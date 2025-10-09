Путин: Россия выплатит компенсации за крушение самолета AZAL

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заверил, что Россия «сделает все необходимое» в части выплаты компенсаций в связи с крушением пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL).

«Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц»,— приводит слова Путина «Коммерсант».

Президент России утверждает, что о причинах крушения самолета AZAL его проинформировали только позавчера. Он рассказал Алиеву, что причины крушения связаны с украинскими БПЛА, которые в тот момент находились в воздушном пространстве РФ. По словам Путина, российская система ПВО выпустила две ракеты, но они не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него.

Комментарии читателей

  1. 09.10.2025, 23:18
    Гость: ?

    А чо, мировое сообщество как-то, когда-то осуждало бандеровцев? Они - исключительно наши аппоненты, и требовать у кого-то ещё присоединяться к нашему походу супротив - это надо силу иметь Ого-го (экономическую, индустриальную, интеллектуальную, политическую, военную), коей у нас и близко нет. За нас нонче лишь Батька с Кимом, ито первый из них периодически поворачивается туды-сюды...
    А Алиев что? Он опосредованно накостылял нам в Карабахе и соответственно себя ведëт.
    Тем более, что крыть-то нам в этом безобразии, когда военный и гражданский сектора ОрВД в Мазачкале откровенно прокакали ситуацию - нечем.
    Очень обидно, конечно.
    Ну, коли не получается учиться на чужих ошибках, надо делать это хотя бы на своих.
    Дай-то Бог!

  3. 09.10.2025, 22:48
    Гость: тоже-врач

    Одновременно следует запретить азерам летать над Россией. Летать не умеют, бьются, а мы плати. Так же следует выставить азерам счёт за сотрудничество с Украиной. По аналогии с Трампом: помогаешь Киеву - на все товары стопроцентная пошлина.
    .
    А так очень обидно. Азерам платит, евреям пенсии платит. Даже Чубайсу платит пенсию! Только для русского народа у него ничего нет: штрафы, повышение пенсионного возраста, платные дороги, налоговый манёвр (удвоивший цену бензина)...
    .
    В целом, выплата компенсаций необоснована и выглядит как выплата дани...

