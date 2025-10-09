Путин: Россия выплатит компенсации за крушение самолета AZAL

18:44 9.10.2025

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заверил, что Россия «сделает все необходимое» в части выплаты компенсаций в связи с крушением пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL).

«Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц»,— приводит слова Путина «Коммерсант».

Президент России утверждает, что о причинах крушения самолета AZAL его проинформировали только позавчера. Он рассказал Алиеву, что причины крушения связаны с украинскими БПЛА, которые в тот момент находились в воздушном пространстве РФ. По словам Путина, российская система ПВО выпустила две ракеты, но они не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него.