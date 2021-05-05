Вопиющая историческая безграмотность: как поссорились Дудь с Ивангаем

Главная проблема произошедшего не в «цензуре», а в жестоко исковерканных представлениях об истории у лидеров общественного мнения молодежи

Второй день в топах Рунета - новости о скандале, возникшем вокруг интервью популярного блогера Ивангая (Ивана Рудского) Юрию Дудю. Разговор получился долгим. Только смонтированная запись, обнародованная на канале, составила почти два часа. Беседа получилась «обо всем и ни о чем»: от маникюра Ивангая до его планов на будущее.

Звучит парадоксально, но интервьюер Дудь при этом выглядел на две головы выше своего интервьюируемого (при том, что автор этих строк – далеко не поклонник профессиональной деятельности Юрия).

«Ни одна тема не была раскрыта «вкусно», а политические темы стали абсолютным провалом. В какой-то момент сам Дудь не выдержал и сказал Ивангаю, что тот не понимает значительную часть украинской политической повестки», - прокомментировал видео журналист Евгений Степанов.

Однако то, что произошло после интервью, приковало к себе значительно больше внимания, чем сама беседа.

Ивангай в своем твиттер-аккаунте в грубых выражениях обвинил Дудя в трусости, назвав его «с*****м е*****м».

«Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией», - заявил мегапопулярный среди девушек подросткового возраста видеоблогер.

Дудь откровенно удивился.

«Мы тихие ребята и почти никогда ничего про себя не комментируем, но тут дело касается принципиальной для нас штуки - корректности монтажа. Поэтому скажу две вещи: в день выхода интервью Ивангай бросил мне в телеграм: „Очень круто, спасибо!“. Вполне допускаю, что он это написал, еще не посмотрев выпуск. Когда мы сейчас общаемся с людьми, наша главная цель - исследовать героя. При этом нам важно не измучить зрителя, поэтому у нас есть монтаж», - написал он в ответ на обвинения.

Он пояснил, что из отснятого материала «выкидывается все неинтересное, иногда - то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать». И уточнил, что такой монтаж - это проявление уважения, и по отношению к зрителю, и по отношению герою.

Обнародовал он и ту часть интервью, из-за которой возник скандал.

Свою нелюбовь к российской власти Ивангай объяснил так: «Есть исторический подтекст: бабушка мне рассказывала голодомор, Сталина, какие ужасы на селе происходили, потом дедушка говорил про НКВДшников, как „тройки“ приходили, отжимали зерно. История у деда была интересная: когда на него направили пистолет, он типа выбил его, потом прятался зимой, его не могли найти, он проявил какую-то храбрость типа».

И на этом моменте возникает целый ряд серьезных вопросов.

Напомним, речь идет о человеке с примерно 18 миллионами подписчиков, имеющем колоссальное моральное влияние на подрастающее поколение на всем постсоветском пространстве.

О чем он вообще говорит?

Для начала. О семье Ивангая публичной информации можно найти немного. Но мы знаем, что родился он в 1996 году. Для того, чтобы его бабушка могла хорошо помнить голод начала 1930-х, она должна была родиться хотя бы году в 1925-ом. А лучше – в 1920-м. Не хочется ничего утверждать наверняка, бывает всякое, но история с рассказом бабушки о «голодоморе» с арифметической точки зрения звучит немного сомнительно. Как и то, что дедушка мог в 1930-е годы стать «жертвой репрессий» (для этого ему, нужно было родиться хотя бы в районе 1916 – 1918 годов, а то и раньше).

Во-вторых, прежде чем рассказывать свои сказки, Ивангаю стоило бы хотя бы немного подучить матчасть.

«Тройки» - это органы «административной репрессии» при республиканских и областных управлениях НКВД. В состав «троек» входили руководители ЦК и обкомов партии, прокуроры, а также - начальники управлений НКВД соответствующего уровня. Какую нужно иметь нездоровую фантазию для того, чтобы представить себе «тройку», бегающую по полям и «отжимающую» зерно у крестьян?

Вот заходит 1-ый секретарь Днепропетровского обкома Натан Марголин на подворье к дедушке Ивангая, и начинает, размахивая пистолетом, отбирать у него мешки с зерном. Но дедушка выбивает пистолет из рук секретаря обкома и уходит полями, в которых потом прячется всю зиму…

Но это все – частности.

Гораздо важнее вопрос, почему Ивангай за голод 1930-х и репрессии вдруг невзлюбил именно Россию и российские власти?

Если бы блогер хотя бы немного попытался разобраться в вопросе, то непременно сообразил бы, что и голод 1932-1933 года, и репрессии не были феноменом, присущим одной лишь Украине. Ведь голодали вместе с УССР и Казахстан, и Белоруссия, и огромная часть населения России: Сибири, Поволжья и Северного Кавказа! Никаких доказательств организованного по этническому принципу голода по сей день никто так и не привел.

А если бы Ивангай копнул бы еще глубже, то узнал бы, что Украинской ССР в обозначенный период руководили поляк Станислав Косиор и украинец Влас Чубарь. Оба, кстати, в конце 1930-х были расстреляны.

Так каким образом, к описанным событиям вообще можно притянуть Россию, и, тем более, современные российские власти?

Как мы видим, рассказанное Ивангаем – это не более чем «антинаучная фантастика», не имеющая никакого отношения к реальной действительности. Однако он, абсолютно не разбираясь в вопросе, тем не менее, распространяет откровенные несуразицы, а миллионы его несовершеннолетних поклонников принимают все это за истину в последней инстанции. Параллельно с жизнерадостными рассуждениями об употреблении наркотических средств и мужским маникюром. И вот это все – уже большая беда.

Стоит ли после этого удивляться тому, что у значительной части современной молодежи на постсоветском пространстве жестоко исковерканы представления об окружающем мире - как в прошлом, так и в настоящем?

Со всем этим нужно что-то делать, причем срочно. Иначе реальность, показанная в американской комической антиутопии «Идиократия», может уже скоро показаться нам лишь «цветочками» на пути к «ягодкам» нашего реального будущего…