стартанул, Иваненко продолжил жечь, что его коллегу «рассекретили», поэтому он внезапно застеснялся.

Когда все утряслось, Шабаев путем опроса выяснил, что сегодня в зале много новичков и пообещал удивить новых поклонников и порадовать старых, поскольку группа всерьез намерена сыграть свой самый лучший концерт. Серьезной заявкой на такой статус дали первые же песни - «Звезды континентов», «Песня Красной Шапочки» и «33 коровы». «Звенит январская вьюга» довела свидетелей концерта до такого экстаза, что происходящее на сцене увлеченно снимал на мобильник. Удовлетворенный произведенным эффектом Андрей Шабаев просветил новичков, что лет 20 назад одна его знакомая сделала музыкантам комплимент, заявив, что «Приключения Электроников» в записи и на сцене — это две разняе группы, поскольку их живой драйв абсолютно феноменален.

А ведь же эти годы группа еще насколько прибавила в своем профессионализме! Свидетельством тому были ускоренный «Зурбаган» с вокалом Андрея Шабаева, будоражащая до дрожи «Позвони мне, позвони» с вокалом Дарьи Давыдовй и «Лесной олень» с вокалом Олега Иванеко. «Серенаду трубадура» дружно пел весь зал. «Всю душу из вас вынули, правда?» - улыбнулся Олег Иваненко, поощрив такое единодушие. Не меньший эффект вызвали «Лондон, гудбай», «Если с другом вышел в путь», «Прекрасное далеко» и «Крылатые качели»

После «Травы у дома» Андрей Шабаев представил музыкантов, сделав особый акцент на их сольных проектах. Непосвященные узнали, что Дарья Давыдова выкладывает ныне альбомы под брендом «Певица Порева» (от себя добавим, что выступила саундпродюсером дебютного альбома персонального проекта Андрея Шабаева «Самый неприятный человек на Земле». Олег Иваненко почти 30 лет рулит собственной командой «ФИГИ», готовя к 11 сентября очередной ее сингл. Барабанщик Сергей Прокофьев параллельно играет в «Плане Ломоносова» и вынашивает множество творческих замыслов.

Понятно, что после таких аттестаций музыканты так просто уйти не могли. Отыграв по плану финальную вещь концерта «Бременские музыканты», они сыграли на бис «Что будет, то будет». Причем Андрей Шабаев предложил угадать песню по любимому народу фильму в который она вошла - «Человек с бульвара Капуцинов» - но исполнитель основной вокальной партии Олег Иваненко и тут не обошелся без розыгрыша, заявив, что лента носит название «Чунга-Чанга».